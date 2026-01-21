بنگلہ دیش کو ٹی20 ورلڈ کپ سے روکنے کی درخواست پر دہلی ہائی کورٹ برہم
درخواست گزار نے بنگلہ دیش میں مخالف ہندو واقعات کی جانچ کےلئے کرکٹ کونسل کو آزادکمیشن قائم کرنے کا حکم دینے کی اپیل کی تھی۔
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے بدھ کے روز ایک قانون کی طالبہ کی جانب سے دائر کی گئی عوامی مفاد کی عرضی پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا، جس میں بنگلہ دیش میں ہندو اقلیت کے خلاف مبینہ مظالم کی بنیاد پر اسے آئندہ ٹی20 ورلڈ کپ میں شرکت سے روکنے کی درخواست کی گئی تھی۔ چیف جسٹس ڈی کے اوپادھیائے اور جسٹس تیجس کریا پر مشتمل بنچ نے درخواست کے قانونی جواز پر سوال اٹھاتے ہوئے کہاکہ، “یہ کیسی درخواست ہے؟ جو بات ذہن میں آئے، وہی رِٹ پٹیشن کا موضوع بنا لیا جائے؟”
درخواست گزار نے عدالت سے مطالبہ کیا تھا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ایک آزاد کمیشن قائم کرے جو بنگلہ دیش میں ہندو اقلیت کے خلاف مبینہ منظم مظالم، ہجوم کے تشدد، مندروں کی بے حرمتی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کرے۔ اس کے ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا گیا تھا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تصدیق تک بنگلہ دیش کو بین الاقوامی کرکٹ مقابلوں میں شرکت کی اجازت نہ دی جائے۔
عدالت نے سوال اٹھایا کہ آیا آئی سی سی جیسے بین الاقوامی ادارے یا غیر ملکی کرکٹ بورڈز ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ بنچ نے درخواست گزار کے وکیل دیویانی سنگھ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ عدالت کا قیمتی وقت ضائع نہ کریں اور کسی تعمیری کام پر توجہ دیں۔ عدالت نے سخت لہجے میں کہا، “آپ قانون کی طالبہ ہیں۔ اس طرح کی درخواستیں دائر کر کے آپ نہ صرف اپنا بلکہ عدالت کا وقت بھی ضائع کر رہی ہیں۔ اگر آپ نے اصرار کیا تو ہم بھاری جرمانہ عائد کریں گے۔”
سالیسٹر جنرل تشار مہتا، جو بی سی سی آئی کی جانب سے پیش ہوئے، نے عدالت کو بتایا کہ درخواست میں آئی سی سی کے علاوہ سری لنکا کرکٹ بورڈ، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اور بنگلہ دیش ہائی کمیشن کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ وہ خارجہ امور سے متعلق پالیسی سازی میں مداخلت نہیں کرسکتی۔ بنچ نے کہا کہ نہ تو بنگلہ دیش ہائی کمیشن، نہ کسی غیر ملکی کرکٹ بورڈ اور نہ ہی آئی سی سی کے خلاف کوئی رِٹ جاری کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ تمام امور حکومت ہند کے ایگزیکٹو دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔
آخرکار عدالت نے درخواست گزار کو عرضی واپس لینے کی اجازت دے دی اور معاملہ ختم کر دیا۔