راشد قتل کیس کا تیسرا اہم ملزم پولیس انکاونٹر کے بعد گرفتار
راشد قتل کیس میں پولیس نے تیسرے مرکزی ملزم ہارون سیفی کو گرفتار کر لیا
Published : June 23, 2026 at 5:23 PM IST
نئی دہلی: دہلی پولیس نے شمال مشرقی دہلی میں راشد قتل کیس میں ایک اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ منگل کی صبح، ایک انکاونٹر کے بعد پولیس نے تیسرے مرکزی ملزم ہارون سیفی کو گرفتار کر لیا۔ انکاونٹر کے دوران ملزم کی ٹانگ پر گولی لگی تھی اور بعد میں اسے اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے ایک سیمی آٹومیٹک پستول، دو زندہ کارتوس اور ایک اسکوٹر برآمد کیا۔
دہلی پولیس کے مطابق گرفتار شخص کی شناخت 24 سالہ ہارون سیفی کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ شمال مشرقی دہلی کے دیال پور علاقے میں رشید قتل کیس کے سلسلے میں مطلوب تھا اور کافی عرصے سے مفرور تھا۔ پولیس کو منگل کی صبح ہارون کی موجودگی کے حوالے سے مخصوص اطلاع ملی۔
اس پر عمل کرتے ہوئے، شمال مشرقی ضلع کی خصوصی اسٹاف ٹیم نے اسے پکڑنے کے لیے سگنیچر برج اور کھجوری خاص میٹرو اسٹیشن کے درمیان کے علاقے میں جال بچھا دیا۔ ملزمان اور پولیس کے درمیان تھوڑی دیر فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ جوابی فائرنگ کے دوران ہارون کو ٹانگ میں گولی لگی اور بعد میں وہ قابو پا گئے۔
پولیس نے بتایا کہ اس کے پاس سے ایک سیمی آٹومیٹک پستول، دو زندہ کارتوس اور ایک اسکوٹر برآمد ہوا ہے۔ دیال پور پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر کے سلسلے میں ان کے خلاف بھارتیہ نیا سنہتا اور آرمس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
تفتیش کے مطابق راشد کو 15 جون کو دیال پور کے علاقے میں گولی مار کر قتل کیا گیا تھا۔پولیس کا موقف ہے کہ واقعہ انور ٹھاکر ہارون گینگ اور نسیم گینگ کے درمیان دیرینہ گینگ وار اور ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ اس سے قبل 18 جون کو دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے ایک الگ انکاؤنٹر کے بعد قتل میں ملوث دو دیگر مطلوب ملزمان کو گرفتار کیا تھا۔
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ہارون کی گرفتاری کے بعد پولیس نے اب اس کیس کے تیسرے اہم ملزم کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ مقتول راشد کے والد نے ملزمان کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بیٹے کو قتل کرنے والوں کو یا تو انکاونٹر میں مارا جائے یا پھر پھانسی دی جائے۔