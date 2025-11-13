دہلی دھماکہ کیس: فرید آباد کے رائل کار زون کے مالک کا انکشاف، بتایا کس کو بیچی تھی دھماکہ میں استعمال ہونے والی کار
فرید آباد کار ڈیلر نے کہا، خریدار نے او ایل ایکس کے ذریعے رابطہ کیا تھا، ارادوں کا علم ہوتا تو گاڑی نہیں بیچتا۔
فرید آباد، ہریانہ: دہلی کے ریڈ فورٹ میٹرو اسٹیشن کے قریب پھٹنے والی ہنڈائی i20 کار کو فرید آباد کے رائل کار زون سے خریدا گیا تھا۔ ہنڈائی i20 کار، جو گروگرام کے رہنے والے محمد سلمان کے نام پر رجسٹرڈ ہے، فرید آباد کے رائل کار زون کو فروخت کی گئی۔ معلومات کے بعد، سیکورٹی ایجنسیوں نے رائل کار زون کے تقریباً سات ملازمین کو گرفتار کر کے پوچھ گچھ کی۔ رائل کار زون کے مالک امیت پٹیل نے پورے معاملے کے بارے میں ای ٹی وی بھارت سے خصوصی بات کی۔
ہنڈائی i20 کار کو فرید آباد کے سیکٹر 37 میں رائل کار زون سے خریدا گیا تھا۔ بم دھماکے کے بعد دہلی کی اسپیشل سیل پولیس فرید آباد پہنچی اور رائل کار زون کے تقریباً چھ سے سات ملازمین کو لے گئی۔ اس کے بعد دہلی اسپیشل سیل اور تفتیشی ایجنسی نے رائل کار زون کے مالک امیت پٹیل سے بھی پوچھ گچھ کی۔ اس دوران تفتیشی ایجنسی نے رائل کار زون سے سی سی ٹی وی فوٹیج اور متعلقہ دستاویزات بھی حاصل کیں۔ ای ٹی وی بھارت نے بھی منگل کو اس معاملے کی خبر دی۔
"عامر رشید کو کار بیچی"
اب، رائل کار زون کے مالک امیت پٹیل سامنے آئے ہیں اور پورے معاملے کے بارے میں ETV بھارت سے خصوصی بات کی ہے۔ امیت پٹیل نے وضاحت کی، "29 اکتوبر کو، ایک گاہک نے OLX کے ذریعے ہم سے رابطہ کیا۔ ہمارے دفتر کے عملے کے رکن سونو نے ہیونڈائی i20 کے لیے ڈیل سنبھالی۔ یہ کار 2013 یا 2014 کے ماڈل کی ہے۔ خریدار کو کار پسند آئی، دستاویزات مکمل ہو گئے اور ہماری ٹیم نے اس کار کو ان کے حوالے کر دیا۔ جس شخص کو ہم نے گاڑی فروخت کی تھی، ان کا نام عامر رشید تھا جن کی شناخت پلوامہ، جموں و کشمیر سے تھی۔ تاہم میں دوسرے کام میں مصروف تھا اس لیے میں یہ نہیں دیکھ سکا کہ اس کی آئی ڈی کہاں سے ہے۔ تاہم، اگر مجھے ذرا سا بھی شبہ یا کوئی معلومات ہوتی تو میں اسے گاڑی نہ دیتا۔"
"عملے سے پوچھ گچھ"
انہوں نے مزید کہا، "دھماکے کے بعد، دہلی اسپیشل سیل کی ایک ٹیم ہمارے دفتر پہنچی اور ہمارے 7-6 اسٹاف ممبران کو پوچھ گچھ کے لیے لے گئی، ہم نے اپنے پاس موجود تمام شواہد انہیں سونپے، جس کے بعد انہوں نے سب کو چھوڑ دیا، تاہم، تحقیقات ابھی جاری ہیں اور ہمیں کہا گیا ہے کہ جب بھی وہ ہمیں بلائیں، آئیں۔ ہم پولیس انتظامیہ کی مدد کر رہے ہیں، اور وہ اپنی سطح پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ ہم سیکنڈ ہینڈ کاروں کا سودا کرتے ہیں اور ہمارے پاس پورے ہندوستان سے گاہک ہیں۔ ایسے معاملات میں، اگر دستاویزات درست ہیں، تو ہم اسے چیک کرنے کے بعد گاڑی دیتے ہیں اور اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔"
فرید آباد پولیس کے ترجمان نے کیا کہا؟
فرید آباد پولیس کے ترجمان یشپال سنگھ نے کہا، "دہلی میں جس کار میں بم دھماکہ ہوا وہ فرید آباد کے رائل کار زون سے خریدی گئی تھی، دھماکے کے بعد اسپیشل سیل پولیس رائل کار زون کے دفتر پہنچی، اس دوران انہوں نے کچھ لوگوں کو حراست میں لیا اور پوچھ گچھ کے لیے مالک کو بھی بلایا، پوچھ گچھ کے بعد ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن جب بھی پولیس پوچھ گچھ کے لیے آئے گی، وہ دستاویزات لے کر آئیں گے۔" اور رائل کار زون سے سی سی ٹی وی فوٹیج قبضہ میں لے گئی ہے، جن کی چھان بین کی جا رہی ہے۔"