ETV Bharat / state

دہلی ہائی کورٹ نے سمیر وانکھیڑے کی درخواست خارج کردی، "دی بیڈس آف بالی ووڈ" کے لیے دائر کی گئی تھی درخواست

ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ عدالت درخواست کی سماعت کے لیے مناسب فورم نہیں ہے۔

delhi high court dismisses sameer wankhede defamation case against aryan khan series Urdu News
دہلی ہائی کورٹ (ETV Bharat فائل فوٹو)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 29, 2026 at 2:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے سابق افسر سمیر وانکھیڑے کی طرف سے نیٹ فلکس (Netflix)، شاہ رخ خان اور آریان خان کے منشیات کیس سے متعلق ویب سیریز "دی بیڈس آف بالی ووڈ" کے بنانے والوں کے خلاف دائر ہتک عزت کے مقدمے کو خارج کر دیا۔ جسٹس پشپیندر کور کی بنچ نے عرضی کو خارج کرنے کا حکم دیا۔

ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ عدالت درخواست کی سماعت کے لیے مناسب فورم نہیں ہے۔ عدالت نے سمیر وانکھیڑے کو مناسب فورم میں اپنا کیس پیش کرنے کی اجازت دی۔ سمیر وانکھیڑے نے شاہ رخ خان، ان کی اہلیہ گوری خان کی کمپنی ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ اور دیگر فریقوں سے 2 کروڑ روپے ہرجانے کا مطالبہ کیا تھا۔ سمیر وانکھیڑے نے دلیل دی تھی کہ ویب سیریز میں ان کی تصویر کو منفی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ اس ویب سیریز میں نہ صرف سمیر وانکھیڑے بلکہ تفتیشی ایجنسی کی شبیہ کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

ویب سیریز بنانا عدالت کے کام میں مداخلت

درخواست میں کہا گیا ہے کہ سمیر وانکھیڑے اور آریان خان کا معاملہ اس وقت بامبے ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ میں زیر التوا ہے، اس لیے اس موضوع پر ویب سیریز بنانا عدالت کے کام میں مداخلت کے مترادف ہے۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ سمیر وانکھیڑے کی تصویر کو پہنچنے والے نقصان کا معاوضہ جو عدالت طے کرے گی اسے ٹاٹا میموریل اسپتال کو دیا جائے۔

انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ اور تعزیرات ہند کی دفعات

وانکھیڈے کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ ویب سیریز کا مواد انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ اور تعزیرات ہند کی کئی دفعات کی خلاف ورزی کرتا ہے کیونکہ یہ فحش اور قابل اعتراض مواد کے ذریعے قومی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

'دی بیڈز آف بالی ووڈ' کے خلاف ہتک عزت کے مقدمے میں سمیر وانکھیڑے کو جھٹکا، عدالت نے کہا کیس قابل سماعت نہیں

Sameer Wankhede Transferred: این سی بی ممبئی کے سابق زونل ڈائریکٹر سمیر وانکھیڑے کا تبادلہ

Aryan Khan Case بامبے ہائی کورٹ نے سی بی آئی کو سمیر وانکھیڑے کے خلاف کارروائی کرنے سے روکا

HC Restrains CBI from Arresting Wankhede: سمیر وانکھیڑے کو 22 مئی تک راحت

Sameer Wankhede Home Robbed: سمیر وانکھڑے کے گھر میں چوری

سمیر وانکھیڑے کی جانچ رپورٹ میں آمدنی سے زیادہ جائیداد کا ذکر

TAGGED:

SAMEER PETITION AGAINST WEB SERIES
WEB SERIES THE BADS OF BOLLYWOOD
SAMEER WANKHEDE DEFAMATION CASE
SAMEER WANKHEDE PETITION
DELHI HIGH COURT ON SAMEER WANKHEDE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.