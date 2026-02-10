میرٹھ میں خاتون ٹیچر کے شوہر کی لٹکتی ہوئی ملی لاش، قتل ہے یا خودکشی، پولیس کر رہی ہے تحقیقات
مقتول کے بھائی اور والدین نے قتل کا شبہ ظاہر کیا ہے۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔
Published : February 10, 2026 at 11:10 AM IST
میرٹھ، اترپردیش: سول لائنز تھانہ علاقے میں پیر کی شام ایک خاتون ٹیچر کے شوہر کی لاش ان کے گھر میں لٹکی ہوئی ملی۔ بیوی نے پولیس کو بتایا کہ اس کے شوہر نے خودکشی کی ہے جبکہ متوفی کے والدین کو قتل کا شبہ ہے۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا ہے اور رپورٹ آنے کے بعد ہی مزید کارروائی کی جائے گی۔
وجئے نگر کا رہنے والا 40 سالہ رجنیش شہر کے آر جی انٹر کالج میں استاد ہے، جب کہ رجنیش ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا۔ جوڑے کا ایک دو سالہ بیٹا ہے۔ یہ جوڑا کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ مقتول کی بیوی ببیتا نے سب سے پہلے مالک مکان اور پڑوسیوں کو اطلاع دی۔ اس نے اپنے سسرال کو بھی بلایا۔ اس کے بعد، رجنیش کے والد، وید پرکاش، ماں، نرملا، اور چھوٹے بھائی، امیت، میرٹھ پہنچے.
رجنیش اصل میں مظفر نگر کے جنسٹھ کا رہنے والا تھا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ بیوی ببیتا نے وضاحت کی کہ اس نے حال ہی میں میرٹھ کے گنگا نگر میں ایک گھر کے لیے ایک سودے کو حتمی شکل دی ہے، جس کی رجسٹریشن منگل کو ہونی تھی۔ اسکول کے بعد اس نے اپنے شوہر کو اطلاع دی اور بینک چلی گئی۔ جب وہ گھر واپس آئی تو اس کا شوہر خودکشی کر چکا تھا۔
سی او سول لائنز ابھیشیک تیواری نے بتایا کہ بیوی کا دعویٰ ہے کہ یہ خودکشی ہے، جبکہ متوفی کے اہل خانہ نے قتل کا شبہ ظاہر کیا ہے۔ مالک مکان یوگیش چندر نے بتایا کہ یہ جوڑا پچھلے دو سالوں سے مکان کرائے پر لے رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ رجنیش زیادہ تر گھر پر ہوتا تھا، جب کہ اس کی بیوی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ رجنیش گھر سے کام کرتا تھا۔ سی او ابھیشیک کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں اور پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد کارروائی کی جائے گی۔