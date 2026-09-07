دہلی کے ستیہ نکیتن عمارت حادثہ میں ہلاکتوں کی تعداد چھ ہو گئی، عدالتی تحقیقات کا حکم، واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جو بھی اس حادثے کا ذمہ دار پایا جائے گا، اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
Published : September 7, 2026 at 7:58 AM IST
نئی دہلی: جنوب مغربی دہلی کے ستیہ نکیتن علاقے میں عمارت گرنے کے حادثے نے دارالحکومت میں خستہ حال عمارتوں اور حفاظتی معیارات کے حوالے سے سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ریسکیو آپریشن کے دوران ملبے سے ایک اور لاش برآمد ہونے کے بعد مرنے والوں کی تعداد چھ تک پہنچ گئی ہے۔ بچاؤ ٹیمیں اب بھی ملبے میں کسی دوسرے شخص کے پھنسے ہونے کے خدشے کے پیش نظر سرچ آپریشن چلا رہی ہیں۔ واضح رہے کہ عمارت گرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح دیکھتے ہی دیکھتے عمارت زمین بوس ہو گئی۔
#WATCH दिल्ली: दिल्ली के साउथ-वेस्ट जिले के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने की जगह से CCTV फुटेज। 6 लोगों की मौत हो गई है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 7, 2026
(सोर्स: स्थानीय निवासी) pic.twitter.com/0UVHsdeABi
دہلی پولیس کے مطابق، ابتدائی جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والی عمارت تقریباً 40 سے 50 سال پرانی تھی۔ عمارت کے تہہ خانے کے علاوہ پانچ اوپری منزلیں تھیں اور اسے پی جی (پے انگ گیسٹ) کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ واقعے کے وقت تہہ خانے میں مرمت کا کام چل رہا تھا۔ اسی دوران اچانک عمارت کا ایک حصہ ڈھہ گیا اور وہاں موجود لوگ ملبے تلے دب گئے۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی دہلی پولیس، فائر بریگیڈ، کیٹس (سی اے ٹی ایس) ایمبولینس اور دیگر امدادی اداروں کی ٹیمیں موقعے پر پہنچ گئیں۔ بعد ازاں ملبہ ہٹانے کا کام شروع کیا گیا اور کئی لوگوں کو بحفاظت باہر نکال کر ہسپتال منتقل کیا گیا۔
#WATCH दिल्ली: साउथ दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक बिल्डिंग गिरने के बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 6 लोगों की मौत हो गई है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 7, 2026
(घटनास्थल से सुबह का वीडियो) pic.twitter.com/CrjJ9cEa7V
ایمس کے جے پی این ایپکس ٹراما سینٹر میں 10 مریض لائے گئے تھے۔ ان میں سے چار کو مردہ حالت میں ہسپتال لایا گیا تھا، جب کہ تشویشناک حالت میں داخل ایک مریض نے علاج کے دوران دم توڑ دیا۔ دیگر زخمیوں کا علاج کیا گیا۔ ایک مریض کو اندرونی اعضا میں چوٹ کی وجہ سے سرجری کی گئی، جبکہ معمولی چوٹوں والے ایک مریض کچھ وقت بعد چھٹی دے دی گئی۔ سفدرجنگ ہسپتال میں داخل 19 سالہ نوجوان کی حالت مستحکم بتائی گئی ہے۔
ایم سی ڈی پر اٹھنے والے سوالات پر آیا جواب
ستیہ نکیتن میں عمارت گرنے کے واقعے کے بعد میونسپل کارپوریشن کی کارروائی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ سامنے آنے والے ایم سی ڈی کے حکم نامے کے مطابق، ستیہ نکیتن میں واقع بلڈنگ نمبر 13 کو پہلے ہی خستہ حال اور خطرناک قرار دیا جا چکا تھا۔ کارپوریشن نے جائیداد کے مالک یا قابض کو اسے تین دن کے اندر مسمار کرنے کی ہدایت دی تھی۔ ایم سی ڈی کے حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ عمارت کی حالت انتہائی خستہ اور خطرناک ہے۔ اس سے عمارت میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ساتھ وہاں آنے جانے والوں اور آس پاس کے علاقے میں موجود لوگوں کی حفاظت کو خطرہ ہے۔ اسی بنیاد پر دہلی میونسپل کارپوریشن ایکٹ 1957 کی دفعہ 348 اور دفعہ 491 کے تحت کارروائی کرتے ہوئے عمارت کو تین دنوں کے اندر گرانے کا حکم جاری کیا گیا تھا۔
सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना | यह देखा गया है कि नई दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग/घर नंबर 13 की जगह पर कब्ज़ा है। यह प्रॉपर्टी जर्जर और खतरनाक हालत में है और इसमें रहने वाले, यहाँ आने-जाने वाले या इसके पास से गुज़रने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, और साथ ही आस-पास के… pic.twitter.com/JGbB2oX9vA— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 7, 2026
ایم سی ڈی کا دعویٰ ہے کہ 'حکم نامے میں واضح کیا گیا تھا کہ اگر مقررہ مدت کے اندر جائیداد کو خود مسمار نہ کیا گیا، تو ایم سی ڈی کی جانب سے اس عمارت کو گرا دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی، حکم نامے میں یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ مسماری پر آنے والے اخراجات متعلقہ شخص سے میونسپل کارپوریشن ٹیکس کے واجبات کی طرح وصول کیے جائیں گے۔
حادثے کے بعد وزیر اعلیٰ نے جائے وقوع کا جائزہ لیا
حادثے کے بعد وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے جائے وقوع کا جائزہ لیا اور حکام سے امدادی اور بچاؤ کارروائیوں کی تفصیلات حاصل کیں۔ ابتدائی جائزے کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ نے واقعے کی عدالتی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عمارت کے مالک کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔
Deeply concerned by the building collapse incident at Satya Niketan, RK Puram.— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 6, 2026
Teams from DDMA, NDRF, Delhi Fire Services, Delhi Police, MCD, CATS and Civil Defence are carrying out rescue operations on a war footing. The adjacent building has been vacated as a precautionary…
وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ تحقیقات میں جو بھی اس سنگین حادثے کا ذمہ دار پایا جائے گا، اس کا مکمل محاسبہ کیا جائے گا اور قصورواروں کے خلاف قانون کی سخت دفعات کے تحت کارروائی ہوگی۔ اب تحقیقات کے دوران عمارت کی خستہ حالی، مرمت کے کام اور حفاظتی معیارات سمیت حادثے کے تمام پہلوؤں کی باریک بینی سے جانچ کی جائے گی۔
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