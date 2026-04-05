دہلی پولیس کا بڑا کریک ڈاؤن، نقلی ادویات بنانے والی بین ریاستی گینگ بے نقاب، 6 گرفتار
موہت کی نشاندہی پر اترپردیش کے مظفرنگر میں ایک بڑی فیکٹری پر چھاپہ مارا گیا اور 2000 کلوگرام سے زائد خام مال برآمد کیا گیا۔
Published : April 5, 2026 at 8:39 PM IST
نئی دہلی: دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے نقلی ادویات تیار اور فروخت کرنے والے بین الریاستی گروہ کا پردہ فاش کر دیا ہے اور اب تک 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پولیس کو خفیہ اطلاع ملنے پر 11 مارچ کو شاہدرہ میں چھاپہ مارا گیا، جہاں سے نکھیل اروڑا نامی ملزم کو گرفتار کیا گیا۔
اس کے قبضے سے 20 ہزار سے زائد نقلی ادویات برآمد ہوئیں، جن میں درد کم کرنے والی اور سوزش ختم کرنے والی دوائیں شامل تھیں۔ ان ادویات کو ذیابیطس، بلڈ پریشر اور جگر کے امراض کے علاج کے نام پر فروخت کیا جا رہا تھا۔ تفتیش کے دوران حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر پولیس نے مزید ملزمان شیوم تیاگی، مینک اگروال اور موہت شرما کو گرفتار کیا۔
موہت شرما کی نشاندہی پر اتر پردیش کے مظفر نگر میں ایک بڑی فیکٹری پر چھاپہ مارا گیا، جہاں سے 2000 کلوگرام سے زائد خام مال برآمد کیا گیا اور فیکٹری کو بند کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق اس فیکٹری میں جدید مشینری نصب تھی، جس کے ذریعے نہ صرف نقلی ادویات تیار کی جاتی تھیں بلکہ انہیں اصلی کمپنیوں کے نام سے پیک بھی کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ دو مزید ملزمان شاہ رخ اور راہل کو بھی گرفتار کیا گیا، جو جعلی جی ایس ٹی بل تیار کر کے اس غیر قانونی کاروبار کو سہولت فراہم کر رہے تھے۔
ڈی سی پی آدتیہ گوتم کے مطابق یہ گروہ گزشتہ 14 سے 15 برس سے سرگرم تھا اور اس کی تیار کردہ نقلی ادویات دہلی، اتر پردیش، پنجاب، ہماچل پردیش اور مدھیہ پردیش سمیت کئی ریاستوں میں سپلائی کی جا رہی تھیں۔ یہ ادویات ہول سیلرز اور ریٹیلرز کے ذریعے مارکیٹ تک پہنچتی تھیں۔
ملزمان مارکیٹ قیمت سے 20 سے 25 فیصد کم داموں پر ادویات فروخت کرتے تھے، جس سے انہیں 100 فیصد سے زائد منافع حاصل ہوتا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس نیٹ ورک سے جڑے دیگر افراد، خصوصاً وہ دکاندار جو یہ ادویات فروخت کرتے تھے، تاحال زیر تفتیش ہیں اور آئندہ دنوں میں مزید گرفتاریاں متوقع ہیں۔