دہلی پولیس کا بڑا کریک ڈاؤن، ’’آپریشن گینگ بسٹر-2‘‘ میں 481 جرائم پیشہ گرفتار
ایڈیشنل سی پی پرمود کشواہا نے بتایا کہ کارروائی 5 مئی سے 7 مئی تک جاری رہی جس میں ایک ہزار اہلکاروں نے حصہ لیا۔
Published : May 8, 2026 at 3:00 PM IST
نئی دہلی: قومی دارالحکومت کو جرائم سے پاک بنانے کے لیے دہلی پولیس نے ایک بڑا آپریشن کرتے ہوئے منظم جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہے۔ پولیس کمشنر کی ہدایت پر اسپیشل سیل اور مختلف اضلاع کی ٹیموں نے 48 گھنٹوں پر مشتمل خصوصی مہم ’’آپریشن گینگ بسٹر-2‘‘ چلائی، جس کے دوران دہلی سمیت پانچ شمالی ریاستوں میں 1014 مقامات پر چھاپے مارے گئے اور 481 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔
دہلی پولیس کے ایڈیشنل سی پی پرمود کشواہا نے بتایا کہ یہ کارروائی 5 مئی سے 7 مئی تک جاری رہی جس میں ایک ہزار سے زائد پولیس اہلکاروں نے حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مہم پہلے آپریشن کے مقابلے میں زیادہ منظم اور مخصوص اہداف پر مرکوز تھی۔ پولیس کے مطابق کارروائی کے دوران 130 آتشیں اسلحہ، 214 کارتوس، 73 چاقو، 19 لاکھ روپے نقدی، 24 گاڑیاں اور تقریباً 19 کلو منشیات برآمد کی گئی۔ اس کے علاوہ دہلی کے بدنام زمانہ جرائم پیشہ گروہوں سے وابستہ 30 خطرناک مجرم بھی گرفتار کیے گئے۔
سب سے بڑا انکشاف پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی سے مبینہ طور پر جڑے گینگسٹر شہزاد بھٹی کے نیٹ ورک کے بے نقاب ہونے سے ہوا۔ پولیس کے مطابق شہزاد بھٹی سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو ’’کانٹریکٹ ٹیررازم‘‘ کے لیے بھرتی کر رہا تھا۔ گرفتار ہونے والے نو افراد میں سے پانچ کو دہلی اور اترپردیش میں سکیورٹی اہلکاروں پر حملوں کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ پولیس کے مطابق نوجوانوں کو دو سے پانچ لاکھ روپے کا لالچ دے کر بھرتی کیا جاتا تھا، مگر حقیقت میں انہیں بہت کم رقم دی جاتی تھی۔
پولیس نے بتایا کہ شہزاد بھٹی کے ساتھی اترپردیش کے امروہہ اور رام پور، مدھیہ پردیش کے ٹیکم گڑھ اور جموں و کشمیر کے راجوری سے گرفتار کیے گئے، جبکہ پنجاب کے فیروزپور، موگا اور امرتسر سے تین مبینہ اسلحہ سپلائرز کو بھی حراست میں لیا گیا۔ کارروائی کے دوران گرفتار جرائم پیشہ افراد کا تعلق ارش ڈلہ، ہاشم بابا، کالا جٹھیڑی، نیرج باوانہ، ٹلو تاجپوریا اور دیگر بڑے گینگس سے بتایا جا رہا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: موسم پر بڑا اپ ڈیٹ، یوپی۔بہار میں موسلادھار بارش، دہلی-راجستھان میں آگ برسائے گا آسمان
دہلی پولیس نے واضح کیا ہے کہ کئی گینگس کے خلاف مہاراشٹر کنٹرول آف آرگنائزڈ کرائم ایکٹ (MCOCA) کے تحت بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق چھاپوں کے دوران بڑی تعداد میں موبائل فون بھی ضبط کیے گئے ہیں جن کا فرانزک تجزیہ جاری ہے تاکہ مالی معاونین، سوشل میڈیا ہینڈلرز اور پورے نیٹ ورک کی تفصیلات سامنے لائی جا سکیں۔