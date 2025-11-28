دہلی دوبارہ زہریلی ہوا کی لپیٹ میں، ایئر کوالٹی انڈیکس ’خطرناک‘ حد تک پہنچ گیا
دہلی کے 18 اسٹیشنوں پر ہوا کا معیار انتہائی خراب درج، نوئیڈا میں ہوائی آلودگی کے پیمانے پر 374 ریکارڈ ہوا
Published : November 28, 2025 at 12:42 PM IST
نئی دہلی: قومی دارالحکومت دلی اور اسکی مضافات میں واقع این سی آر میں جمعہ کی صبح ایک بار پھر ہولناک حد تک آلودہ ہوا کی لپیٹ میں رہے۔ دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس یا اے کیو آئی (AQI) بڑھ کر 382 تک پہنچ گیا، جو ’’انتہائی خراب‘‘ زمرے میں آتا ہے۔ مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ کے مطابق پچھلے 15 دنوں سے دارالحکومت کی ہوا مسلسل آلودہ ہے اور کئی علاقوں میں آلودگی ’’سنگین‘‘ سطح تک جا پہنچی ہے۔
جمعہ کی صبح دہلی کے 20 مانیٹرنگ مراکز نے ’’انتہائی خراب‘‘ جبکہ 18 مراکز نے ’’سنگین‘‘ آلودگی ریکارڈ کی۔ ان میں آنند وہار، جہانگیر پوری، آر کے پورم، مڈکا، نریلہ، اوکھلا فیز-2، پنجابی باغ، روہنی اور چاندنی چوک جیسے علاقے شامل ہیں، جہاں AQI چار سو سے اوپر رہا۔
ہوا کے رکے ہوئے بہاؤ (4–5 کلومیٹر فی گھنٹہ) کی وجہ سے پورے دن آلودگی جمع ہوتی رہی اور 24 گھنٹوں میں ہوا کی کوالٹی 351 سے بڑھ کر 381 تک پہنچ گئی۔ محکمۂ موسمیات نے آئندہ دنوں میں بھی ’’انتہائی خراب‘‘ فضا برقرار رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔
این سی آر کی صورتحال
نوئیڈا میں AQI 403 (سنگین)، گریٹر نوئیڈا 374، غازی آباد 350، جبکہ گروگرام میں 322 (انتہائی خراب) ریکارڈ ہوا۔ وہیں فریدآباد میں نسبتاً بہتر سطح 188 (درمیانی) درج کی گئی۔
عوامی صحت کو خطرہ
ماہرینِ صحت نے خبردار کیا ہے کہ بچے، بزرگ اور سانس یا دل کے مریض انتہائی خطرے میں ہیں۔ شہریوں کو کم سے کم باہر نکلنے اور غیر ضروری سرگرمیوں سے گریز کا مشورہ دیا گیا ہے۔
دہلی میں نئے CAAQMS اسٹیشنز
فضائی آلودگی کے اعداد و شمار میں مبینہ ہیرا پھیری کے الزامات کے بعد دہلی میں جنوری 2026 تک چھ نئے ہائی ٹیک مانیٹرنگ اسٹیشنز نصب کیے جائیں گے۔ یہ مراکز جے این یو، اگنو، ملچھا محل، دہلی کینٹ، کامن ویلتھ اسپورٹس کمپلیکس اور این ایس یو ٹی ویسٹ کیمپس میں لگائے جا رہے ہیں۔
موسم اور اسموگ
شدید دھند، سموگ اور 8–12 ڈگری کی کم درجہ حرارت نے فضائی آلودگی کو مزید بڑھا دیا۔ کچھ شہریوں نے ایتھوپیا کے آتش فشاں کی راکھ کا شبہ ظاہر کیا، تاہم ماہرین نے اس کی تصدیق نہیں کی۔