دہلی میں ڈینگی کیسز میں اضافہ: اکتوبر کے دوران 98 نئے کیسز درج، رواں سال مجموعی تعداد 695 تک پہنچ گئی
ایم سی ڈی نے کہاکہ مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں کی روک تھام کے لیے رہائشی علاقوں میں انسدادِ مچھر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
Published : October 7, 2026 at 1:35 PM IST
نئی دہلی: قومی دارالحکومت میں ڈینگی کا خطرہ ایک بار پھر شدت اختیار کر رہا ہے، جہاں اکتوبر کے پہلے ہی ہفتے میں 98 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ میونسپل کارپوریشن آف دہلی (ایم سی ڈی) کی ایک رپورٹ کے مطابق، ان حالیہ کیسز کے بعد رواں سال دہلی میں ڈینگی کے مصدقہ مریضوں کی مجموعی تعداد 695 ہو گئی ہے۔
دہلی میں ستمبر کے دوران ایک ماہ میں ڈینگی کے سب سے زیادہ یعنی 286 کیسز درج کیے گئے۔ اس مہینے ملیریا کے بھی 124 کیسز سامنے آئے، جس سے ستمبر مچھروں سے پھیلنے والے ان دونوں امراض کے لحاظ سے رواں سال کا بدترین مہینہ ثابت ہوا۔ اس سے قبل اگست میں دہلی میں ڈینگی کے 90 اور ملیریا کے 53 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ اکتوبر کے پہلے ہفتے کے دوران دہلی میں چکن گونیا کے بھی 2 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے۔
شہر میں اگست کے دوران چکن گونیا کے 8 اور ستمبر میں 5 کیسز سامنے آئے تھے۔ نئے کیسز کے اضافے سے رواں سال دہلی میں چکن گونیا کے مجموعی مریضوں کی تعداد 29 تک پہنچ گئی ہے، تاہم اب تک اس بیماری سے کسی ہلاکت کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ایم سی ڈی کا کہنا ہے کہ مچھروں کے ذریعے پھیلنے والی بیماریوں کی روک تھام کے لیے رہائشی علاقوں میں انسدادِ مچھر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، بلدیاتی عملے نے رواں سال اب تک 3.18 کروڑ سے زائد گھروں کا معائنہ کیا ہے اور 1.89 لاکھ سے زائد مکانات میں مچھروں کا لاروا دریافت کیا ہے۔ بلدیاتی ادارے کی جانب سے اب تک 1,32,172 قانونی نوٹس اور 20,882 چالان جاری کیے جا چکے ہیں، جبکہ جرمانے کی مد میں 29.70 لاکھ روپے بھی وصول کیے گئے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: 'فنڈ چور، ووٹ چور اور پیپر چوروں کے راج میں طلبہ کو انصاف کہاں ملے گا: آدتیہ ٹھاکرے
ڈینگی ایک وائرل انفیکشن ہے جس کے باعث تیز بخار، سر درد اور جسم پر سرخ نشانات یا خارش ہو سکتی ہے۔ مریضوں کے بازوؤں اور ٹانگوں میں شدید درد کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ڈینگی کو عام طور پر "ہڈی توڑ بخار" بھی کہا جاتا ہے۔ دیگر علامات میں قے آنا اور پیٹ کا درد شامل ہیں۔ شدید نوعیت کے کیسز میں "ڈینگی شاک سنڈروم" اور انتہائی تیز بخار جیسی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔