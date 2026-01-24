ذہنی مریضہ ماں کو قتلِ طفل کے الزام سے بری، تلنگانہ ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ
ہائیکورٹ نے بچے کو قتل کرنے والی ماں کو بے قصور قرار دیا اور فیصلہ میں کہاکہ خاتون کو ایراگڈا مینٹل ہسپتال بھیج دیا جائے۔
حیدرآباد: تلنگانہ ہائی کورٹ نے ایک اہم اور حساس فیصلے میں قرار دیا ہے کہ ایک ماں، جو شدید ذہنی بیماری میں مبتلا ہو اور اس حالت میں اپنے عمل کے نتائج سے بے خبر ہو، کو قتل جیسے سنگین جرم کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ عدالت نے نچلی عدالت کی جانب سے سنائی گئی سزائے موت کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ملزمہ کو بری کر دیا۔
یہ معاملہ بی بھارتی عرف لاسیہ سے متعلق ہے، جو پیرا نوئیڈ شیزوفرینیا کی مریضہ تھیں اور اپریل 2021 میں ضلع سوریاپیٹ کے ایک گاؤں میں اپنی سات ماہ کی بیٹی کو قتل کرنے کی مرتکب ہوئیں۔ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ اس عمل سے سانپوں سے متعلق ایک مبینہ نحوست ختم ہو جائے گی۔ ہائی کورٹ کے جسٹس کے لکشمن اور جسٹس واکِٹی رام کرشنا ریڈی پر مشتمل ڈویژن بنچ نے ضلعی عدالت کی جانب سے سزا کی توثیق کی درخواست اور ملزمہ کی اپیل پر سماعت کے بعد فیصلہ سنایا۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ استغاثہ کے گواہوں، خصوصاً شوہر اور اس کے بھائی کے بیانات میں واضح تضادات پائے گئے۔ مزید برآں، واقعہ کے وقت بیمار سسر کا بیان بھی ریکارڈ پر نہیں لیا گیا، جبکہ شوہر بعد میں اپنے ابتدائی بیان سے منحرف ہو گیا۔ عدالت نے نشاندہی کی کہ ملزمہ طویل عرصے سے ذہنی بیماری میں مبتلا تھی، اس نے علاج بھی کروایا مگر بعد میں ادویات ترک کر دیں۔ عدالت کے مطابق، “ملزمہ کا یہ کہنا کہ اسے بچی سانپ کی صورت میں نظر آئی، اس کی ذہنی بیماری کا واضح ثبوت ہے۔”
ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ نچلی عدالت نے نہ تو ذہنی بیماری کو سنجیدگی سے لیا اور نہ ہی ماہر ڈاکٹروں کی رپورٹس حاصل کیں، جبکہ قتل کا واقعہ زچگی کے بعد کے نازک دور میں پیش آیا، جو طبی طور پر شدید ذہنی دباؤ کا زمانہ مانا جاتا ہے۔ عدالت کی جانب سے حاصل کردہ ماہرینِ نفسیات کی رپورٹ میں اس بات کی تصدیق ہوئی کہ ملزمہ واقعے کے وقت شدید ذہنی عارضے میں مبتلا تھی۔ عدالت نے واضح کیا کہ سزائے موت صرف ’’نایاب ترین‘‘ مقدمات میں دی جا سکتی ہے، اور موجودہ کیس اس معیار پر پورا نہیں اترتا۔
تاہم، ملزمہ کے سابقہ رویہ اور معاشرے کے لیے ممکنہ خطرے کے پیش نظر عدالت نے حکم دیا کہ اسے ایرا گڈہ مینٹل اسپتال منتقل کیا جائے۔