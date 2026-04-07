دہلی اور آسام پولیس نے پون کھیرا کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا، وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما کی اہلیہ پر لگائے تھے سنگین الزام
کانگریس لیڈر پون کھیرا نے الزام لگایا تھا کہ آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنتا سرما کی اہلیہ کے پاس تین مختلف ممالک کے پاسپورٹ ہیں۔
Published : April 7, 2026 at 4:59 PM IST
نئی دہلی: کانگریس لیڈر اور پارٹی کے قومی ترجمان پون کھیرا کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آج آسام اور دہلی پولیس نے نظام الدین مشرق میں واقع ان کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا۔ پون کھیرا کے خلاف یہ کارروائی آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما کی اہلیہ کے پاسپورٹ کے حوالے سے لگائے گئے الزامات کے بعد ہوئی ہے۔ اس کے بعد، وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما نے ان الزامات کی بنیاد پر ایف آئی آر درج کرائی، جس کی بنیاد پر پولیس نے کارروائی شروع کی۔
غور طلب ہے کہ پون کھیرا کی رہائش گاہ پر پولیس کے چھاپے نے اب سیاسی ہلچل تیز کر دی ہے۔ کانگریس کی ترجمان سپریہ شرینے نے کہا، "پون کھیرا نے ہیمنتا بسوا سرما اور ان کے خاندان کے خلاف ثبوتوں کی بنیاد پر سنگین الزامات لگائے ہیں۔ انہیں ان الزامات کا جواب دینا چاہیے۔" آپ کی پولیس فورس (آسام پولیس) یہاں دہلی میں کس کو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے؟ ہر کوئی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ آپ لوگ کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اپنی پولیس فورس بھیج کر آپ نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ آپ پریشان ہیں۔۔۔"
#WATCH | Visuals of a team of Delhi Police outside Congress leader Pawan Khera's residence in Delhi
پون کھیرا کے خلاف پولیس کارروائی پر تبصرہ کرتے ہوئے آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما نے کہا کہ، "اس طرح کے الزامات لگانے سے پہلے، انہیں وزیر خارجہ سے وضاحت طلب کرنی چاہیے تھی۔ کھرگے جی کی عمر ہو گئی ہے، پھر بھی وہ اسی انداز میں بولتے رہتے ہیں۔ آسام پولیس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی فرد کو پاتال سے ڈھونڈ کر لانے کی صلاحیت رکھتی ہے مجھے شبہ ہے کہ راہل گاندھی نے انہیں یہ دستاویزات فراہم کئے ہیں، جس کے بعد یہ کیس راہل گاندھی تک جائے گا، یہ آسام ہے، ہم نے کم از کم سترہ مواقع پر اسلامی حملوں کا مقابلہ کیا ہے۔
#WATCH नोएडा: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, " पवन खेड़ा ने हिमंत बिस्वा सरमा औ र उनके परिवार के खिलाफ सबूतों के साथ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। आपकी पुलिस (असम पुलिस) दिल्ली में किसे डराने की कोशिश कर रही है? सब जानते हैं… pic.twitter.com/BAs5wApL5o— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 7, 2026
پورا معاملہ کیا ہے؟
یاد رہے کہ پانچ اپریل کو ایک پریس کانفرنس کے دوران کانگریس کے قومی ترجمان پون کھیرا نے کہا تھا کہ بیرون ملک مقیم کچھ خیر خواہوں نے انہیں کچھ ’’سنسنی خیز دستاویزات‘‘ بھیجی ہیں۔ یہ اس نوعیت کی دستاویزات ہیں کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ آزاد ہندوستان کی سیاست میں کسی موجودہ وزیر اعلیٰ اور ان کی اہلیہ کے خلاف اس قدر کوئی چیز سامنے آئی ہے۔ ہم خود بھی حیران تھے، سوچ رہے تھے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ ہم اکثر لوگوں کو اپنے آٹے میں چٹکی بھر نمک ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن نمک میں آٹا اتنی بے شرمی، اتنی کھلے پن اور ایسی بے باکی کے ساتھ، گویا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون کی پہنچ سے باہر ہیں۔
#WATCH जोरहाट: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, " आरोप लगाने से पहले उन्हें विदेश मंत्री से पूछना चाहिए था। खरगे जी की उम्र हो गई है, फिर भी वे इस तरह बोलते हैं। असम पुलिस 'पाताल' से भी लोगों को ढूंढकर ला सकती है। मुझे शक है कि राहुल गांधी ने… pic.twitter.com/C8CdYjQL5I— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 7, 2026
پون کھیرا نے بتایا تھا کہ آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما کی اہلیہ کے پاس تین مختلف ممالک کے تین الگ الگ پاسپورٹ ہیں، جن میں سے سبھی فعال ہیں اور ان کی میعاد ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس بیان کے بعد آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما نے زور دے کر کہا کہ جو پاسپورٹ دکھائے جا رہے ہیں وہ غلط ہیں۔ انھوں نے مزید اس معاملے کو لے کر پون کھیرا کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کرنے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا۔ پون کھیرا نے الزام لگایا کہ رینیکی بھویان سرما کے پاس متحدہ عرب امارات، انٹیگوا اور باربوڈا اور مصر کے پاسپورٹ ہیں۔ انھوں نے ان دعوؤں کی تصدیق کے لیے کچھ دستاویزات کی کاپیاں بھی پیش کیں۔
