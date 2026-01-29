دہلی ہائی کورٹ نے سمیر وانکھیڑے کی درخواست خارج کردی، "دی بیڈس آف بالی ووڈ" کے لیے دائر کی گئی تھی درخواست
ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ عدالت درخواست کی سماعت کے لیے مناسب فورم نہیں ہے۔
Published : January 29, 2026 at 2:01 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے سابق افسر سمیر وانکھیڑے کی طرف سے نیٹ فلکس (Netflix)، شاہ رخ خان اور آریان خان کے منشیات کیس سے متعلق ویب سیریز "دی بیڈس آف بالی ووڈ" کے بنانے والوں کے خلاف دائر ہتک عزت کے مقدمے کو خارج کر دیا۔ جسٹس پشپیندر کور کی بنچ نے عرضی کو خارج کرنے کا حکم دیا۔
ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ عدالت درخواست کی سماعت کے لیے مناسب فورم نہیں ہے۔ عدالت نے سمیر وانکھیڑے کو مناسب فورم میں اپنا کیس پیش کرنے کی اجازت دی۔ سمیر وانکھیڑے نے شاہ رخ خان، ان کی اہلیہ گوری خان کی کمپنی ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ اور دیگر فریقوں سے 2 کروڑ روپے ہرجانے کا مطالبہ کیا تھا۔ سمیر وانکھیڑے نے دلیل دی تھی کہ ویب سیریز میں ان کی تصویر کو منفی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ اس ویب سیریز میں نہ صرف سمیر وانکھیڑے بلکہ تفتیشی ایجنسی کی شبیہ کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
ویب سیریز بنانا عدالت کے کام میں مداخلت
درخواست میں کہا گیا ہے کہ سمیر وانکھیڑے اور آریان خان کا معاملہ اس وقت بامبے ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ میں زیر التوا ہے، اس لیے اس موضوع پر ویب سیریز بنانا عدالت کے کام میں مداخلت کے مترادف ہے۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ سمیر وانکھیڑے کی تصویر کو پہنچنے والے نقصان کا معاوضہ جو عدالت طے کرے گی اسے ٹاٹا میموریل اسپتال کو دیا جائے۔
انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ اور تعزیرات ہند کی دفعات
وانکھیڈے کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ ویب سیریز کا مواد انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ اور تعزیرات ہند کی کئی دفعات کی خلاف ورزی کرتا ہے کیونکہ یہ فحش اور قابل اعتراض مواد کے ذریعے قومی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔