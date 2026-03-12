بہو اور اس کے عاشق نے مل کر ساس کو کر دیا قتل، ملزمین گرفتار
پولیس نے ملزم بہو اور اس کے عاشق کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا ہے۔
Published : March 12, 2026 at 9:25 AM IST
متھرا، اترپردیش: پولیس نے ایک بزرگ خاتون کے قتل کا معمہ حل کرلیا ہے جو کہ رایا تھانہ علاقہ میں 3 مارچ کو ہوا تھا۔ بدھ کو پولیس نے بزرگ خاتون کے قتل کے الزام میں بہو اور اس کے عاشق کو گرفتار کر لیا۔ کیس میں مزید تفتیش جاری ہے۔
پولیس کے مطابق انوری بیگم اور اس کی بہو رایا تھانہ کے علاقے میں بھنکر پور بسیلا گاؤں میں ایک گھر میں اکیلی رہتی تھیں۔ انوری کا بیٹا انور دہلی میں آٹورکشہ چلاتا ہے۔ اس کی بہو کا کئی دنوں سے پڑوسی عادل کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا۔ اسی دوران 2 مارچ کی رات انوری بیگم نے اسے اور عادل کو قابل اعتراض حالت میں دیکھا۔
عادل نے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ مل کر انوری بیگم کو گلا دبا کر قتل کیا اور پھر موقع سے فرار ہوگیا۔ بہو نے اپنے شوہر انور کو فون کیا اور بتایا کہ اس کی والدہ اچانک بیماری کے باعث انتقال کر گئی ہیں۔
مقتول انواری بیگم کے بیٹے انور نے پولیس کو شکایت کی کہ اس کی والدہ کو قتل کیا گیا ہے۔ جس کے بعد 10 مارچ کو پولیس نے متوفی خاتون کی لاش کو قبرستان سے نکال کر پوسٹ مارٹم کرایا۔ ڈاکٹروں نے موت کی وجہ گلا دبانے کی تصدیق کی ہے۔ پولیس نے بہو اور اس کے عاشق عادل کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی تو ساری کہانی سامنے آگئی۔
سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس شلوک کمار نے بتایا کہ پولیس نے ملزم بہو اور اس کے عاشق کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا ہے۔