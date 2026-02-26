منیش سسودیا کی انتخابی کامیابی کو چیلنج کرنے والی اپیل کو دہلی ہائی کورٹ نے خارج کردیا
سسودیا پر عوامی نمائندگی ایکٹ کے تحت بدعنوان طرزِ عمل اختیار کرنے اور حلف نامے میں مجرمانہ پس منظر ظاہر نہ کرنے کا الزام تھا۔
Published : February 26, 2026 at 4:16 PM IST
نئی دہلی : دہلی ہائیکورٹ کی ڈویژن بینچ نے 2020 کے دہلی اسمبلی انتخابات میں منیش سسودیا کی پٹپڑگنج اسمبلی نشست سے کامیابی کو چیلنج کرنے والی اپیل مسترد کر دی ہے۔ چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے کی سربراہی میں قائم بینچ نے قرار دیا کہ جب ہائی کورٹ کسی انتخابی درخواست کو مسترد کر دے تو اس کے خلاف اپیل صرف سپریم کورٹ میں دائر کی جا سکتی ہے، دوبارہ ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کیا جا سکتا۔
17 جنوری کو ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے پرتاب چندر کی جانب سے دائر اصل درخواست خارج کر دی تھی۔ پرتاب چندر نے 2020 کے اسمبلی انتخابات میں پٹپڑگنج نشست سے مقابلہ کیا تھا اور انہیں محض 95 ووٹ حاصل ہوئے تھے۔ جسٹس جس میت سنگھ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ درخواست میں ایسے ٹھوس اور ضروری حقائق موجود نہیں تھے جو مقدمہ چلانے کے لیے کافی ہوتے۔
درخواست گزار نے الزام عائد کیا تھا کہ منیش سسودیا نے عوامی نمائندگی ایکٹ 1950 کی دفعہ 126 کے تحت بدعنوان طرزِ عمل اختیار کیا اور اپنے حلف نامے میں مجرمانہ پس منظر ظاہر نہیں کیا۔ تاہم عدالت نے مشاہدہ کیا کہ درخواست میں عائد کردہ الزامات عمومی نوعیت کے تھے اور عوامی نمائندگی ایکٹ کی دفعہ 83 کے تحت درکار بنیادی اور لازمی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔
عدالت نے مزید کہا کہ دفعہ 100(1) (d) کے مطابق انتخابی نتائج کو چیلنج کرنے کے لیے یہ واضح کرنا ضروری ہوتا ہے کہ مبینہ بدعنوانی نے نتیجے پر کس طرح مادی اثر ڈالا، مگر درخواست میں اس حوالے سے کوئی ٹھوس وضاحت موجود نہیں تھی۔ عدالت نے یہ بھی نشاندہی کی کہ درخواست کے ساتھ منسلک تصاویر میں اگرچہ جماعت کا انتخابی نشان اور نام دکھایا گیا تھا، لیکن ان میں منیش سسودیا کا کوئی براہِ راست ذکر موجود نہیں تھا اور نہ ہی یہ واضح کیا گیا تھا کہ آیا تصاویر انتخابی مہم کے اختتام کے بعد مقررہ 48 گھنٹوں کی پابندی کے دوران لی گئی تھیں یا نہیں۔
یہ بھی پڑھیں: دہلی کلاس روم گھوٹالہ: اے سی بی نے 20 جون کو پوچھ گچھ کے لیے سسودیا کو طلب کرلیا
ان مشاہدات کی بنیاد پر عدالت نے اپیل کو ناقابلِ سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ بینچ نے دہلی اسمبلی انتخابات میں منیش سسودیا کی پٹپڑگنج اسمبلی نشست سے کامیابی کو چیلنج کرنے والی اپیل مسترد کر دی ہے۔