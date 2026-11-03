دہلی پولیس احتجاج تنازعہ: وزارتِ داخلہ نے اے سی پی مانسوی وششٹھا کو فوری اثر سے معطل کر دیا
تنازعہ 23 اکتوبر کو شاہدرہ پولیس اسٹیشن میں ایک جھڑپ کے بعد شروع ہوا، جس میں وکیل للت بنسل مبینہ طور پر زخمی ہوگئے تھے۔
Published : November 3, 2026 at 3:23 PM IST
نئی دہلی: پیر کے روز پرانے پولیس ہیڈ کوارٹر کے باہر اہلکاروں کی جانب سے کیے گئے احتجاج کے بعد وزارتِ داخلہ نے دہلی پولیس کے اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس (اے سی پی) مانسوی وششٹھا کو فوری اثر سے معطل کر دیا ہے۔ پولیس ذرائع نے منگل کے روز اس معطلی کی تصدیق کی۔ شاہدرہ پولیس اسٹیشن تنازعہ کے بعد دو افسران کے تبادلوں کے خلاف احتجاج کے لیے خواتین اہلکاروں سمیت تقریباً 100 سے 150 پولیس اہلکار ہیڈ کوارٹر کے باہر جمع ہوئے تھے۔ اہلکاروں نے پولیس کمشنر ستیش گولچہ سے بھی ملاقات کی اور ان کے سامنے پانچ اہم مطالبات رکھے۔
احتجاج کے دوران خطاب کرتے ہوئے وششٹھا نے کہا تھا کہ پولیس اہلکاروں نے اپنے مطالبات پولیس کمشنر تک پہنچا دیے ہیں، جنہوں نے ملاقات کے لیے وقت دیا تھا، البتہ ہر کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ وششٹھا اور شاہدرہ کے سابق ایس ایچ او ارون کمار کے تبادلے کے احکامات منسوخ کیے جائیں اور انہیں پرانے عہدوں پر بحال کیا جائے۔ انہوں نے تھانوں اور عدالتوں میں وکلاء کے ساتھ تصادم کے معاملات سے نمٹنے کے لیے ایک واضح اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر (ایس او پی) وضع کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ مظاہرے میں شرکت کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہ کی جائے۔
یہ تنازع 23 اکتوبر کو شاہدرہ پولیس اسٹیشن میں ایک جھڑپ کے بعد شروع ہوا تھا، جس میں وکیل للت بنسل کے سر میں مبینہ طور پر چوٹ آئی تھی۔ وکلاء نے وششٹھا پر الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے سرکاری ریوالور دکھا کر انہیں دھمکایا، جس کے بعد وکلاء نے غیر معینہ مدت کی ہڑتال شروع کر دی تھی۔ 28 اکتوبر کو وششٹھا کا تبادلہ گاندھی نگر کے سب ڈویژنل پولیس آفیسر (ایس ڈی پی او) کے عہدے سے اسپیشل پولیس یونٹ برائے خواتین و اطفال (ایس پی یو ڈبلیو اے سی) میں کر دیا گیا تھا، جبکہ شاہدرہ کے ایس ایچ او ارون کمار کو سیکیورٹی برانچ میں منتقل کیا گیا تھا۔ بعد ازاں وکلاء نے اپنی ہڑتال ختم کر دی تھی۔
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پولیس اہلکاروں نے ان تبادلوں کی مخالفت کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ وکلاء کے دباؤ میں افسران کا تبادلہ بلا جواز ہے اور اس سے فورس کے مورال کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سینئر پولیس حکام نے احتجاج کی جگہ پہنچ کر اہلکاروں پر زور دیا کہ وہ نظم و ضبط برقرار رکھیں اور سڑکوں پر آنے کے بجائے باہمی بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کریں۔ پولیس ذرائع نے اس معطلی کو احتجاج سے جوڑا ہے۔ تاہم دہلی پولیس کی جانب سے فوری طور پر کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا اور مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔