2025 میں دہلی مزید محفوظ؟ جرائم میں نمایاں کمی، قتل، ڈکیتی اور خواتین کے خلاف جرائم گھٹے: دہلی پولیس
اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلسل نگرانی اور تکنیکی اقدامات کے نتیجے میں جرائم پر قابو پانے میں نمایاں بہتری آئی ہے۔
Published : January 21, 2026 at 7:28 PM IST
نئی دہلی: کیا سال 2025 میں دہلی شہریوں کے لیے پہلے سے زیادہ محفوظ ہو گئی ہے؟ دہلی پولیس کے تازہ ترین اعداد و شمار اسی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ دہلی پولیس کی جانب سے جاری کردہ جرائم کے اعداد و شمار، جن کی ایک نقل ای ٹی وی بھارت کے پاس موجود ہے، کے مطابق دارالحکومت میں سنگین اور حساس جرائم میں کمی آئی ہے، جبکہ بیشتر معاملات میں تفتیش اور کیس حل کرنے کی شرح میں بھی نمایاں بہتری دیکھی گئی ہے۔
پولیس کے مطابق، مسلسل نگرانی، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت کارروائی، قانون و نظم و ضبط کے مؤثر نفاذ، جدید تکنیکی نگرانی اور عوامی تعاون کے باعث جرائم پر قابو پانے میں ٹھوس کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق، 2025 میں قتل کے 491 مقدمات درج ہوئے، جبکہ 2024 میں یہ تعداد 504 اور 2023 میں 506 تھی۔ ان میں سے 95.32 فیصد مقدمات حل کر لیے گئے۔ اقدامِ قتل کے واقعات میں بھی کمی دیکھی گئی۔ 2025 میں 854 کیسز درج ہوئے، جو 2024 کے 898 کے مقابلے میں کم ہیں، اگرچہ 2023 میں یہ تعداد 757 تھی۔ ان کیسز میں 98.13 فیصد تک کامیاب تفتیش ہوئی۔
ڈکیتی کے واقعات میں بھی مسلسل کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ 2023 میں 1,654 مقدمات درج ہوئے تھے، جو 2024 میں کم ہو کر 1,510 اور 2025 میں مزید گھٹ کر 1,326 رہ گئے۔ ان میں 97.51 فیصد مقدمات حل کیے گئے، جو پولیس کی بڑھتی ہوئی مستعدی کی عکاسی کرتے ہیں۔ تاہم، بھتہ خوری کے معاملات میں اگرچہ تعداد کم ہوئی ہے، لیکن تفتیش کی شرح تشویشناک رہی۔ 2025 میں بھتہ خوری کے 212 کیسز درج ہوئے، جبکہ 2024 میں 228 اور 2023 میں 204 کیسز تھے۔ ان میں صرف 63.68 فیصد مقدمات حل ہو سکے، جس پر پولیس نے اعتراف کیا ہے کہ بہتری کی ضرورت ہے۔
اسٹریٹ کرائمز میں شامل چین اسنیچنگ کے واقعات میں بھی نمایاں کمی آئی ہے۔ 2023 میں 7,886 کیسز، 2024 میں 6,493 کیسز اور 2025 میں 5,406 کیسز درج ہوئے، جن میں سے 64.22 فیصد حل کر لیے گئے۔ خواتین کے خلاف جرائم میں بھی کمی دیکھی گئی ہے۔ عصمت دری کے کیسز 2023 میں 2,141 تھے، جو 2024 میں 2,076 اور 2025 میں 1,901 رہ گئے۔ ان میں 97.11 فیصد مقدمات نمٹا دیے گئے۔ چھیڑ چھاڑ اور خواتین کے خلاف دیگر جرائم کے 1,708 کیسز 2025 میں درج ہوئے، جن میں 95.20 فیصد حل کیے گئے، جبکہ ایو ٹیجنگ کے معاملات میں بھی نمایاں کمی اور 89.02 فیصد حل کی شرح درج کی گئی۔
دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار اس بات کا ثبوت ہیں کہ دارالحکومت میں جرائم پر قابو پانے کی سمت درست پیش رفت ہو رہی ہے۔