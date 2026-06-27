کولکاتا: گودام حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 16 ہو گئی
25 جون کو کولکاتا کے تراتلا علاقے میں زیر تعمیر ایک کثیر المنزلہ گودام اچانک منہدم ہو گیا جس سے کئی مزدور دب گئے۔
Published : June 27, 2026 at 1:21 PM IST
کولکاتا: مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا کے تراتلا علاقے میں زیر تعمیر گودام گرنے سے مرنے والوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ حکام نے سنیچر کے روز اس کی جانکاری دی۔
25 جون کو بریس برج کے قریب زیر تعمیر ایک کثیر المنزلہ گودام کا شیڈ اچانک گر گیا، جس سے ملبے میں کئی مزدور دب گئے۔ واقعے کے فوری بعد ہنگامی ٹیموں نے ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کیا۔
کولکاتا پولیس کے مطابق اس واقعے میں کل 33 افراد متاثر ہوئے۔ ان میں سے 16 کی موت ہو گئی، جب کہ 17 افراد زخمی حالت میں ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پولیس اہلکار نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ چار زخمیوں کو 26 جون کو علاج کے بعد فارغ کر دیا گیا۔
مرنے والوں کی شناخت راہل چودھری (17)، کرشنا چودھری (49)، چندرما چودھری (60)، روہت چودھری (20)، پپو کمار راجک (40)، گھی کمار (19)، اصغر حسین (54)، ساحل سردار (15)، حسن ایمان (44)، گنیش کالندی (45)، نوین سنگھ (44)، مانو کمار (19)، خالق سردار (40) سوپن منڈل، نامعلوم مرد (تقریباً 40 سال)، نامعلوم مرد (تقریباً 45 سال) کے طور پر کی گئی ہے۔
عہدیداروں نے بتایا کہ زخمیوں میں درباسا مولا (56)، مانک چند کمار (22)، سوہید کمار (26)، وشوا پرکاش (28)، راجیش روئیداس (27)، بودن منڈا (31، خاتون)، راجندر رام (55)، رام پرساد چوہدری (22)، محمد عابد خان (45)، سورج چوہدری (24)، جوہر علی (24)، سورج چوہدری (24)، جوہری (24)، دیباشیش داس (43)، محمد سونو (35)، سندیپ پانڈے (31)، مستقیم گیان (24)، راجکمار راجک (40)، اور کارتک پترا (36) شامل ہیں۔
چھ افراد گرفتار
مغربی بنگال کے وزیر اعلی سویندو ادھیکاری نے جمعہ کو زور دے کر کہا کہ تراتلا واقعے میں کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ چھ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کولکاتا پولیس کمشنر کی نگرانی میں لال بازار کرائم برانچ معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ کولکاتا میونسپل کارپوریشن (کے ایم سی) اس منصوبے کے ذمہ دار آرکیٹیکٹ / منصوبہ ساز کو بلیک لسٹ کرے گی اور انتباہ دیا کہ تمام ملوث افراد کے خلاف سخت انتظامی اور قانونی کارروائی کی جائے گی۔
اس واقعے کے بارے میں خبر رساں ایجنسی اے این آئی سے بات کرتے ہوئے کنفیڈریشن آف رئیل اسٹیٹ ڈویلپرز ایسوسی ایشن آف انڈیا (CREDAI) بنگال کے صدر سشیل موہتا نے جان و مال کے نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ "ہر کسی کو اس حادثے اور جانوں کے ضیاع سے بہت دکھ ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جہاں تک ایسوسی ایشن کے ممبران کا تعلق ہے، میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ضابطہ اخلاق، قومی قوانین، قواعد و ضوابط اور بلڈنگ انڈسٹری کے معیارات پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔
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