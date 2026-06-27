دہلی پولیس کی بڑی کارروائی، 12 ہزار چوری شدہ موبائل بنگلہ دیش اور نیپال اسمگل کرنے والا بین الاقوامی گینگ بے نقاب
منظم گینگ گزشتہ ایک سال کے دوران 10 ہزار سے 12 ہزار چوری شدہ موبائل فون ملک سے باہر اسمگل کر چکا ہے۔
Published : June 27, 2026 at 8:48 PM IST
نئی دہلی: دہلی پولیس نے ایک بڑی اور کامیاب کارروائی کرتے ہوئے چوری اور جھپٹ ماری کے ذریعے حاصل کیے گئے قیمتی موبائل فون بنگلہ دیش اور نیپال اسمگل کرنے والے بین الریاستی اور بین الاقوامی اسمگلنگ ریکیٹ کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ روہنی ضلع کی اسپیشل اسٹاف ٹیم نے اس کارروائی کے دوران 10 ملزمان کو گرفتار کیا جبکہ تقریباً ایک کروڑ روپے مالیت کے 325 قیمتی موبائل فون برآمد کر لیے گئے ہیں۔
پولیس حکام کے مطابق تحقیقات سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ منظم گینگ گزشتہ ایک سال کے دوران 10 ہزار سے 12 ہزار چوری شدہ اور چھینے گئے موبائل فون ملک سے باہر اسمگل کر چکا ہے۔ یہ ریکیٹ دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے موبائل فون اکٹھا کرتا، انہیں مختلف مقامات پر جمع کرکے منظم طریقے سے بنگلہ دیش اور نیپال پہنچاتا تھا۔
روہنی ضلع کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس (ڈی سی پی) ششانک جیسوال نے بتایا کہ ضلع میں موبائل فون چوری کے بڑھتے ہوئے واقعات اور برآمدگی کی کم شرح کے پیش نظر خصوصی تحقیقات شروع کی گئی تھیں۔ اس دوران تقریباً 200 جرائم پیشہ افراد کی فائلوں، سیکڑوں مشتبہ افراد کے ریکارڈ، ڈیجیٹل شواہد، تکنیکی نگرانی، خفیہ معلومات اور کورئیر کمپنیوں کے ریکارڈ کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔
تحقیقات میں اہم پیش رفت اس وقت ہوئی جب پولیس کو ایک کورئیر رسید ملی، جس کے ذریعے پورے اسمگلنگ نیٹ ورک کا سراغ ملا۔ پولیس کے مطابق گینگ کے ارکان دہلی کے مختلف علاقوں سے چوری شدہ موبائل فون جمع کرتے تھے، جنہیں بعد ازاں روہنی کے اونتیکا علاقے میں واقع ایک کرائے کے فلیٹ میں رکھا جاتا تھا۔ اس فلیٹ کو باقاعدہ گودام کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، جہاں موبائل فون الگ الگ کرکے پیک کیے جاتے تھے۔
اس کے بعد یہ موبائل فون کورئیر سروس کے ذریعے کولکاتا، مالدہ اور مرشد آباد بھیجے جاتے، جہاں سے انہیں غیر قانونی طور پر بنگلہ دیش اسمگل کیا جاتا تھا۔ اسی طرح اتر پردیش کے راستے نیپال تک بھی موبائل فون پہنچانے کا الگ نیٹ ورک سرگرم تھا۔
پولیس نے مسلسل تین مختلف کارروائیوں میں بالترتیب 101، 100 اور 124 موبائل فون برآمد کیے۔ گرفتار ملزمان میں چوری شدہ موبائل اکٹھا کرنے والے، گودام چلانے والے، کورئیر کا انتظام کرنے والے اور پوری سپلائی چین کو سنبھالنے والے افراد شامل ہیں۔ تحقیقات کے دوران پولیس کو ایسے ڈیجیٹل شواہد بھی ملے ہیں جن سے بنگلہ دیش میں موجود ایک مبینہ وصول کنندہ کے ساتھ اس گینگ کے روابط کی تصدیق ہوتی ہے۔
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ڈی سی پی ششانک جیسوال نے بتایا کہ برآمد ہونے والے 325 موبائل فونز میں سے تقریباً 150 کو دہلی میں درج چوری، جھپٹ ماری اور ڈکیتی کے مختلف مقدمات سے جوڑ دیا گیا ہے، جبکہ باقی موبائل فونز کی تصدیق کا عمل جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد تمام برآمد شدہ موبائل فون ان کے اصل مالکان کو واپس کر دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اسمگلنگ کے اس بین الاقوامی نیٹ ورک سے وابستہ دیگر افراد کی تلاش اور تحقیقات بھی جاری ہیں، تاکہ پورے گینگ کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔