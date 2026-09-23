دہلی گینگ ریپ کے بعد لیڈی شری رام کالج میں کلاسز بند، حفاظتی وجوہات کی بنا پر آن لائن پڑھائی شروع
دہلی کے لیڈی شری رام کالج نے طالبات کی حفاظت کے پیشِ نظر احتیاطی قدم اٹھاتے ہوئے روایتی کلاسز کو بند کر دیا ہے۔
Published : September 23, 2026 at 1:41 PM IST
نئی دہلی: دہلی کے آستھا کنج پارک میں ایک 17 سالہ لڑکی کے ساتھ مبینہ گینگ ریپ کے واقعے کے بعد، لیڈی شری رام کالج فار ویمن ( ایل ایس آر) نے طالبات کی حفاظت کے پیشِ نظر احتیاطی قدم اٹھایا ہے۔ کالج نے منگل کو باقاعدہ کلاسیں منسوخ کر دیں اور بدھ کی کلاسز آن لائن کرانے کا فیصلہ کیا۔ کالج انتظامیہ کا کہنا ہے کہ طالبات کا تحفظ، حفاظتی انتظامات اور ان کی فلاح و بہبود اس کی اولین ترجیح ہے۔
کالج کے آس پاس سکیورٹی بڑھانے کا مطالبہ
واقعے کے بعد کالج انتظامیہ نے دہلی پولیس سے کالج کے آس پاس گشت بڑھانے کی درخواست بھی کی ہے۔ خاص طور پر کالج کے پچھلے گیٹ اور آس پاس کے پارکوں اور گلیوں میں پولیس کی موجودگی بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کالج انتظامیہ نے طالبات، اساتذہ اور عملے کو پچھلے گیٹ کے آس پاس بلا ضرورت جمع نہ ہونے کا مشورہ دیا ہے۔
کالج کی پرنسپل کنیکا کے آہوجا نے کہا کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فوری طور پر کلاسز منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ طالبات کی حفاظت، سکیورٹی اور ان کی فلاح و بہبود کالج کے لیے اولین ترجیح ہے۔ کالج نے طالبات کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے فیکلٹی مینٹرز اور کونسلرز کو بھی موجود رہنے کی ہدایت دی ہے۔
آستھا کنج پارک میں پیش آنے والا واقعہ
واضح رہے کہ پولیس کے مطابق، پیر کی شام آستھا کنج پارک میں ایک 17 سالہ لڑکی کے ساتھ تین افراد نے مبینہ طور پر عصمت دری کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے خود کو پولیس اہلکار ظاہر کیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے تفتیش شروع کی اور منگل کو تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے اس معاملے میں بھارتیہ نیائے سنہتا اور پوکسو ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت کیس درج کیا ہے۔ تفتیش کے دوران پارک اور آس پاس کے علاقوں کے سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد کی بھی جانچ کی گئی۔
کالج سے تقریباً دو کلومیٹر دور ہے پارک
آستھا کنج پارک ایل ایس آر کالج سے تقریباً دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس واقعے اور اس کے بعد کالج کے پاس پولیس کی کارروائی نے طالبات کے درمیان سکیورٹی کے حوالے سے تشویش بڑھا دی ہے۔ کالج کا پچھلا گیٹ پارک اور آس پاس کے علاقے کے قریب ہے۔ یہ پارک دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیرِ انتظام ہے۔ واقعے کے بعد پارک میں حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پولیس نے بھی پارک اور آس پاس کے علاقوں میں گشت بڑھا دی ہے۔ حفاظتی انتظامات میں روشنی، نگرانی اور سکیورٹی عملے کی تعیناتی جیسے پہلوؤں پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔
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