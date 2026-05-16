تیسرے بچے پر 30 ہزار اور چوتھے بچے پر 40 ہزار روپے دینے کا فیصلہ: آندھرا پردیش حکومت کا بڑا اعلان
چندرا بابو نائیڈو نے عوامی جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ جنوبی ہند کی کئی ریاستوں میں شرحِ پیدائش میں مسلسل کمی واقع ہورہی ہے۔
Published : May 16, 2026 at 6:40 PM IST
حیدرآباد: آندھراپردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو نے آبادی میں مسلسل کمی اور بڑھتی عمر رسیدہ آبادی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ تیسرے بچے کی پیدائش پر خاندان کو 30 ہزار روپے جبکہ چوتھے بچے کی پیدائش پر 40 ہزار روپے بطور ترغیبی رقم دی جائے گی۔
وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے ایک عوامی جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی ہند کی کئی ریاستوں میں شرحِ پیدائش میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے، جس کے باعث مستقبل میں آبادی کے توازن اور افرادی قوت کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آبادی پر قابو پانے کی بات کی جاتی تھی، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے اور بچوں کو “قوم کا سرمایہ” سمجھنے کی ضرورت ہے۔
نائیڈو نے کہا کہ حکومت پہلے ہی دوسرے بچے کی پیدائش پر 25 ہزار روپے دینے کی تجویز پر غور کر رہی تھی، اور اب تیسرے اور چوتھے بچے کے لیے مزید بڑی ترغیبی رقم کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق حکومت جلد اس اسکیم کی مکمل تفصیلات جاری کرے گی۔ جنوبی ریاستوں میں کم ہوتی شرحِ پیدائش مستقبل میں معیشت، روزگار اور سماجی ڈھانچے پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومتیں اب آبادی بڑھانے کی پالیسیوں پر غور کر رہی ہیں۔
آندھرا پردیش حکومت کا یہ فیصلہ ملک بھر میں بحث کا موضوع بن گیا ہے، کیونکہ بھارت میں عام طور پر آبادی پر قابو پانے کی بات کی جاتی رہی ہے، لیکن اب بعض ریاستیں بڑھتی عمر رسیدہ آبادی اور کم ہوتے نوجوان طبقہ کو ایک نئے چیلنج کے طور پر دیکھ رہی ہیں۔