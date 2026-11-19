ٹینا امبانی کے خلاف لُک آؤٹ سرکلر جاری کیا گیا ہے یا نہیں، ایجنسیاں واضح کریں: دہلی ہائی کورٹ
سماعت کے دوران ٹینا امبانی کی نمائندگی کرنے والے وکیل نے کہا کہ فی الحال کوئی سمن زیر التوا نہیں ہے۔ رپورٹ پڑھیں۔
Published : November 19, 2026 at 5:05 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے سابق بالی ووڈ اداکارہ اور ریلائنس گروپ کے چیئرمین انیل امبانی کی اہلیہ ٹینا امبانی کی ایک اہم درخواست پر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED)، سیریس فراڈ انویسٹی گیشن آفس (SFIO) اور بیورو آف امیگریشن کو باضابطہ نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا ہے۔ ٹینا امبانی نے اپنے آئندہ غیر ملکی دورے سے قبل عدالت سے رجوع کرتے ہوئے یہ جاننے کی استدعا کی ہے کہ آیا مرکزی تحقیقاتی ایجنسیوں کی جانب سے ان کے خلاف کوئی 'لُک آؤٹ سرکلر' (LOC) جاری کیا گیا ہے یا نہیں۔
جسٹس منی پشکرنا کی سنگل رکنی بنچ نے ابتدائی دلائل سننے کے بعد متعلقہ ایجنسیوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے معاملے کی اگلی سماعت 4 دسمبر 2026 کو مقرر کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ ان کے مجوزہ بیرونِ ملک سفر سے قبل قانونی صورتحال واضح ہو سکے۔
چار ممالک کے دورے کا منصوبہ اور فی الحال کوئی سمن زیرِ التوا نہ ہونے کا مؤقف
عدالت میں دائر درخواست کے مطابق، ٹینا امبانی نے آئندہ 10 دسمبر 2026 سے تھائی لینڈ، متحدہ عرب امارات (UAE)، عمان اور بھوٹان میں مقیم اپنے اہلِ خانہ اور قریبی دوستوں سے ملاقات کے لیے جانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ سماعت کے دوران ٹینا امبانی کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اگرچہ ماضی میں ای ڈی (ED) اور ایس ایف آئی او (SFIO) نے انہیں تفتیش کے سلسلے میں طلب کیا تھا، لیکن فی الحال ان کے خلاف کسی بھی ایجنسی کا کوئی سمن زیرِ التوا نہیں ہے۔
وکیل نے دلائل دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ سفر کے دوران ہوائی اڈے پر کسی غیر متوقع رکاوٹ یا پریشانی سے بچنے کے لیے ایجنسیاں یہ واضح کریں کہ آیا ان کے خلاف کوئی لُک آؤٹ سرکلر موجود ہے یا نہیں؛ اگر ایسا کوئی سرکلر جاری کیا گیا ہے تو اس کی باضابطہ اطلاع دی جائے، اور اگر نہیں ہے تو اس بات کو عدالتی ریکارڈ پر لایا جائے۔
ای ڈی کی مخالفت اور ٹینا امبانی کے وکیل کی طبی وضاحت
دوسری جانب، سماعت کے دوران انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED) کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل نے ٹینا امبانی کی درخواست کی سخت مخالفت کی۔ ای ڈی کے وکیل نے عدالت کے روبرو مؤقف اختیار کیا کہ درخواست گزار تحقیقاتی ایجنسی کی جانب سے جاری کیے گئے گزشتہ دو سمن کے باوجود تفتیش میں شامل ہونے کے لیے پیش نہیں ہوئی تھیں۔
اس اعتراض کے جواب میں ٹینا امبانی کے وکیل نے عدالت کو طبی وجوہات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر (Spine Fracture) کی وجہ سے شدید تکلیف میں تھیں اور صحت یابی کے عمل سے گزرنے کے باعث مقررہ تاریخوں پر پیش نہیں ہو سکی تھیں۔ وکیل نے مزید واضح کیا کہ انہوں نے بعد ازاں تحقیقاتی حکام کو باقاعدہ خط لکھ کر اپنی طبی صورتحال سے مطلع کیا تھا اور تفتیش میں مکمل تعاون کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا۔
مالی بے ضابطگیوں اور 'مانڈکے فاؤنڈیشن' سے جڑی تحقیقات کا پس منظر
واضح رہے کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED) اور سیریس فراڈ انویسٹی گیشن آفس (SFIO) ریلائنس انیل امبانی گروپ سے منسلک مختلف کمپنیوں کی مبینہ مالی بے ضابطگیوں، فنڈز کی منتقلی اور بینک قرضوں کی عدم ادائیگی (لون ڈیفالٹ) کے معاملات کی جامع تحقیقات کر رہے ہیں۔
اسی سلسلے میں سال 2026 کے اوائل میں ای ڈی نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (PMLA) کے تحت جاری تحقیقات میں ٹینا امبانی کو سمن جاری کیا تھا، جب کہ ایس ایف آئی او نے 'مانڈکے فاؤنڈیشن' (Mandke Foundation) کی ڈائریکٹر کی حیثیت سے ان کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے انہیں طلب کیا تھا۔ اب 4 دسمبر کو ہونے والی آئندہ سماعت میں تحقیقاتی ایجنسیوں کے جواب کے بعد یہ طے ہوگا کہ آیا وہ 10 دسمبر کو بیرونِ ملک سفر کر سکیں گی یا نہیں۔