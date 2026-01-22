سکھ مخالف فسادات 1984 معاملہ: جنک پوری تشدد کیس کے ملزم سجن کمار بری، مگر جیل سے باہر نہیں نکل سکیں گے
سجن کمار کو اس جنک پوری کیس میں بری کر دیا گیا ہے، مگر وہ دوسرے کیس میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔
Published : January 22, 2026 at 12:00 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی ایک عدالت نے کانگریس کے سابق رکن پارلیمنٹ سجن کمار کو 1984 کے سکھ مخالف فسادات کے دوران قومی دارالحکومت کے جنک پوری اور وکاسپوری علاقوں میں تشدد بھڑکانے کے معاملے میں بری کر دیا ہے۔ خصوصی جج ڈگ وجے سنگھ نے بری کا حکم زبانی طور پر سنایا، جب کہ تفصیلی اور معقول حکم جاری ہونا باقی ہے۔
سجن کمار اس وقت جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ انہیں گزشتہ سال 25 فروری کو سرسوتی وہار کے علاقے میں یکم نومبر 1984 کو جسونت سنگھ اور اس کے بیٹے تروندیپ سنگھ کے قتل کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی۔
سجن کمار کو اس معاملے میں بری کر دیا گیا ہے، لیکن وہ جیل نہیں باہر نہیں جاسکتے ہیں۔کیونکہ وہ ایک اور کیس میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ 17 دسمبر 2018 کو دہلی ہائی کورٹ نے دہلی سکھ فسادات کیس میں سجن کمار کو عمر قید کی سزا سنائی۔ اس کے بعد سجن کمار نے 31 دسمبر 2018 کو ککڑڈوما کورٹ میں خودسپردگی کی۔
عدالت نے 22 دسمبر 2025 کو اپنا فیصلہ محفوظ رکھا۔ اس کیس کی سماعت 23 ستمبر کو ختم ہوئی۔ سماعت کے دوران سجن کمار نے خود کو بے قصور قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ خواب میں بھی اس جرم میں ملوث ہو سکتے اور ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ 9 نومبر 2023 کو اس معاملے میں متاثرہ منجیت کور نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا۔ اپنے بیان میں، منجیت کور نے کہا کہ اس نے ہجوم کے ارکان سے سنا تھا کہ سجن کمار بھیڑ کا حصہ تھا، لیکن اس نے اسے کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔
مزید پڑھیں: سکھ مخالف فسادات کیس میں سجن کمار کو عمر قید کی سزا
23 اگست 2023 کو عدالت نے سجن کمار کے خلاف الزامات طے کیے۔ عدالت نے ان کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 147، 148، 153A، 295، 149، 307، 308، 323، 325، 395 اور 436 کے تحت الزامات عائد کرنے کا حکم دیا۔ تاہم، عدالت نے سجن کمار کے خلاف قتل کے الزام کی دفعہ 302 کو ہٹانے کا حکم دیا، جسے خصوصی تفتیشی ٹیم (ایس آئی ٹی) نے داخل کیا تھا۔