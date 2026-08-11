دہلی ہائی کورٹ کا اداکارہ جانوی کپور کے نام سے قابل اعتراض آن لائن مواد ہٹانے کا حکم
وکیل نے عدالت کی توجہ اس جانب مبذول کرائی کہ اداکارہ کے نام سے بڑی تعداد میں جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس چلائے جا رہے ہیں۔
Published : August 11, 2026 at 3:18 PM IST
نئی دہلی : دہلی ہائی کورٹ نے فلم اداکارہ جانوی کپور کے بارے میں آن لائن موجود قابل اعتراض مواد اور ان کے نام سے چلائے جانے والے جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے معاملے میں متعلقہ مواد ہٹانے کی ہدایت دی ہے۔ یہ حکم جسٹس انوپ جے رام بھمبھانی کی سربراہی والی بنچ نے منگل کو اداکارہ کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت کے دوران دیا۔ عدالت کا تفصیلی تحریری حکم تاحال اپ لوڈ نہیں کیا گیا ہے۔
سماعت کے دوران اداکارہ کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جانوی کپور ہندی کے ساتھ ساتھ تلگو فلموں میں بھی کام کرچکی ہیں اور ان کی شناخت اور شخصیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے مختلف آن لائن پلیٹ فارمز پر قابل اعتراض مواد شائع کیا جا رہا ہے۔
وکیل نے عدالت کی توجہ اس جانب بھی مبذول کرائی کہ اداکارہ کے نام سے بڑی تعداد میں جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور صفحات چلائے جا رہے ہیں۔ ان میں سے بعض اکاؤنٹس مبینہ طور پر مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اداکارہ کی جانب سے ایسے مواد اور اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔
سماعت کے دوران عدالت نے قابل اعتراض مواد کے پھیلاؤ کو روکنے کی ضرورت سے اتفاق کیا، تاہم بنچ نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا جانوی کپور سے متعلق تمام فین پیجز یا تقریباً 1900 اکاؤنٹس پر مکمل پابندی عائد کی جاسکتی ہے۔
عدالت نے اس بات کی نشاندہی کی کہ موجودہ ڈیجیٹل دور میں کسی فنکار کے مداحوں اور فین پیجز کا ہونا غیر معمولی بات نہیں۔ اگر کسی فین پیج یا اکاؤنٹ کے ذریعے تجارتی استحصال، دھوکہ دہی یا اداکارہ کی شناخت کا غیر مجاز استعمال کیا جا رہا ہو تو اس پر کارروائی کی ضرورت ہوسکتی ہے، لیکن ہر فین پیج کو محض اس بنیاد پر ختم نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کسی اداکارہ کے نام سے منسلک ہے۔
عدالت نے اس معاملے میں قابل اعتراض مواد اور جائز مداحتی سرگرمیوں کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت پر بھی توجہ دلائی۔ یہ معاملہ کسی مشہور شخصیت کے شخصیت کے حقوق اور ان کی شناخت کے غیر مجاز استعمال سے متعلق قانونی بحث کو بھی اجاگر کرتا ہے۔
دہلی ہائی کورٹ اس سے قبل بھی متعدد معروف شخصیات کے شخصیت کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے احکامات جاری کرچکا ہے۔ ان میں اداکارہ تبو، سابق کرکٹر یوراج سنگھ، اداکار اور رکن پارلیمنٹ روی کشن، کانگریس رہنما ششی تھرور، اداکار ارجن کپور، تلگو اداکار اللو ارجن، روحانی مقرر انیرودھاچاریہ، ملیالم اداکار موہن لال، سابق کرکٹر اور رکن پارلیمنٹ گوتم گمبھیر، پتنجلی آیوروید کے آچاریہ بال کرشن اور اداکارہ سوناکشی سنہا سمیت دیگر شخصیات شامل ہیں۔
عدالتوں کی جانب سے ایسے معاملات میں بنیادی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی معروف شخصیت کے نام، تصویر، آواز یا شناخت کو تجارتی فائدے، دھوکہ دہی یا گمراہ کن تشہیر کے لیے کس حد تک استعمال کیا جا رہا ہے۔
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جانوی کپور کی درخواست پر عدالت کے تفصیلی تحریری حکم کے سامنے آنے کے بعد یہ مزید واضح ہوگا کہ کن اکاؤنٹس، مواد یا پلیٹ فارمز کے خلاف مخصوص ہدایات جاری کی گئی ہیں۔