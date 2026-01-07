چچا اور بھتیجی کے بیچ عشق کا معاملہ، جنگل سے لاشیں برآمد
بہار کے موتیہاری میں جنگل سے محبت کرنے والے جوڑے کی لاشیں ملی ہیں۔ وہ دونوں رشتے میں چچا اور بھتیجی بتائے جاتے ہیں۔
Published : January 7, 2026 at 1:34 PM IST
مشرقی چمپارن: بہار کے مشرقی چمپارن ضلع کے سوگولی تھانہ علاقے کے بدھ جنگل میں منگل کی دوپہر 2:30 یہاں سے دو لاشیں ملی ہیں، جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ ایک 22 سالہ مرد اور ایک 17 سالہ لڑکی کی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں میں آپس میں پیار چل رہا تھا اور لڑکا اور لڑکی کے والد آپس میں کزن ہیں۔
جنگل سے ایک جوڑے کی لاشیں برآمد: پولیس کو شبہ ہے کہ یہ محبت کی وجہ سے خودکشی کا معاملہ ہوسکتا ہے، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار ہے۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی علاقے میں خوف وہراس پھیل گیا اور گاؤں والوں کی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی۔
پولیس موبائل فون کی فرانزک جانچ کر رہی ہے تاکہ سراغ مل سکے۔ نوجوان کے والد نے بتایا کہ ان کا بیٹا کئی روز سے گھر سے لاپتہ تھا جس سے اہل خانہ پریشان ہیں۔؎
لڑکی کے والد نے کیا کہا؟: لڑکی کے والد نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے 5 جنوری کی شام 7 بجے سے اپنی بیٹی کی تلاش شروع کر دی تھی۔ انہوں نے اپنے گھر سے ڈھائی کلومیٹر دور سوگولی کے بدھ جنگل میں چوکیدار سبھاش کو بلایا۔ صبح سے سرچ آپریشن تیز کر دیا گیا تاہم شام تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ منگل کی دوپہر تقریباً 2:30 بجے مقامی گاؤں والوں نے بدھ مت کے جنگل میں دونوں افراد کی لاشیں دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔
سب سے چونکانے والی بات یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے باپ کزن ہیں۔ ذرائع کے مطابق نوجوان اور لڑکی کے درمیان گزشتہ چند ماہ سے محبت چل رہی تھی جس کا ان کے اہل خانہ کو کوئی علم نہیں تھا۔
پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی، دونوں لاشوں کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ سوگولی پولیس اسٹیشن انچارج نے بتایا کہ معاملہ مشکوک ہے۔ خودکشی محبت کی وجہ سے ہوئی یا سازش یہ تحقیقات کا معاملہ ہے۔
"چونکہ نوجوان کے موبائل پر کوئی سم کارڈ نہیں ملا، اس لیے چیٹ یا کال کی تفصیلات کو ٹریس کرنا مشکل ہے، تاہم فون کو لیب میں بھیج دیا گیا ہے۔
علاقے کے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ بدھ مت کا جنگل ایک ویران جگہ ہے جہاں نوجوان جوڑے اکثر آتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات یہاں پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ محبت کے معاملے نے خاندانی اختلاف کا خطرہ بڑھا دیا ہے۔ دونوں خاندانوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جنگلاتی علاقے میں گشت بڑھائی جائے۔
سوگولی پولیس اسٹیشن نے دونوں خاندانوں کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں۔ یہ قتل تھا یا خودکشی کا تعین پوسٹ مارٹم اور فرانزک رپورٹ سے ہو گا۔ فی الحال یہ معاملہ خودکشی کا لگتا ہے۔ ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) نے ذاتی طور پر تحقیقات کا چارج سنبھال لیا ہے۔ دونوں لاشوں کو موتیہاری صدر اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔ فرانزک ٹیم نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کئے۔