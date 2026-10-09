کشمیری نوجوان کی شکایت پر دہلی پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی
کشمیری نوجوان فہیم نذیر نے الزام لگایا ہے کہ، کانگریس کارکنوں نے اس کی پٹائی کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 9, 2026 at 11:13 AM IST
نئی دہلی: دہلی پولیس نے جمعہ کے روز ایک کشمیری نوجوان فہیم نذیر کی جانب سے دائر کردہ شکایت کی بنیاد پر ایف آئی آر درج کی۔ نوجوان کا الزام ہے کہ کناٹ پلیس میں کانگریس کے ایک احتجاج کے دوران اس پر حملہ کیا گیا۔ کانگریس کا یہ احتجاج چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف کیا جا رہا تھا۔
پولیس نے بتایا کہ مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔
#WATCH | Delhi | A youth, claiming to be a fan of PM Modi, arrived at Connaught Place, where he was roughed up by protesters. The protesters alleged that the man was verbally abusing the LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi. https://t.co/eavftUiz1C— ANI (@ANI) October 8, 2026
کشمیری نوجوان، جو خود کو وزیر اعظم مودی کا مداح بتاتا ہے، کناٹ پلیس میں موجود تھا، جب مظاہرین نے مبینہ طور پر اس پر حملہ کر دیا۔ مظاہرین نے اس پر لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنے کا الزام عائد کیا۔
کناٹ پلیس میں تشدد کا شکار ہونے والے فہیم نذیر کا کہنا ہے کہ، "میں نے ایک سوال اٹھایا تھا، جب اپوزیشن جیتتی ہے تو ای وی ایم کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ای وی ایم کس نے متعارف کرائیں؟ راجیو گاندھی انہیں 1998 میں لائے تھے۔ میں کشمیر سے ہوں۔ میں نے راہل گاندھی کو گالی نہیں دی۔ میں اس ملک کا شہری ہوں اور اس ملک کو دوسرا نیپال نہیں بننے دوں گا۔"
جمعرات کو حملے کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے فہیم نے اپنے دورے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ملک کو نیپال یا بنگلہ دیش جیسا بنانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ایک شہری کی حیثیت سے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کو ایسے انجام سے بچائے۔ اس نے مزید کہا کہ وہ اسی مسئلے پر راہل گاندھی سے سوال کرنا چاہتا تھا، اور اس بات پر زور دیا کہ جمہوریت میں کسی رہنما سے سوال پوچھنا غلط نہیں ہے۔ اس نے سوال اٹھایا کہ ایسی صورتحال کو، جہاں کسی شہری کو سوال پوچھنے یا اپنے خیالات کا اظہار کرنے پر مارا پیٹا جائے، اظہارِ رائے کی آزادی اور جمہوریت کے تصورات کے ساتھ کیسے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے۔
ویڈیو میں فہیم دعویٰ کر رہا ہے کہ ای وی ایم میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔
(اے این آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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