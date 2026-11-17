دہلی حکومت کا اروند کیجریوال کی سرکاری رہائش گاہ ’شیش محل‘ عوام کے لیے کھولنے کا اعلان
عام آدمی پارٹی نے ان تمام الزامات کو مسلسل مسترد کرتے ہوئے انہیں بی جے پی کی سیاسی انتقامی کارروائی قرار دیا ہے۔
Published : November 17, 2026 at 7:09 PM IST
نئی دہلی: دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی سرکاری رہائش گاہ جو دارالحکومت میں طویل عرصے سے سیاسی تنازع کا مرکز بنی ہوئی ہے اور جسے بی جے پی کی جانب سے ’شیش محل‘ قرار دیا جاتا ہے، اب عام عوام کے دیکھنے کے لیے کھولی جائے گی۔ یہ اعلان منگل کے روز دہلی کے وزیر برائے تعمیراتِ عامہ (پی ڈبلیو ڈی) پرویش ورما نے کیا۔ عوام کے لیے اس احاطے میں داخلہ آن لائن بکنگ اور ٹکٹنگ کے نظام کے ذریعے ممکن ہوگا۔
پرویش ورما کے مطابق دہلی کابینہ نے ابتدائی طور پر شمالی دہلی کے سول لائنز علاقے میں 6 فلیگ اسٹاف روڈ پر واقع اس بنگلے کو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس (سرکاری مہمان خانہ) میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تاہم، عوام اور صحافیوں کے مسلسل مطالبات کے پیشِ نظر حکومت نے اپنے اس فیصلے پر نظرِ ثانی کی ہے۔ آئندہ ہفتے سے عام شہری پورے احاطے کا دورہ کر سکیں گے۔ وزیر برائے تعمیراتِ عامہ نے بتایا کہ عوامی رسائی کو منظم بنانے کے لیے ٹکٹنگ کا نظام اور آن لائن ریزرویشن کا طریقہ کار نافذ کیا جائے گا۔
ٹکٹوں کی قیمتوں، بکنگ کے عمل اور دورے کے اوقات پر مشتمل تفصیلی ہدایات آئندہ چند دنوں میں عام کر دی جائیں گی۔ انہوں نے مزید واضح کیا کہ رہائش گاہ کو عام شہریوں کے لیے کھولنے سے قبل آئندہ دو سے تین دنوں کے اندر ملک بھر کے میڈیا نمائندوں کے لیے ایک خصوصی دورے کا اہتمام کیا جائے گا، تاکہ وہ کیجریوال کے اس ’شیش محل‘ کا خود مشاہدہ کر سکیں۔ پرویش ورما نے سابق وزیر اعلیٰ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ جس رہنما نے سیاست میں آنے سے قبل یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ نہ تو سرکاری گاڑی لیں گے اور نہ ہی سرکاری بنگلہ، انہوں نے اپنے دورِ اقتدار میں اپنے لیے یہ شاندار اور محل نما رہائش گاہ تعمیر کرنے کی خاطر وہاں پہلے سے موجود متعدد سرکاری بنگلوں، ملازمین کے کوارٹرز اور گیراجوں کو مسمار کروا دیا۔
انہوں نے مؤقف اختیار کیا کہ عوام کو یہ دیکھنے کا حق حاصل ہے کہ کس طرح سرکاری فنڈز کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس احاطے میں کروڑوں روپے مالیت کے مہنگے پردے، جدید اسمارٹ لائٹنگ اور ویتنام سے درآمد شدہ قیمتی سنگِ مرمر نصب کیا گیا۔ قابلِ ذکر ہے کہ اس سرکاری رہائش گاہ کی تزئین و آرائش سے متعلق کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل (سی اے جی) کی رواں سال مارچ میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں سنگین مالی بے ضابطگیوں اور ابتدائی تخمینوں سے کہیں زیادہ اخراجات کی نشاندہی کی گئی تھی۔
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بی جے پی نے 2025 کے اسمبلی انتخابات کے دوران بھی اس معاملے کو نمایاں طور پر اٹھایا تھا، جبکہ اقتدار میں آنے کے بعد وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے اس گھر میں رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ دوسری جانب اروند کیجریوال کی عام آدمی پارٹی نے ان تمام الزامات کو مسلسل مسترد کرتے ہوئے انہیں بی جے پی کی سیاسی انتقامی کارروائی قرار دیا ہے۔