گھر سے چلنے والے سیکس ریکیٹ کا پردہ فاش خاتون سرغنہ گرفتار، تین لڑکیوں کو بچا لیا گیا
پولیس نے دہرادون میں ایک ایسےکیس کا پردہ فاش کیا ہےجس میں ایک گھر کاندر خواتین کو زبردستی ناجائزحرکات کا نشانہ بنایا جا رہا تھا
Published : March 17, 2026 at 5:35 PM IST
دہرادون: ریاست کے دارالحکومت دہرادون میں پولیس نے تھانہ کینٹ کے دائرہ اختیار میں آنے والے بنڈل کے علاقے میں چلنے والے ایک غیر قانونی سیکس ریکیٹ کا پردہ فاش کیا ہے۔ اس معاملے میں پولیس نے ایک خاتون سمیت تین ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ مزید برآں تین متاثرین جنہیں جسم فروشی پر مجبور کیا جا رہا تھا تمام کو بچایا گیا ہے۔
پولیس نے بتایا کہ مرکزی ملزم ایک خاتون ہے جو اپنے ہی گھر میں اس غیر قانونی سرگرمی میں سہولت فراہم کر رہی تھی۔ پولیس کے مطابق مرکزی ملزم لڑکیوں کی تصاویر واٹس ایپ کے ذریعے صارفین کو بھیجتا تھا۔ اس کے بعد کلائنٹس کے ساتھ فون پر قیمتوں اور ملاقات کے مقامات کو حتمی شکل دی جاتی تھی۔ اس کے بعد عورت اپنے ساتھیوں کے ذریعے لڑکیوں کو گاہکوں کے پاس بھیج دیتی تھی۔
پولیس نے مزید انکشاف کیا کہ دہرادون کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) کو اس طرح کی سرگرمیوں کے بارے میں خفیہ معلومات مل رہی تھیں۔ ایس ایس پی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے، ایک پولیس ٹیم نے بندل علاقے میں ایک گھر پر اچانک چھاپہ مارا، جس سے اس غیر قانونی کارروائی کا پردہ فاش ہوا۔ پولیس کے مطابق دہرادون کے انسداد انسانی اسمگلنگ یونٹ (اے ایچ ٹی یو) اور کینٹ پولیس پر مشتمل ایک مشترکہ ٹیم نے ایس ایس پی کی ہدایات پر کارروائی کرتے ہوئے، گاندھی نگر کے رگھوناتھ مندر کے قریب واقع ایک رہائش گاہ پر پیر کی رات اچانک چھاپہ مارا۔
پولیس نے بتایا کہ چھاپے کے دوران گھر کے اندر سے تین خواتین اور دو مرد مفاہمت آمیز حالت میں پائے گئے اور ان کے قبضے سے مجرمانہ مواد برآمد کیا گیا۔ جائے وقوعہ سے، پولیس ٹیم نے تین ملزمین رانی دیوی، آشیش کمار پانڈے، اور پھولو خان (بشمول وہ عورت جو غیر قانونی جسمانی کاروبار کر رہی تھی) کو گرفتار کیا اور تین خواتین کو بھی بچایا۔
سی او مسوری، جگدیش پنت نے بتایا کہ یہ گھر ملزمہ رانی دیوی کا ہے، جو آشیش کمار پانڈے کے ساتھ ملی بھگت سے کچھ عرصے سے احاطے میں غیر قانونی جسم فروشی کا کاروبار کر رہی تھی۔ رانی دیوی نے جائے وقوعہ سے بچائی گئی لڑکیوں کو دوسری ریاستوں سے دہرادون لے جانے کے بہانے انہیں ملازمت فراہم کرنے کا لالچ دیا تھا۔ اس کے بعد ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، وہ انہیں جسم فروشی پر مجبور کر رہی تھی۔
رانی دیوی ریٹ پر بات چیت کرنے اور لڑکیوں کو بھیجنے کے لیے وقت اور مقام کو حتمی شکل دینے کے لیے لڑکیوں کی تصاویر واٹس ایپ کے ذریعے گاہکوں کو بھیجتی تھی۔ اس کے بعد ملزم آشیش لڑکیوں کو گاہکوں تک پہنچانے کا ذمہ دار تھا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف کوتوالی کینٹ تھانے میں غیر اخلاقی ٹریفک (روک تھام) ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔