ڈیجیٹل گرفتاری کے نام پر 14.84 کروڑ کی لوٹ: دہلی پولیس نے بین الاقوامی سائبر فراڈ گینگ کا پردہ فاش کردیا
دہلی پولیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے 14.84 کروڑ روپے کے ڈیجیٹل اریسٹ گھوٹالے میں بین الاقوامی سائبر کرائم گینگ کے ارکان کو گرفتار کرلیا۔
Published : January 24, 2026 at 6:35 PM IST
نئی دہلی: دہلی پولیس کے انٹیلیجنس فیوژن اینڈ اسٹریٹجک آپریشنز (آئی ایف ایس او) یونٹ نے ایک بڑے بین الاقوامی سائبر فراڈ نیٹ ورک کا انکشاف کرتے ہوئے ایسے گینگ کا پردہ فاش کیا ہے جس نے “ڈیجیٹل گرفتاری” کے نام پر ایک بزرگ جوڑے سے تقریباً 14.84 کروڑ روپے کی خطیر رقم ٹھگ لی تھی۔ پولیس کے مطابق اس منظم سائبر جرائم کے نیٹ ورک سے وابستہ آٹھ افراد کو گجرات، اتر پردیش اور اوڈیشہ سے گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ اس گینگ کے تانے بانے کمبوڈیا اور نیپال تک پھیلے ہوئے تھے۔
ڈی سی پی وِنیِت کمار نے بتایا کہ 77 سالہ خاتون کو 24 دسمبر کو ایک فون کال موصول ہوئی، جس میں کال کرنے والے نے خود کو ایک تفتیشی ایجنسی کا افسر بتایا۔ ملزم نے دعویٰ کیا کہ خاتون کے نام پر رجسٹرڈ ایک سم کارڈ کو منی لانڈرنگ کے ایک کیس میں استعمال کیا گیا ہے۔ بعد ازاں انہیں واٹس ایپ ویڈیو کال پر جوڑا گیا، جہاں ملزمان نے خود کو جعلی سی بی آئی اور پولیس افسر ظاہر کرتے ہوئے جعلی گرفتاری وارنٹ دکھایا۔
پولیس کے مطابق بزرگ خاتون اور ان کے شوہر کو مسلسل ویڈیو کال پر رکھا گیا، انہیں ذہنی دباؤ میں رکھا گیا اور دھمکایا گیا کہ وہ کسی سے رابطہ نہ کریں۔ ملزمان نے جعلی عدالتی کارروائیوں کا ڈرامہ رچایا، فرضی سی بی آئی دفتر قائم کیا اور ایک شخص کو وکیل کے طور پر پیش کر کے خوف کا ماحول پیدا کیا۔
ملزمان نے متاثرین کو بتایا کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے انہیں اپنی تمام رقم ایک نام نہاد “آر بی آئی ویریفیکیشن اکاؤنٹ” میں منتقل کرنی ہوگی، اور تفتیش مکمل ہونے کے بعد رقم واپس کر دی جائے گی۔ شدید خوف اور دباؤ کے باعث بزرگ جوڑے نے اپنی فکسڈ ڈپازٹس اور شیئر سرمایہ کاری سمیت آٹھ مختلف لین دین میں مجموعی طور پر 14.84 کروڑ روپے منتقل کر دیے۔
ڈی سی پی کے مطابق اس معاملے میں 10 جنوری 2026 کو ای-ایف آئی آر درج کی گئی۔ بینک اکاؤنٹس، ڈیجیٹل شواہد اور تکنیکی نگرانی کے ذریعے پولیس نے رقم کے لین دین میں استعمال ہونے والے مُول (Mule) اکاؤنٹس کی نشاندہی کی۔ سب سے پہلے ودودرا (گجرات) سے پٹیل دیویانگ کو گرفتار کیا گیا، جس کے اکاؤنٹ میں تقریباً 4 کروڑ روپے جمع ہوئے تھے۔
اس کے بعد گجرات، اوڈیشہ اور اتر پردیش میں بیک وقت چھاپے مار کر دیگر ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ تفتیش میں یہ بھی سامنے آیا کہ وارانسی کے ارون تیواری کے اکاؤنٹ میں 2.10 کروڑ روپے منتقل کیے گئے تھے۔ پولیس کے مطابق تمام گرفتار ملزمان مُول اکاؤنٹس فراہم کرنے، رقم کی تہہ در تہہ منتقلی (لیئرنگ) اور بین الاقوامی سائبر گینگ تک پیسے پہنچانے میں ملوث تھے۔ ان میں این جی او آپریٹرز، ایم بی اے اور بی کام گریجویٹس، پرائیویٹ ٹیوشن دینے والے اور مالیاتی خدمات فراہم کرنے والے افراد شامل ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: مجرم کو پکڑنے کے لیے صرف ایک ای میل کافی؟ لمحوں میں بڑے مجرموں کو پکڑ سکتا ہے ایک سادہ ای میل
دہلی پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ’ڈیجیٹل گرفتاری‘، جعلی سی بی آئی یا پولیس کالز جیسے فراڈ سے ہوشیار رہیں اور کسی بھی مشتبہ کال یا پیغام کی فوری اطلاع پولیس کو دیں۔