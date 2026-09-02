دہلی فسادات کیس: طاہر حسین نے قصورواری اور سزا کو دہلی ہائی کورٹ میں کیا چیلنج، عدالت نے دہلی پولیس سے جواب طلب کیا
31 جولائی کو ککڑڈوما کورٹ نے طاہر حسین اور دیگر چار کوعمر قید کی سزا سنائی تھی۔ انہیں 13 جولائی کومجرم قرار دیا گیا تھا۔
By ANI
Published : September 2, 2026 at 1:10 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے طاہر حسین کی جانب سے دائر کی گئی اپیل پر بدھ کو دہلی پولیس کو نوٹس جاری کیا ہے۔ حسین نے انکت شرما قتل کیس میں قصوروار اور سزا کو چیلنج کیا ہے۔
جسٹس پرتھیبا ایم سنگھ اور جسٹس وکاس مہاجن پر مشتمل ڈویژن بنچ نے نوٹس جاری کیا اور دہلی پولیس سے جواب طلب کیا۔
آئی بی افسر انکت شرما کو فروری 2020 میں شمال مشرقی دہلی فسادات کے دوران دیال پور علاقے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کی مسخ شدہ لاش ایک نالے سے ملی تھی۔
طاہر حسین کی جانب سے وکیل راجیو موہن اور تارا نرولا پیش ہوئے۔ اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر (ایس پی پی) رجت نائر دہلی پولیس کی طرف سے پیش ہوئے اور نوٹس کو قبول کیا۔
درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ، طاہر حسین کا اس معاملے میں کوئی کردار نہیں ہے اور پولیس نے ان سے کوئی خاص کردار منسوب نہیں کیا۔ اس لیے ان کے طاہر حسین کے کیس کی الگ سے سماعت کی جائے۔
عدالت نے کہا کہ وہ تمام اپیلوں کی سماعت مکمل ہونے کے بعد ہی ان کی اپیل پر الگ سے سماعت کرے گی۔ عدالت نے کہا کہ ایک نوجوان کی جان گئی ہے اس لیے وہ ہر اپیل کنندہ کے کردار کا جائزہ لے گی۔
31 جولائی کو ککڑڈوما کورٹ نے طاہر حسین اور دیگر چار کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ انہیں 13 جولائی کو مجرم قرار دیا گیا تھا۔
فیصلے کو چیلنج کرنے والی اپیل میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے اس حقیقت کو مکمل طور پر نظرانداز کیا کہ شکایت من گھڑت تھی۔ اس کے علاوہ، اپیل کنندہ کو دفعہ 149 (غیر قانونی اسمبلی) کے تحت مجرم قرار دینے کے لیے، ٹرائل کورٹ نے پانچ گواہوں کے بیانات پر انحصار کیا۔ جن کے نام پردیپ ورما، دیپک پردھان، آکاش، بھرت، اور پرینکا گوڑ ہیں۔
مزید یہ دلیل دی گئی ہے کہ ٹرائل کورٹ نے طاہر حسین سے متعلق وکلپ کوچر کے بیان کو غلط طور پر نظر انداز کیا، حالانکہ کوچر نے واضح طور پر کہا تھا کہ انہوں نے حسین کو غیر قانونی اسمبلی میں نہیں دیکھا۔ اسی گواہ نے انکیت شرما کے قتل کے بارے میں تفصیل سے گواہی دی تھی - اس گواہی کو ٹرائل کورٹ نے انتہائی ٹھوس اور قابل اعتبار سمجھا تھا۔
درخواست میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دیپک پردھان اور پرینکا گوڑ انکت شرما کے قتل کے گواہ نہیں تھے۔ لہذا، ان کی گواہی کیس کے اس مخصوص پہلو سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔
یہ دلیل دی گئی ہے کہ اپیل کنندہ کو سزا دینے والا فیصلہ قانونی طور پر ناقص ہے۔ یہ قیاس آرائیوں اور قیاس آرائیوں پر مبنی ہے، اس میں معاون ثبوت کا فقدان ہے، اور اس میں حقائق کا غلط اندازہ لگایا گیا ہے۔
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