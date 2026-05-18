دہرادون اسکول کیمپس جسم فروشی ریاکٹ: پولیس کے چھاپے کے دوران ریٹ لسٹ اور ایچ آئی وی کی دوائیں ملی۔ تحقیقات جارئ
پولیس نے دہرادون کے ایک اسکول کیمپس میں چل رہےجسم فروشی کے ریکیٹ کی تحقیقات کےدوران ریٹ لسٹ اور ایچ آئی وی ادویات ضبط کیے
Published : May 18, 2026 at 2:41 PM IST
دہرادون: اتراکھنڈ پولیس نے دارالحکومت دہرادون کے کینٹ تھانہ علاقے میں واقع ایک اسکول کیمپس کے اندر چل رہے جسم فروشی کے ریاکٹ کا پردہ فاش کیا ہے۔میں بدھ کے روز، پولیس نے ہندو تنظیموں اور سماجی کارکنوں کی مدد سے اس کارروائی کو انجام دیا۔ اس آپریشن کے بعد کئی چونکا دینے والے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ چھاپے کے دوران جسم فروشی کی خدمات کی ریٹ لسٹ برآمد کی گئی۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن حقیقت یہ ہے کہ آپریشن کے دوران کمرے میں ایچ آئی وی /ایڈس سے متعلق ادویات بھی پائی گئیں۔ چنانچہ پولیس نے معاملے کی تحقیقات تیز کر دی ہے۔
غور طلب ہے کہ کینٹ علاقے میں ایک پرائیویٹ اسکول کے احاطے میں چل رہے جسم فروشی کے اس ریکیٹ نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ چھاپے کے دوران، پولیس نے تین ملزمان کو گرفتار کیا (بشمول سرغنہ) اور تین متاثرین کو بچایا۔ مزید برآں، پولیس آپریشن کے دوران جسم فروشی کی ریٹ لسٹ اور ایچ آئی وی/ایڈز کی ادویات ضبط کی گئی ہیں جس کے بعد تفتیش میں تیزی آئی ہے۔ چھاپے کے دوران برآمد ہونے والے ایک رجسٹر میں تین لڑکیوں کے ناموں کے ساتھ ان کی خدمات کے لیے وصول کیے جانے والے متعلقہ قیمتیں درج ہیں۔
کشن نگر سے تعلق رکھنے والی کونسلر نندنی شرما نے بتایا کہ جب بدھ کے روز سیکس ریکیٹ کا پردہ فاش کیا گیا - ہندو تنظیموں اور سماجی کارکنوں کی مدد سے - واقعی کمرے سے ایک ریٹ لسٹ برآمد ہوئی تھی۔ رجسٹر میں تفصیلی اندراجات درج ہوتے ہیں جن میں صارفین کی تعداد درج ہوتی ہے جنہوں نے کس دن اور کس لڑکی سے ملاقات کی۔ ابتدائی تحقیقات اور ملنے والے اندراجات کی بنیاد پر، یہ شبہ ہے کہ روزانہ تقریباً 5 سے 6 گاہک احاطے کا دورہ کرتے تھے۔ مزید برآں، جائے وقوعہ سے برآمد ہونے والی فہرست میں تین لڑکیوں کے نام شامل ہیں۔ فہرست یکم مئی سے 12 مئی تک ہر روز وزٹ کرنے والے صارفین کی تعداد اور جمع ہونے والی کل رقم کا تفصیلی بریک ڈاؤن فراہم کرتی ہے۔ یہاں تک کہ رجسٹر میں یہ بھی لکھا گیا کہ "پوری رات" کی سروس کا ریٹ 6500 روپے تھا۔ اس دوران ایک کونسلر نے انکشاف کیا کہ بدھ کو چھاپے کے دوران کمرے سے ایچ آئی وی کی ادویات بھی برآمد کی گئیں۔ یہ ادویات جانچ کے لیے محکمہ صحت کو بھیج دی گئی ہیں۔ کونسلر نندنی شرما نے الزام لگایا کہ اس ریاکٹ سے وابستہ ایک لڑکی مبینہ طور پر ایچ آئی وی پازیٹو ہو سکتی ہے۔
پولیس نے بدھ کو اسکول کے احاطے میں کمرے پر چھاپے کے دوران تمام اشیاء ضبط کر لیں۔ جائے وقوعہ سے ایک فہرست برآمد ہوئی ہے جس کی فی الحال جانچ کی جا رہی ہے۔ مزید برآں، کمرے میں ایچ آئی وی کی دوائیوں کی موجودگی کو دیکھتے ہوئے، ادویات کو تجزیہ کے لیے محکمہ صحت کو بھیج دیا گیا ہے۔ کونسلر کے الزامات پر عمل کرتے ہوئے جن لڑکیوں کو بچایا گیا تھا ان سے میڈیکل ٹیسٹ کرانے کے لیے رابطہ کیا جائے گا: شنکر بشت، انچارج، تھانہ کینٹ۔
پورا معاملہ کیا ہے:
14 مئی کو ریاستی دارالحکومت دہرادون کے کشن نگر ایکسٹینشن علاقے میں واقع ایک اسکول کمپلیکس کے عقبی حصے پر چھاپہ مارا گیا۔ اسکول کے بالکل پیچھے جسم فروشی کا ریاکٹ چل رہا تھا۔ کینٹ پولیس اور انسداد انسانی سمگلنگ یونٹ نے جائے وقوعہ سے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ آپریشن کے دوران تین خواتین کو بازیاب کرایا گیا۔ ملزم دیگر ریاستوں کی ضرورت مند خواتین کو روزگار فراہم کرنے کے بہانے دہرادون لے جاتا تھا، صرف انہیں غیر قانونی تجارت میں دھکیلتا تھا۔ بچائی گئی خواتین کا تعلق میرٹھ، مظفر نگر اور دہلی سے ہے۔
اس انکشاف کے بعد رفتہ رفتہ کئی دیگر تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں۔ اسکول خود ایک سال پہلے قائم ہوا تھا۔ اسکول کی عمارت کا مالک تمل ناڈو میں رہتا ہے۔ عمارت کا ایک حصہ اسکول چلانے کے لیے ایک جوڑے کو لیز پر دیا گیا تھا۔ اس حصے کے بالکل پیچھے واقع دو کمرے دہرادون کے کلدیپ کمار نامی ایک اور شخص کو کرائے پر دیے گئے تھے۔ اس مخصوص حصے کے اندر ہی غیر قانونی جسم فروشی کا کاروبار ہو رہا تھا۔ پولیس کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ مالک مکان کرایہ داروں کی شناخت کی تصدیق کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس واقعے سے قبل پولیس نے اسی عمارت سے دو بنگلہ دیشی شہریوں کو بھی گرفتار کیا تھا جو بغیر کسی تصدیق کے وہاں مقیم تھے۔
تاہم ایس پی سٹی پرمود کمار نے کہا ہے کہ ان انکشافات کی روشنی میں پولیس مزید معلومات اکٹھی کرے گی اور مناسب کارروائی کرے گی۔ اس گھر کی تصدیق نہ ہونے کی وجوہات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اگر تحقیقات میں مالک مکان کی جانب سے کوئی کوتاہی سامنے آئی تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
