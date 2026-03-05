درخت کے نیچے سے ایک جوڑے کی لاشیں برآمد، پولیس کی جانچ جاری
چھ ماہ قبل گھر سے فرار ہونے کے بعد لڑکی ایک ہفتہ قبل جب کہ لڑکا گزشتہ روز گھر واپس آیا تھا۔
Published : March 5, 2026 at 9:02 AM IST
جہان آباد: بہار کے جہان آباد میں ایک جوڑے کی لاشیں ملی ہیں۔ درخت کے نیچے سے نوجوان اور خاتون کی مشکوک حالت میں لاشیں ملنے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر تفتیش شروع کردی۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ انہیں قتل کیا گیا یا خودکشی کی۔
یہ واقعہ ضلع کے ہلاس گنج تھانہ علاقے کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ گاؤں کھنڈہ میں ایک درخت کے نیچے سے نوجوان اور خاتون کی لاشیں مشکوک حالت میں ملی ہیں۔ دونوں مرنے والوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق وہ محبت کرنے والے ہیں۔ متوفی نوجوان کی عمر 22 سال اور اس کی گرل فرینڈ کی عمر 20 سال بتائی جاتی ہے۔
واقعے کے بارے میں اہل خانہ کا کہنا تھا کہ دونوں ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ وہ کافی عرصے سے محبت کے رشتے میں تھے لیکن ان کے گھر والے ان کی محبت میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے اور ان کے رشتے کی مخالفت کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے دونوں چھ ماہ قبل گھر سے بھاگ گئے تھے۔
لڑکی کے اہل خانہ نے مقدمہ درج کرایا: اسی دوران ایک ہفتہ قبل لڑکی گاؤں واپس آئی لیکن لڑکا گھر واپس نہیں آیا تو لڑکی کے اہل خانہ نے اس کے خلاف تھانے میں مقدمہ درج کرایا۔ جس کے بعد لڑکا ایک روز قبل گھر واپس آیا اور لڑکی کو ملنے کے لیے بلایا جس کے بعد دونوں غائب ہوگئے۔
صبح گاؤں والوں سے اطلاع ملنے پر پولیس کو لاش کی اطلاع ملی۔ جائے وقوعہ پر پہنچ کر انہوں نے لاش کو اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے جہان آباد صدر اسپتال بھیج دیا۔ ہلاس گنج پولیس اسٹیشن آفیسر اروند کشور نے بتایا کہ معاملے کی جانچ کی جارہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابتدائی طور پر ایسا لگتا ہے کہ ایک جوڑے نے سماجی بدنامی سے مایوس ہو کر یہ ہولناک قدم اٹھایا جس کے نتیجے میں دونوں کی موت واقع ہوئی۔
پولیس کے کے مطابق دونوں لاشوں کا پوسٹ مارٹم کروانے اور شواہد اکٹھے کرنے کے بعد مزید کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس تمام نکات کی مکمل چھان بین کر رہی ہے۔