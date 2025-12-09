دہلی کا بدنام زمانہ دھوکہ باز سونی صوفے میں چھپاتا تھا ڈالر، بیس کمپنیاں بنائی، آٹھ ممالک کے سات سو لوگوں کو نو سو ستر کروڑ روپے کا دیا دھوکہ

دہلی کا بدنام زمانہ دھوکہ باز سونی صوفے میں چھپاتا تھا ڈالر، بیس کمپنیاں بنائی، آٹھ ممالک کے سات سو لوگوں کو نو سو ستر کروڑ روپے کا دیا دھوکہ
کانپور کرائم برانچ نے چونکا دینے والی فوٹیج حاصل کی۔ سونی کی دھوکہ دہی سے ہندوستان، فرانس، کینیڈا اور جاپان کے سرمایہ کار پھنس گئے۔
Published : December 9, 2025 at 12:59 PM IST
کانپور: سرمایہ کاری کے نام پر 8 ممالک کے لوگوں سے 970 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کے ملزم دہلی کے بین الاقوامی دھوکہ باز رویندر ناتھ سونی کی گرفتاری کے بعد پولیس آئے روز نئے انکشافات کر رہی ہے۔ سونی کو کانپور پولیس نے 2 دسمبر کو دہرادون سے گرفتار کیا تھا۔
پولیس کمشنر رگھویر لال نے بتایا کہ دہلی کے مالویہ نگر کے رہنے والے سونی سے دبئی میں بلیو چپ سمیت تقریباً 20 کمپنیاں کھولنے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ان کمپنیوں کے ذریعے سونی نے لوگوں سے سرمایہ کاری کی اور کروڑوں روپے اکٹھے کئے۔ دبئی میں تحقیقات شروع ہونے کے بعد سونی نے عمان کے راستے دہلی کا سفر کیا۔
کانپور کے رہائشی عبدالکریم کے بیٹے طلحہ نے پولیس کو بتایا کہ وہ دبئی میں کام کرتا ہے۔ 2021 میں، ایک کمپنی کے سیلز ایگزیکٹو نے اسے 36 سے 46 ماہ میں اپنی رقم دگنی کرنے کے وعدوں کے ساتھ لالچ دیا۔ کمپنی کے مالک رویندر ناتھ سونی نے اسے دبئی میں سرمایہ کاری کا لالچ دیا۔ رویندر ناتھ کے دھوکے کا شکار ہو کر، اس نے ₹ 42.29 لاکھ کی سرمایہ کاری کی۔ اس کے بعد جب اس نے اپنی واپسی کے بارے میں پوچھنے کے لیے فون کیا تو نمبر منقطع ہوگیا۔
اس نے سرمایہ کاری کے لیے جو ویب سائٹ کھولی تھی وہ بھی بند ہوگئی۔ بارہا کوشش کے باوجود وہ سونی سے رابطہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے بعد اسے دھوکہ دہی کا علم ہوا۔ اس نے کانپور کوتوالی پولیس اسٹیشن میں دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کرایا۔ کرائم برانچ، پولس اسٹیشن اور کوتوالی پولیس اسٹیشن کی ٹیموں نے ملزم کی تلاش شروع کردی۔
آخرکار 2 دسمبر کو پولیس نے ملزم رویندر ناتھ کو دہرادون، اتراکھنڈ سے گرفتار کیا۔ اب تک کی تفتیش میں پولیس کو 21 ہندوستانی بینک کھاتوں اور 8 ڈیجیٹل کرپٹو لین دین سے متعلق اہم سراغ ملے ہیں۔
پولیس کمشنر رگھویر لال نے کہا کہ شکایت کنندگان کی فہرست صرف ہندوستان تک محدود نہیں ہے۔ 700 سے زیادہ لوگ آگے آئے ہیں جن میں ہندوستان، ملائیشیا، فرانس، کینیڈا اور دبئی کے لوگ شامل ہیں۔ ان افراد نے سونی کی کمپنی میں سرمایہ کاری کی۔
پولیس کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کئی جاپانی کمپنیوں نے بھی سرمایہ کاری کی ہے۔ کرائم برانچ کی ٹیم اب ملزم اور اس کے اہل خانہ کے دستاویزات کی جانچ کر رہی ہے۔ ملزم کو دہرادون اور دہلی لے جایا جائے گا۔ فی الحال، ملزم نے کرپٹو میں پیسہ لگایا ہے، جس کی تحقیقات کرائم برانچ کی خصوصی ٹیم بھی کر رہی ہے۔
پولیس کمشنر رگھویر لال نے بتایا کہ ان کے پاس ایسی فوٹیج ہے جس میں رویندر ناتھ دبئی میں اپنے دفتر میں صوفے کے نیچے ڈالر پیک کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کرائم برانچ کی ٹیم وہاں کی پولیس سے بھی رابطہ کر رہی ہے اور پورے معاملے کی پوری جانچ کر رہی ہے۔
ہم نے اپنی تحقیقات کے دوران اب تک جو معلومات اکٹھی کی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ دبئی میں اس کے دفاتر بند کر دیے گئے ہیں۔ ملزمان کے خلاف تین ایف آئی آر درج کی گئی ہیں، اور ہمیں متعدد ای میلز بھی موصول ہوئی ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو بلایا ہے جن سے ہمیں ای میلز موصول ہوئی ہیں۔ ہم کئی ایسے لوگوں سے بھی ملے ہیں جنہوں نے چالاک ملزم کو پروموٹ کیا۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔
پولیس کمشنر رگھویر لال نے کہا کہ کئی مشہور شخصیات کو تحقیقات میں شامل ہونے کو کہا گیا ہے تاکہ وہ کہانی کا اپنا رخ پیش کر سکیں۔ جلد ہی واضح ہو جائے گا کہ ملزمان کے ساتھ کون کون کون سے وابستہ ہیں۔ فی الحال، ہم نے 20 کمپنیوں کی نشاندہی کی ہے۔
ان میں سے 16 فعال ہیں جبکہ چار غیر فعال ہو چکے ہیں۔ ایک کمپنی امریکہ میں ہے جس کے سربراہ گرومیت ہیں۔ اس کا اکاؤنٹ اب بھی فعال ہے اور لین دین ہو رہا ہے۔ یہ ایک تکنیکی تحقیقات ہے جس کے لیے ہماری سائبر ماہر اے ڈی سی پی کرائم انجلی وشوکرما کی سربراہی میں چھ رکنی ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو تمام پہلوؤں کی مکمل چھان بین کر رہی ہے۔ ہماری کرائم برانچ کی ٹیم جلد ہی اس پورے معاملے کو بے نقاب کرے گی۔