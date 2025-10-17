ETV Bharat / state

راجناتھ سنگھ تین روزہ دورے پر لکھنؤ پہنچے، برہموس سے لے کر اسپتال تک کی دیں گے سوغات

وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ جمعہ کو تین روزہ دورے پر لکھنؤ پہنچے۔ وہ متعدد تقریبات میں شرکت کریں گے۔

defence minister rajnath singh in lucknow on three day visit brahmos hospital Urdu News
راجناتھ سنگھ لکھنؤ میں (ANI File Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 17, 2025 at 4:16 PM IST

لکھنؤ: مرکزی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ جمعہ کو اپنے پارلیمانی حلقہ لکھنؤ پہنچے۔ وہ اس دوران کئی اہم تقریبات کا حصہ ہوں گے۔ اس بار راجناتھ سنگھ 2027 کے انتخابات کی تیاریوں کے لیے سیاسی پروگراموں میں زیادہ حصہ لے رہے ہیں۔ گزشتہ اسمبلی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی راجناتھ سنگھ کے حلقہ میں دو اسمبلی حلقوں سے ہار گئی تھی۔ مزید برآں، 2024 کے انتخابات میں ان کی جیت کا مارجن بھی نمایاں طور پر کم ہو گیا تھا۔ اس لیے راجناتھ سنگھ اس بار احتیاط سے چل رہے ہیں۔

بی جے پی کے میٹروپولیٹن صدر آنند دویدی نے بتایا کہ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ جمعہ کو دوپہر 2:05 بجے لکھنؤ ہوائی اڈے پر پہنچیں گے۔ شام میں، وہ وشواسریہ ہال میں منعقدہ ایک تجارتی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ پروگرام کے بعد، وہ شام 6:00 بجے سٹی مونٹیسری اسکول (توسیع) کے لیے روانہ ہوں گے اور وہاں دیوالی ملن پروگرام میں شرکت کریں گے۔

برہموس ایرو اسپیس کے لیے روانگی

اگلے دن، ہفتہ کی صبح 10:40 پر، وہ لا مارٹینیئر گراؤنڈ کے ہیلی پیڈ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے برہموس ایرو اسپیس کے لیے روانہ ہوں گے۔ وزیر دفاع صبح 11:00 بجے برہموس ایرو اسپیس پہنچیں گے، جہاں وہ "براہموس میزائل فلیگ آف تقریب" میں شرکت کریں گے۔

سسٹم انٹیگریشن فیکلٹی کا بھومی پوجن

12:30 بجے، وہ پی ٹی سی انڈسٹریز لمیٹڈ کے لیے روانہ ہوں گے۔ راج ناتھ سنگھ پی سی انڈسٹریز لمیٹڈ کا دورہ کریں گے اور سسٹم انٹیگریشن فیکلٹی کے بھومی پوجن میں شرکت کریں گے۔ پروگرام کے بعد وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے لا مارٹنیئر واپس جائیں گے اور وہاں سے اپنے کالی داس مارگ والی رہائش گاہ پر روانہ ہوں گے۔

