دہلی ہائی کورٹ کا 'ریس کورس مسجد' معاملے میں مرکز کو نوٹس، انہدامی کارروائی کو روکنے کی درخواست پر جواب طلب کر لیا
دہلی وقف بورڈ کے وکیل نے بتایا کہ انہوں نے یہ معاملہ لینڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس اور دیگر متعلقہ حکام کے سامنے اٹھایا ہے۔
By PTI
Published : October 27, 2026 at 7:34 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے منگل کے روز ایک نمازی کی جانب سے دائر کردہ اس درخواست پر مرکزی حکومت سے جواب طلب کیا ہے، جس میں جے پور پولو گراؤنڈ کمپلیکس میں واقع 'ریس کورس مسجد' کو منہدم ہونے سے بچانے کی استدعا کی گئی ہے۔ سید احمد سعود کی جانب سے دائر کی گئی اس درخواست میں مسجد تک عوام کی رسائی کو بحال کرنے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔
جسٹس انیش دیال نے نوٹس جاری کیا اور مرکزی حکومت کے وکیل کو ہدایت دی کہ وہ جمعرات کو مزید ہدایات کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں۔ مرکزی حکومت کے وکیل آشیش دکشت نے بتایا کہ مذکورہ احاطے میں مسجد اور مندر دونوں موجود ہیں، اور واضح کیا کہ فی الحال وہاں کوئی انہدامی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ دکشت نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اس سے قبل، حکام نے کمپلیکس میں موجود دیگر ڈھانچوں کو منہدم کیے جانے کے دوران عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مسجد کی بجلی اور پانی کی فراہمی منقطع کر دی تھی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ مسجد اسی زمین پر واقع ہے جہاں وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے قریب تین کچی آبادیاں بھائی رام کیمپ، مسجد کیمپ اور ڈی آئی ڈی کالونی موجود ہیں۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں ہی ان کچی آبادیوں کو منہدم کرنے کی منظوری دے چکے ہیں۔
دہلی وقف بورڈ کے وکیل نے بتایا کہ انہوں نے یہ معاملہ لینڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس (ایل اینڈ ڈی او) اور دیگر متعلقہ حکام کے سامنے اٹھایا ہے۔ دکشت نے نشاندہی کی کہ وقف بورڈ اور درخواست گزار کی جانب سے پیش کردہ تجاویز یا نمائندگیوں کے حوالے سے حتمی فیصلہ حکام ہی کریں گے۔
درخواست گزار کے وکیل، ایڈووکیٹ ایم سفیان صدیقی نے عدالت سے استدعا کی کہ عبوری طور پر مسجد تک عوام کی رسائی کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے سوال کیا کہ جب اس علاقے میں "بڑے پیمانے پر انہدام" کا عمل جاری ہے، تو درخواست گزار مسجد کو کیسے بچانے کی کوشش کر سکتا ہے؟ اس کے جواب میں صدیقی نے کہا کہ یہ مسجد ایک 'گریڈ-II محفوظ ڈھانچہ' ہے، لہذا، اس کی موجودہ حالت میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے لیے 'ہیریٹیج اینڈ کنزرویشن کمیٹی' کی منظوری درکار ہے۔
مرکزی حکومت نے جون میں جے پور پولو گراؤنڈ اور اگست میں اس سے ملحقہ دہلی ریس کلب کا قبضہ حاصل کر لیا تھا۔ درخواست گزار کے وکیل نے دلیل دی کہ یہ مسجد 1977 سے ایک 'نوٹیفائیڈ وقف جائیداد' رہی ہے، اس کے باوجود دہلی وقف بورڈ اس مقام تک مسلسل رسائی کو یقینی بنانے میں ناکام رہا ہے۔ درخواست گزار کا الزام ہے کہ حکام نے، مکمل طور پر من مانی کرتے ہوئے اور کسی پیشگی اطلاع یا باضابطہ حکم کے بغیر، اسے مسجد میں نماز ادا کرنے سے روک دیا ہے جو کہ آئین کے آرٹیکل 14 اور 25 کی صریح خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ مسجد ان تین کچی آبادیوں کے انہدام سے متعلق قانونی تنازعے کا حصہ نہیں تھی۔
مرکزی حکومت نے ان کچی آبادیوں کے مکینوں کو وہاں سے ہٹا دیا، کیونکہ یہ بستیاں ایک محفوظ علاقے میں، ایئر فورس اسٹیشن کے بالکل ساتھ واقع تھیں۔ حکومت کا موقف ہے کہ اس علاقے سے غیر قانونی تعمیرات کو ہٹانے کا فیصلہ دفاعی تنصیبات کی حفاظت اور دیگر اہم عوامی و سکیورٹی سے متعلق مقاصد کے پیشِ نظر کیا گیا تھا۔
درخواست میں بیان کیا گیا ہے کہ، "21 اکتوبر 2026 کو، درخواست گزار اپنے دوستوں کے ہمراہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد گیا۔ تاہم، جب وہ 'ریس کورس کمپاؤنڈ' کے داخلی دروازے پر نصب کیے گئے نئے لوہے کے گیٹ پر پہنچے، تو وہاں تعینات سکیورٹی اہلکاروں نے انہیں اندر جانے سے منع کر دیا۔"
درخواست میں زور دیا گیا ہے کہ مسجد تک رسائی سے روکے جانے اور اسے منہدم کرنے کی دھمکیوں دونوں معاملات کا جائزہ موجودہ قانونی تحفظات کے تناظر میں لیا جانا چاہیے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ، "اگرچہ درخواست گزار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کی پابندی قانون کی رو سے لازمی طور پر 'مذہبی نوعیت میں تبدیلی' تصور کی جائے گی، لیکن حکومت جب ایسے اقدامات پر غور کر رہی ہو جن کا کسی مسجد کے وجود یا اس کی مذہبی شناخت پر مستقل اثر پڑ سکتا ہو تو وہ اس کی تاریخی مذہبی نوعیت کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔"
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