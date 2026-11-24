دہلی: جامع مسجد تھانے میں چاقو سے حملہ، 9 پولیس اہلکار زخمی، ملزم انکاؤنٹر کے بعد گرفتار
پرانی دہلی کے جامع مسجد تھانے میں کاؤنسلنگ کے دوران ایک شخص نے چاقو سے حملہ کر کے نو پولیس اہلکاروں کو زخمی کر دیا۔
By PTI
Published : November 24, 2026 at 7:07 AM IST
نئی دہلی: پرانی دہلی کے جامع مسجد پولیس اسٹیشن میں خاندانی تنازعے پر "کاؤنسلنگ" کے لیے بلائے گئے ایک شخص نے مبینہ طور پر چھپا ہوا چاقو نکال کر اندھا دھند وار شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں پانچ پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ ملزم اس کے بعد ایک اسکوٹر چھین کر فرار ہو گیا اور بعد ازاں گرفتاری سے بچنے کے لیے پولیس ٹیم پر دوبارہ حملہ کر کے مزید چار اہلکاروں کو زخمی کر دیا، جس کے بعد پولیس کی جوابی کارروائی میں اسے گرفتار کر لیا گیا۔
ڈپٹی کمشنر آف پولیس (سنٹرل) روہت راج بیر سنگھ کے مطابق، جامع مسجد کے علاقے کالا محل کے رہائشی 30 سالہ نبیل کو اس کی والدہ اور بہن کی شکایت پر کاؤنسلنگ کے لیے تھانے بلایا گیا تھا۔ خواتین نے الزام عائد کیا تھا کہ وہ خاندانی تنازعے پر انہیں پریشان کر رہا ہے، جبکہ پولیس ذرائع کے مطابق اہلِ خانہ کی شکایت تھی کہ نبیل بے روزگار ہے اور پیسوں کے معاملے پر اکثر جھگڑا کرتا رہتا ہے۔
واقعے کے وقت دونوں خواتین پولیس اسٹیشن میں موجود تھیں، تاہم بظاہر نبیل کی نظر ان پر نہیں پڑی۔ نبیل نے ابتدا میں تھانے آنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن بعد میں وہ دوپہر تقریباً ڈھائی بجے جیب میں ایک چھوٹا چاقو چھپا کر پہنچا۔ احاطے میں داخل ہوتے ہی اس نے مبینہ طور پر اہلکاروں سے پوچھا، "کس نے بلایا مجھے؟" جب تفتیشی افسر سب انسپکٹر اجے نے اپنا تعارف کرایا اور بات کرنے کی کوشش کی، تو نبیل نے مبینہ طور پر چاقو نکال کر بغیر کسی اشتعال کے ان پر حملہ کر دیا۔
Delhi Police say - Today, at around 2:30 PM, an incident occurred at PS Jama Masjid involving Nabeel (approximately 30 years), resident of Kala Mahal, Jama Masjid, Delhi, who had been called to the police station for counselling on a complaint made by his mother and sister, alleging that he was troubling them. During interaction with the police personnel, the accused suddenly pulled out a knife and attacked the police staff present inside the police station, causing injuries to their faces and necks. SI Ajay, SI Arvind and HC Harender sustained serious injuries, while ASI Shri Krishna and HC Baljeet also sustained injuries. All five injured personnel were shifted to Sir Ganga Ram Hospital for treatment. Following the attack, the accused fled from the police station and allegedly snatched a scooter from a member of the public to facilitate his escape. Acting swiftly, a joint team of AATS and Special Staff, Central District, tracked down and spotted the accused at Chitli Qabar, within the jurisdiction of PS Chandni Mahal. At around 4:30 PM, when the police team attempted to apprehend him, the accused again attacked the police personnel with a knife, injuring four members of the Special Staff, namely Constable Ankit, Constable Jayant, Constable Lokesh and Constable Parminder. The injured personnel were shifted to LNJP Hospital for treatment. Despite the grave threat posed by the accused, the police personnel exhibited extreme restraint and professionalism. Controlled firing was resorted to, with all shots aimed below the waist. A total of eight rounds were fired, six of which hit the accused in his legs. The accused sustained bullet injuries and was shifted to hospital for medical treatment. The accused has one previous criminal involvement in a case registered under Section 324 IPC at PS Daryaganj in 2022. Cases under relevant provisions of law are being registered at PS Jama Masjid and PS Chandni Mahal. Further investigation is underway. (Pic Source: Delhi Police; in pic: accused Nabeel)— ANI (@ANI) November 23, 2026
یہ حملہ ڈیوٹی آفیسر کے کمرے کے اندر ہوا، جس سے تھانے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ جب ایک اور سب انسپکٹر اور دیگر اہلکار اجے کو بچانے اور ملزم کو قابو کرنے کے لیے دوڑے، تو نبیل نے ان پر بھی چاقو سے وار کیے۔ ابتدائی حملے میں زخمی ہونے والے پانچ اہلکاروں میں سب انسپکٹر اجے، سب انسپکٹر اروند اور ہیڈ کانسٹیبل ہریندر شامل ہیں، جنہیں شدید چوٹیں آئیں، جبکہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر شری کرشنا اور ہیڈ کانسٹیبل بلجیت بھی زخمی ہوئے۔
حملے کے بعد نبیل تھانے سے فرار ہو کر قریبی گلیوں کی طرف بھاگا اور تعاقب کرنے والے اہلکاروں کے درمیان ایک اسکوٹر سوار کو چاقو دکھا کر دھمکایا اور زبردستی اس کی دو پہیہ سواری چھین کر چتلی قبر کے علاقے کی طرف فرار ہو گیا۔
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ملزم کا سراغ لگانے کے لیے ضلع کے اینٹی آٹو تھیفٹ اسکواڈ اور اسپیشل اسٹاف سمیت متعدد پولیس ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ مشترکہ ٹیم نے چتلی قبر کے قریب حویلی اعظم خان میں اس کا پتہ لگا لیا اور شام تقریباً ساڑھے چار بجے جب اسے پکڑنے کی کوشش کی گئی، تو نبیل نے ایک بار پھر چاقو سے حملہ کر کے اسپیشل اسٹاف کے چار کانسٹیبلز—انکت، جینت، لوکیش اور پرمندر—کو زخمی کر دیا۔
ڈی سی پی کے مطابق، ٹیم کے گھیرے میں آ جانے کے باوجود ملزم مسلسل چاقو سے حملے کرتا رہا، جس پر پولیس ٹیموں نے اپنے دفاع میں کنٹرولڈ فائرنگ کی۔ فائر کیے گئے آٹھ میں سے چھ راؤنڈ نبیل کے کمر سے نچلے حصے یعنی ٹانگوں میں لگے، جس کے بعد اسے قابو میں لے لیا گیا۔ کافی خون بہہ جانے کے باعث ملزم اور جھڑپ میں زخمی ہونے والے چاروں اہلکاروں کو علاج کے لیے لوک نائک جے پرکاش اسپتال منتقل کیا گیا۔
दिल्ली: DCP सेंट्रल रोहित राजबीर सिंह ने जामा मस्जिद पुलिस स्टेशन में हुई घटना पर कहा, "आज करीब ढाई बजे की घटना है। एक मां-बेटी की जोड़ी करीब दो बजे जामा मस्जिद थाने आई और उन्होंने बताया कि हमारे घर में नबील नाम का एक व्यक्ति है, जो मां का बेटा और बहन का भाई है। वह हमें बहुत परेशान करता है। इसलिए आप एक बार उसे बुलाकर काउंसलिंग कीजिए। इसके बाद वे सब-इंस्पेक्टर अजय से मिले। जब वे सब-इंस्पेक्टर अजय से मिले, तो अजय ने आरोपी को थाने बुलवाया। जब अजय ने उसे फोन किया, तो उसने कहा कि मैं अभी नहीं आ सकता। लेकिन जब उससे दोबारा बात हुई और बताया गया कि आपकी मां और बहन यहां थाने में हैं, इसलिए आपको आना पड़ेगा, तो उसने तुरंत फोन रख दिया और कहा कि मैं थाने आ रहा हूं..."— IANS Hindi (@IANSKhabar) November 23, 2026
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دریں اثنا، تھانے کے اندر زخمی ہونے والے پانچ اہلکاروں کو سر گنگا رام اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں چار کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا اور ایک ایمرجنسی وارڈ میں زیرِ علاج رہا۔ پولیس کے مطابق زخمی اہلکاروں میں سے ایک کو بعد میں ڈسچارج کر دیا گیا جبکہ دیگر کا علاج جاری ہے۔ دہلی کے پولیس کمشنر انوراگ کمار اور ڈی سی پی روہت راج بیر سنگھ نے اسپتال جا کر زخمی اہلکاروں کی عیادت کی، جبکہ فارنسک سائنس لیبارٹری کی ٹیم نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کیے۔
پولیس نے اس سلسلہ وار واقعے کے حوالے سے تین الگ الگ مقدمات درج کیے ہیں: پہلا تھانے کے اندر حملے کا، دوسرا زبردستی اسکوٹر چھیننے کا، اور تیسرا چتلی قبر میں اسپیشل اسٹاف پر حملے کا۔ حکام نے واضح کیا کہ نبیل ذہنی طور پر بالکل صحت مند ہے اور اس کے خلاف 2022 میں بھی خطرناک ہتھیار سے چوٹ پہنچانے کا ایک مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ اسپتال میں زیرِ علاج ہونے کے باعث ملزم سے ابھی تک پوچھ گچھ نہیں ہو سکی ہے، جبکہ حملے کے اصل محرکات جاننے کے لیے تفتیش جاری ہے۔
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