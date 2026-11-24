یوپی: آگرہ لکھنؤ ایکسپریس وے پر ٹرک اور اسکول بس میں خوفناک تصادم، چار طلبہ ہلاک، 32 زخمی
بس طلباء کو رفع حاجت کے لیے اترنے کا موقع دینے کی خاطر رکی ہوئی تھی کہ اسی دوران ایک ٹرک اس سے ٹکرا گیا۔
Published : November 24, 2026 at 10:40 AM IST
قنوج (اتر پردیش): اتر پردیش کے ضلع قنوج میں منگل کی صبح سویرے آگرہ-لکھنؤ ایکسپریس وے پر ایک تیز رفتار ٹرک کے سڑک کنارے کھڑی اسکول بس سے ٹکرانے کے نتیجے میں چار طلبہ ہلاک اور 22 طلبہ سمیت کم از کم 32 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثے کے وقت بس میں تقریباً 50 طلبہ اور چھ اساتذہ سمیت اسکول کا عملہ سوار تھا۔
طلبہ کے رفعِ حاجت کے لیے رکی بس کو پیچھے سے ٹرک نے روند ڈالا
پولیس حکام کے مطابق، یہ دلخراش حادثہ آج صبح ساڑھے پانچ سے پونے چھ بجے کے درمیان قنوج کے تھانہ ٹھٹھیا کی حدود میں آگرہ-لکھنؤ ایکسپریس وے کے 209 کلومیٹر کے نشان کے قریب پیش آیا۔ حکام نے بتایا کہ کوشامبی ضلع کے تقریباً 50 طلبہ اور عملے کو لے جانے والی یہ اسکول بس متھرا سے واپس لوٹ رہی تھی، جہاں اسکول کے بچے تعلیمی و تفریحی دورے (ٹرپ) پر گئے ہوئے تھے۔
दि0 24.11.2026 को समय लगभग प्रातः 05:30 बजे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बस-ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था तथा fs यूनिट ने मौके पर पहुंचकर एक्सीडेंट में घायलों को उपचार हेतु एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल भेज दिया। @fireserviceup @kannaujpolice https://t.co/vYy70CNa3q— Kannauj Fire & Emergency Services (@kannaujfire) November 24, 2026
بتایا جاتا ہے کہ صبح کے وقت طلبہ کو رفعِ حاجت کی سہولت دینے کے لیے بس کو ایکسپریس وے کے کنارے روکا گیا تھا کہ اسی دوران پیچھے سے آنے والے ایک بے قابو اور تیز رفتار ٹرک نے بس کو زوردار ٹکر مار دی۔ تصادم اس قدر شدید تھا کہ بس کا پچھلا حصہ بری طرح تباہ ہو گیا، چار طلبہ شدید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے جب کہ متعدد بچے اور اساتذہ زخمی ہو گئے۔ اچانک پیش آنے والے اس حادثے کے بعد موقع پر چیخ و پکار مچ گئی اور معصوم بچوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔
Kannauj, Uttar Pradesh: Four school students were killed, and around 22 were injured after a speeding truck rammed into a stationary school bus on the Agra-Lucknow Expressway near the 209-km mark in Thathia. Police and rescue teams rushed to the spot, and the injured students were taken to Tirwa Medical College for treatment. Superintendent of Police Vinod Kumar says, "A school bus carrying around 50 students and staff from Kaushambi was returning from Mathura when a truck rammed into it from behind near the 209-km mark of the Agra-Lucknow Expressway in Thathia at around am. Four children were declared dead at the trauma centre of Tirwa Medical College. The school principal and another child sustained serious injuries and are being referred to Kanpur, while 22 children with minor injuries are undergoing treatment at Tirwa Medical College...''— IANS (@ians_india) November 24, 2026
فوری ریسکیو آپریشن، شدید زخمی پرنسپل اور طالب علم کانپور ریفر
حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس، یُو پیڈا (UPEIDA) کی ریسکیو ٹیمیں اور ضلعی انتظامیہ کے حکام فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ ہنگامی بنیادوں پر امدادی کارروائیاں شروع کرتے ہوئے تمام زخمی طلبہ اور عملے کو ایمبولینسوں کے ذریعے فوری علاج کے لیے تروا کے سرکاری میڈیکل کالج منتقل کیا گیا۔
واقعے کی سنگینی کے پیشِ نظر قنوج کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ (DM) آشوتوش موہن اگنی ہوتری اور سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (SP) ونود کمار بھی فوری طور پر تروا میڈیکل کالج پہنچے۔ دونوں اعلیٰ افسران نے اسپتال میں زیرِ علاج زخمی بچوں سے ملاقات کی، ان کی عیادت کی اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔
ایس پی قنوج کا بیان اور تفتیش کا آغاز
ایس پی ونود کمار نے میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، "کوشامبی کے تقریباً 50 طلبہ اور عملے کو لے جانے والی ایک اسکول بس متھرا سے واپس آ رہی تھی کہ صبح تقریباً 5:45 بجے ٹھٹھیا میں آگرہ-لکھنؤ ایکسپریس وے کے 209 کلومیٹر کے نشان کے قریب ایک ٹرک نے اسے پیچھے سے ٹکر مار دی۔ تروا میڈیکل کالج کے ٹراما سینٹر میں چار بچوں کو مردہ قرار دے دیا گیا ہے۔"
انہوں نے مزید بتایا کہ اس حادثے میں اسکول کے پرنسپل اور ایک دیگر طالب علم کو انتہائی شدید چوٹیں آئی ہیں جنہیں بہتر علاج کے لیے کانپور ریفر کیا جا رہا ہے، جب کہ معمولی زخمی ہونے والے 22 بچوں اور دیگر افراد کا تروا میڈیکل کالج میں علاج جاری ہے۔
ضلعی انتظامیہ نے میڈیکل کالج کے ڈاکٹروں اور طبی عملے کو سخت ہدایت دی ہے کہ تمام زخمی طلبہ کو بہترین ممکنہ طبی امداد فراہم کی جائے اور ان کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ دریں اثنا، پولیس نے تیز رفتار ٹرک اور اس کے ڈرائیور کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے حادثے کی اصل وجوہات جاننے کے لیے باضابطہ تفتیش شروع کر دی ہے۔