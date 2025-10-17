راجناتھ سنگھ تین روزہ دورے پر لکھنؤ پہنچے، برہموس سے لے کر اسپتال تک کی دیں گے سوغات
وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ جمعہ کو تین روزہ دورے پر لکھنؤ پہنچے۔ وہ متعدد تقریبات میں شرکت کریں گے۔
Published : October 17, 2025 at 4:16 PM IST
لکھنؤ: مرکزی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ جمعہ کو اپنے پارلیمانی حلقہ لکھنؤ پہنچے۔ وہ اس دوران کئی اہم تقریبات کا حصہ ہوں گے۔ اس بار راجناتھ سنگھ 2027 کے انتخابات کی تیاریوں کے لیے سیاسی پروگراموں میں زیادہ حصہ لے رہے ہیں۔ گزشتہ اسمبلی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی راجناتھ سنگھ کے حلقہ میں دو اسمبلی حلقوں سے ہار گئی تھی۔ مزید برآں، 2024 کے انتخابات میں ان کی جیت کا مارجن بھی نمایاں طور پر کم ہو گیا تھا۔ اس لیے راجناتھ سنگھ اس بار احتیاط سے چل رہے ہیں۔
एक अच्छे pilot की तरह हमें भी calm रहना चाहिए और हर स्थिति में सही फैसला लेना चाहिए। हर project को एक उड़ान की तरह संभालें। शुरुआत जोश से करें, बीच में संतुलन बनाए रखें और अंत में उसे सुरक्षित तरीके से पूरा करें, क्योंकि जैसे avionics, aircraft को aware, connected, stable और…— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) October 17, 2025
بی جے پی کے میٹروپولیٹن صدر آنند دویدی نے بتایا کہ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ جمعہ کو دوپہر 2:05 بجے لکھنؤ ہوائی اڈے پر پہنچیں گے۔ شام میں، وہ وشواسریہ ہال میں منعقدہ ایک تجارتی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ پروگرام کے بعد، وہ شام 6:00 بجے سٹی مونٹیسری اسکول (توسیع) کے لیے روانہ ہوں گے اور وہاں دیوالی ملن پروگرام میں شرکت کریں گے۔
HAL एक public sector के रूप में, private sector के साथ कदम से कदम मिलाकर दुनिया के best standards को हासिल कर रहा है। यह भी अच्छी बात है, कि HAL का यह पूरा complex, अब paperless, digital और पूरी तरह सेsustainable है। इसमें Industry 4.0 और Quality 4.0 systems को अपनाया गया है यानी…— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) October 17, 2025
आज मैं खास तौर पर उन सभी संस्थाओं को बधाई देना चाहता हूं जैसे ADA, CEMILAC, DGAQA, हमारे इंडस्ट्रियल पार्टनर्स और HAL के सभी कर्मचारी जिन्होंने मिलकर इतने उन्नत और आधुनिक विमान भारत में ही तैयार कर रहे हैं। यह वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन नई सुविधाओं से हमारी वायुसेना को और अधिक…— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) October 17, 2025
برہموس ایرو اسپیس کے لیے روانگی
اگلے دن، ہفتہ کی صبح 10:40 پر، وہ لا مارٹینیئر گراؤنڈ کے ہیلی پیڈ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے برہموس ایرو اسپیس کے لیے روانہ ہوں گے۔ وزیر دفاع صبح 11:00 بجے برہموس ایرو اسپیس پہنچیں گے، جہاں وہ "براہموس میزائل فلیگ آف تقریب" میں شرکت کریں گے۔
जहाँ तक हमारी वायुसेना की बात है, तो जिस शौर्य और पराक्रम के साथ, इन्होंने भारत की वायु सीमा को सुरक्षित रखा है, वह अपने आप में incredible है। हमारे प्रत्येक air warrior के पराक्रम पर इस देश के बच्चे-बच्चे तक को भरोसा है। और मैं समझता हूँ, कि जिस तरह से उन air warriors का भरोसा…— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) October 17, 2025
سسٹم انٹیگریشن فیکلٹی کا بھومی پوجن
12:30 بجے، وہ پی ٹی سی انڈسٹریز لمیٹڈ کے لیے روانہ ہوں گے۔ راج ناتھ سنگھ پی سی انڈسٹریز لمیٹڈ کا دورہ کریں گے اور سسٹم انٹیگریشن فیکلٹی کے بھومی پوجن میں شرکت کریں گے۔ پروگرام کے بعد وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے لا مارٹنیئر واپس جائیں گے اور وہاں سے اپنے کالی داس مارگ والی رہائش گاہ پر روانہ ہوں گے۔