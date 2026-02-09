ریٹائرڈ جنرل نروانے کی غیر مطبوعہ سوانح عمری کیسے ہوئی لیک؟ دہلی پولیس نے ایف آئی آر درج کی
دہلی پولیس اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ Four Stars of Destiny کا مواد کس سطح پراور کن چینلوں کے ذریعے لیک ہوا۔
Published : February 9, 2026 at 10:41 PM IST
نئی دہلی: سابق آرمی چیف جنرل منوج مکند نروانے کی غیر مطبوعہ سوانح عمری، "فور سٹار آف ڈیسٹنی" کی اشاعت سے قبل ہی اس کے لیک ہونے سے دارالحکومت دہلی میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ دہلی پولیس نے اس سنگین معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ایف آئی آر درج کر لی ہے۔ اسپیشل سیل نے اب تحقیقات کا آغاز کردیا ہے۔
دہلی پولیس کے مطابق، حالیہ دنوں میں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور مختلف آن لائن نیوز فورمز پر یہ دعوے گردش کر رہے ہیں کہ کتاب کی پری پرنٹ کاپی اور پی ڈی ایف ورژن آن لائن گردش کر رہے ہیں، اس حقیقت کے باوجود کہ اس کی اشاعت کے لیے ابھی تک متعلقہ سرکاری حکام سے ضروری اجازتیں حاصل نہیں کی گئی ہیں۔ اس اطلاع کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے دہلی پولیس نے ابتدائی جانچ شروع کی۔
تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ "فور سٹار آف ڈیسٹنی" کے عنوان سے کتاب کی ایک قسم کی پی ڈی ایف کاپی، جو پہلی نظر میں M/s Penguin Random House India Pvt نے تیار کی تھی، کئی ویب سائٹس پر دستیاب تھی۔ مزید برآں، کتاب کا مکمل سرورق کچھ آن لائن مارکیٹنگ اور ای کامرس پلیٹ فارمز پر بھی آویزاں کیا گیا، جس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ کتاب سرکاری طور پر فروخت کے لیے دستیاب ہے، جبکہ حقیقت میں اسے ابھی تک باضابطہ طور پر شائع نہیں کیا گیا ہے۔
دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ صرف کاپی رائٹ کی خلاف ورزی تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں اشاعت سے قبل خفیہ مواد کا لیک ہونے جیسے سنگین پہلو بھی شامل ہیں۔ چونکہ یہ سوانح عمری ایک سابق آرمی چیف سے متعلق ہے اس لیے اس کی قومی سلامتی اور انتظامی مضمرات کو مدنظر رکھتے ہوئے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ مبینہ لیک پارلیمنٹ میں بھی بحث کا موضوع بن گیا، جہاں کچھ ارکان نے مواد کے غیر مجاز انکشاف پر سوالات اٹھائے۔
دہلی پولیس کا اسپیشل سیل اس بات کی جانچ کر رہا ہے کہ یہ مواد کس سطح پر اور کن ذرائع سے لیک کیا گیا۔ اس میں کون کون سے افراد یا تنظیمیں ملوث ہیں اور کیا یہ کسی سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے؟ تفتیش متعلقہ ویب سائٹس، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور دیگر تکنیکی پہلوؤں کا بھی جائزہ لے رہی ہے۔
دہلی پولیس نے کہا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد حقائق کی بنیاد پر مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔ فی الحال معاملہ کی حساس نوعیت کے پیش نظر پولیس تمام پہلوؤں سے بغور تفتیش کر رہی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: