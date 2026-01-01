نئے سال کا آغاز کہر، سردی اور آلودگی کے ساتھ، دہلی–این سی آر میں عام زندگی متاثر
دہلی میں آج صبح 10 بجے ہوا کا میعار (اے آئی کیو) 371 تھا، دارالحکومت جمعرات کو ملک کا سب سے آلودہ شہر رہا۔
Published : January 1, 2026 at 4:33 PM IST
نئی دہلی : نئے سال کے پہلے ہی دن دہلی اور نیشنل کیپیٹل ریجن (این سی آر) کو شدید سردی، گھنے کہر اور خطرناک فضائی آلودگی کا سامنا ہے، جس کے باعث فضائی اور ریلوے آمدورفت بری طرح متاثر ہو گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی میں کم از کم درجہ حرارت 10.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہلکی بارش کے امکانات بھی ظاہر کیے گئے ہیں۔
گھنے کہر کے باعث اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کئی پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار ہوئیں، جس پر ایئرلائنز نے مسافروں کے لیے ایڈوائزری جاری کی۔ بدھ کو دہلی نے گزشتہ چھ برسوں کا سرد ترین دسمبر دن ریکارڈ کیا، جب زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14.2 ڈگری سیلسیس تک گر گیا۔
As we step into the new year, nature reminds us to move with care. From now until the morning of January 1, 2026, dense to very dense fog is expected across many regions — including East Uttar Pradesh, Punjab, Odisha, Haryana, Chandigarh, Delhi, and extending to Assam &… pic.twitter.com/VfzcYbeF4b— India Meteorological Department (@Indiametdept) December 31, 2025
محکمہ موسمیات کے مطابق 3 جنوری کے بعد مزید سردی بڑھنے کا امکان ہے کیونکہ شمالی ہوائیں ہمالیائی علاقوں سے دہلی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ فضائی آلودگی کی صورتحال بھی تشویشناک ہے۔ مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ کے مطابق دہلی کا مجموعی AQI 371 ریکارڈ کیا گیا، جو ’انتہائی خراب‘ زمرے میں آتا ہے، جبکہ سونیا وہار میں AQI 420 تک پہنچ گیا۔
کہر کے باعث ریلوے نظام بھی درہم برہم رہا۔ نئی دہلی، آنند وہار اور حضرت نظام الدین اسٹیشنوں پر درجنوں ٹرینیں ایک سے تین گھنٹے تک تاخیر کا شکار ہوئیں۔ شمالی ریلوے کے ترجمان ہمانشو شیکھر اپادھیائے کے مطابق کم حدِ نگاہ کے سبب ٹرینوں کی رفتار کم رکھی جا رہی ہے تاکہ مسافروں کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔
مجموعی طور پر، نئے سال کے پہلے دن دہلی–این سی آر میں سردی، کہر اور آلودگی نے معمولاتِ زندگی کو بری طرح متاثر کیا اور آنے والے دنوں میں صورتحال مزید سنگین ہونے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔