مرکزی حکومت نے کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے اکاؤنٹ کو بحال کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ مرکزی حکومت نے اکاؤنٹ بحال کرنے کا حکم جاری کیا
جسٹس سوارن کانتا شرما کی بنچ نے اکاؤنٹ کو بحال کرنے کا حکم دیا۔
Published : July 7, 2026 at 3:06 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے اکاؤنٹ کو بحال کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیر کو، سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے، مرکزی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کو کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے اکاؤنٹ کو بحال کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے بعد جسٹس سوارن کانتا شرما کی سربراہی والی بنچ نے اکاؤنٹ کو بحال کرنے کا حکم دیا۔
29 مئی کو عدالت نے مرکزی حکومت اور چیف جسٹس کو نوٹس جاری کیا۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت ڈپکے نے اکاؤنٹ بلاک کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ انٹیلی جنس بیورو کے ان پٹ کی بنیاد پر چیف جسٹس کا اکاؤنٹ بلاک کیا گیا۔ انٹیلی جنس بیورو نے قومی سلامتی کے خدشات کے پیش نظر اکاؤنٹ بلاک کرنے کی سفارش کی۔ بعد ازاں وزارت الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے چیف جسٹس کو اکاؤنٹ بلاک کرنے کا حکم دیا۔
واضح رہے کہ کاکروچ جنتا پارٹی حال ہی میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک طنزیہ آن لائن تحریک کے طور پر ابھری ہے۔ 15 مئی کو ایک سماعت کے دوران چیف جسٹس سوریہ کانت نے ریمارکس دیئے تھے کہ بے روزگار نوجوان کاکروچ کی طرح ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے بے روزگار نوجوان، جو روزگار یا کیریئر تلاش کرنے سے قاصر ہیں، آخر کار میڈیا، سوشل میڈیا، آر ٹی آئی ایکٹیوسٹ یا دیگر قسم کے کارکن بن جاتے ہیں، جو پورے نظام پر حملہ آور ہوتے ہیں۔
عدالت نے کہا تھا کہ خاص طور پر دہلی میں کچھ وکلاء کے پاس قانون کی ڈگریوں کی صداقت کے بارے میں سی بی آئی تحقیقات کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس نے بعد میں اس معاملے کی وضاحت کی۔ چیف جسٹس سوریہ کانت نے اپنی وضاحت میں کہا، "مجھے یہ پڑھ کر دکھ ہوا کہ کس طرح میڈیا کے ایک حصے نے ایک معمولی کیس کی سماعت کے دوران میرے زبانی مشاہدات کو غلط انداز میں پیش کیا۔ میں نے خاص طور پر ان لوگوں پر تنقید کی جو جعلی اور من گھڑت ڈگریوں کا استعمال کرتے ہوئے قانونی پیشے میں داخل ہوئے"۔
چیف جسٹس نے کہا کہ ایسے افراد میڈیا، سوشل میڈیا اور دیگر باوقار پیشوں میں گھس چکے ہیں اور اس لیے طفیلیوں کی طرح ہیں۔ چیف جسٹس کے تبصرے کے بعد کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے ایک آن لائن تحریک چلائی گئی۔ اس تحریک نے سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے مقبولیت حاصل کی، کاکروچ کے بارے میں متعدد میمز اور گانوں کو جنم دیا۔