دہلی: پرساد نگر کے الفا گارڈن میں بلڈوزر کارروائی، عدالت کے حکم کے بعد ڈی ڈی اے کی زمین خالی کرا لی گئی
الفا گارڈن میں عدالت کے حکم کے بعد ڈی ڈی اے کی زمین کو خالی کرانے کے لیے بلڈوزر کی کارروائی کی گئی۔
Published : September 2, 2026 at 1:41 PM IST
نئی دہلی: دارالحکومت دہلی میں سرکاری زمین سے ناجائز تجاوزات ہٹانے کی کارروائی لگاتار جاری ہے۔ اسی سلسلے میں سینٹرل دہلی کے پرساد نگر تھانہ علاقے میں واقع الفا گارڈن میں بدھ کی صبح ڈی ڈی اے کی زمین کو خالی کرانے کے لیے بلڈوزر چلایا گیا۔ یہ کارروائی عدالت کے حکم کے بعد کی گئی ہے۔
معلومات کے مطابق، الفا گارڈن کی زمین کے حوالے سے معاملہ عدالت میں پہنچا تھا۔ سماعت کے بعد عدالت کی طرف سے حکم اور متعلقہ نوٹس جاری کیے گئے تھے۔ زمین دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی (DDA) کی ہونے کی وجہ سے آج اسے خالی کرانے کی کارروائی شروع کی گئی۔
Delhi: DDA bulldozed the Alpha Garden Banquet and Party Hall in the Prasad Nagar area of Central Delhi early this morning. pic.twitter.com/BRFg7iFF0Y— IANS (@ians_india) September 2, 2026
سکیورٹی فورسز کا مقصد، مخالفت یا رکاوٹ سے نمٹنا
بلڈوزر کارروائی کے دوران موقع پر سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ مقامی پولیس کے ساتھ آر اے ایف (RAF) اور نیم فوجی دستوں (Paramilitary forces) کے جوانوں کو بھی تعینات کیا گیا تھا۔ سکیورٹی فورسز کی موجودگی کا مقصد کارروائی کے دوران کسی بھی قسم کی مخالفت یا رکاوٹ کی صورتحال سے نمٹنا تھا۔
دہلی میں پہلے بھی ہو چکی ہیں ایسی کارروائیاں
دہلی میں سرکاری زمین اور عوامی املاک سے ناجائز تجاوزات ہٹانے کے حوالے سے اس سے پہلے بھی کئی مقامات پر کارروائی ہو چکی ہے۔ جامع مسجد کے علاقے میں دہلی میونسپل کارپوریشن (MCD) نے ہائی کورٹ کے حکم کے بعد جامع مسجد کے قریب واقع تین پارکوں میں موجود غیر قانونی دکانوں اور دیگر قبضوں کو ہٹایا تھا۔
#WATCH | Delhi: Bulldozer action is underway at Alfa Garden in Central Delhi's Prasad Nagar police station area following a court order to vacate DDA land. The matter was taken to court, after which an order and notice were issued. As the property belongs to the Delhi Development… pic.twitter.com/gwv49Hk3Co— ANI (@ANI) September 2, 2026
86 سال پرانی عمارتوں کو منہدم کیا گیا
دوسری طرف، دہلی ریس کلب سے جڑے معاملے میں پٹیالہ ہاؤس کورٹ کے حکم کے بعد 86 سال پرانی عمارتوں کو منہدم کیا گیا تھا۔ تقریباً 53 ایکڑ پر پھیلے دہلی ریس کلب کی پرانی عمارتوں کو اس کارروائی کے تحت ہٹایا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ دن پہلے دہلی کینٹ کے صدر بازار علاقے میں بھی چھاؤنی بورڈ (Cantonment Board) نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد تجاوزات کے خلاف کارروائی کی تھی۔ اس دوران کچھ جھگیوں کو ہٹایا گیا تھا۔