وزیراعظم کی ایندھن بچانے کی اپیل کے بعد دہلی حکومت کا بڑا فیصلہ: سرکاری دفاتر میں ہفتے میں دو دن ’ورک فرام ہوم‘ کا اعلان
بی جے پی حکومت نے ’میرا بھارت میرا یوگدان‘ مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں ایندھن بچانے کی ترغیب دی جائے گی۔
Published : May 14, 2026 at 4:43 PM IST
Updated : May 14, 2026 at 6:44 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے ایندھن کی بچت اور معاشی احتیاط کی اپیل کے بعد دہلی حکومت نے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے سرکاری دفاتر میں ہفتے میں دو دن ورک فرام ہوم نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دہلی حکومت نے ایندھن کی بچت، آلودگی پر قابو پانے اور عوامی ٹرانسپورٹ کے فروغ کیلئے کئی بڑے فیصلوں کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے جمعرات کو دہلی سیکریٹریٹ میں اعلیٰ سطحی اجلاس کے بعد نئی پالیسیوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اب ’’عیش و آرام کے بجائے سادگی اور عوامی شراکت‘‘ کے اصول پر کام کرے گی۔
وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ دہلی حکومت کے ملازمین کیلئے ہفتے میں کم از کم دو دن ورک فرام ہوم لازمی ہوگا۔ اس کے علاوہ ٹریفک اور ایندھن کے استعمال میں کمی کیلئے ہر ہفتے ’نو کار ڈے‘ (No Car Day) اور میٹرو ڈے (Metro Day) منایا جائے گا تاکہ عوام اور سرکاری ملازمین میٹرو اور پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کی طرف راغب ہوں۔ حکومت نے سرکاری دفاتر کے اوقات کار میں بھی تبدیلی کی ہے۔ دہلی حکومت کے دفاتر صبح 10:30 بجے سے شام 7 بجے تک کھلیں گے جبکہ ایم سی ڈی دفاتر صبح 8:30 بجے سے کام شروع کریں گے تاکہ رش کے اوقات میں ٹریفک دباؤ کم کیا جا سکے۔
وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے اپنی سرکاری گاڑیوں کے قافلے میں تقریباً 60 فیصد کمی کرتے ہوئے اسے صرف چار گاڑیوں تک محدود کر دیا ہے، جن میں دو الیکٹرک گاڑیاں شامل ہیں۔ انہوں نے وزرا، ارکان اسمبلی اور سرکاری افسران کو بھی ہدایت دی کہ وہ کار پولنگ اور پبلک ٹرانسپورٹ کو ترجیح دیں۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے ایک سال تک دہلی حکومت کے وزرا بیرون ملک دورے نہیں کریں گے، جبکہ آئندہ تین ماہ تک بڑے عوامی پروگرام بھی منعقد نہیں کیے جائیں گے۔ تقریباً 50 فیصد سرکاری میٹنگز اب آن لائن یا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوں گی تاکہ سفر اور ایندھن کے استعمال میں کمی لائی جا سکے۔
دہلی حکومت نے یہ بھی اعلان کیا کہ نئے ڈیزل گاڑیوں کی خریداری نہیں کی جائے گی اور شاپنگ مالز میں میڈ ان انڈیا مصنوعات کیلئے خصوصی سیکشن قائم کرنا لازمی ہوگا۔ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے والے ملازمین کے ٹرانسپورٹ الاؤنس میں 10 فیصد اضافہ کیا جائے گا جبکہ سرکاری افسران کیلئے ماہانہ ایندھن کوٹہ 200 لیٹر سے کم کر کے 160 لیٹر کر دیا گیا ہے۔
وزیر اعلیٰ نے یونیورسٹیوں، کالجوں اور عدالتوں سے بھی اپیل کی کہ جہاں ممکن ہو آن لائن کلاسز اور ڈیجیٹل سماعتوں کو فروغ دیا جائے۔ ان کے مطابق یہ اقدامات نہ صرف ایندھن بچانے اور آلودگی کم کرنے میں مدد دیں گے بلکہ عالمی غیر یقینی صورتحال کے دوران سرکاری وسائل کے بہتر استعمال کو بھی یقینی بنائیں گے۔ بی جے پی حکومت نے ’میرا بھارت میرا یوگدان‘ نامی خصوصی مہم بھی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت عوام کو ایندھن بچانے اور پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کی ترغیب دی جائے گی۔
واضح رہے کہ وزیر اعظم مودی نے حالیہ دنوں حیدرآباد میں ایک جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے شہریوں سے اپیل کی تھی کہ وہ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی اور عالمی معاشی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر ایندھن کی بچت کریں، میٹرو اور پبلک ٹرانسپورٹ کا زیادہ استعمال کریں، کار پولنگ اپنائیں اور غیر ضروری درآمدی اشیا کی خریداری اور بیرون ملک سیاحت سے اجتناب کریں۔