اتراکھنڈ: مسلم دکاندار کے دفاع پر کھڑے نوجوان کو مسلسل دھمکیاں، اہلِ خانہ خوف میں مبتلا
Published : February 4, 2026 at 10:45 PM IST
پوری/کوتدوار: اتراکھنڈ کے شہر کوتدوار میں ایک بزرگ مسلم دکاندار کو ہندوتوا عناصر کی جانب سے ہراسانی سے بچانے والے نوجوان دیپک کمار، جنہوں نے خود کو “محمد دیپک” کہہ کر آئینی و سیکولر اقدار کا دفاع کیا، آج خود مسلسل دباؤ، دھمکیوں اور خوف کا شکار ہیں۔
دیپک نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ واقعہ کے بعد ان کے اہلِ خانہ شدید ذہنی دباؤ میں ہیں اور ان کی کمسن بیٹی نے خوف کے باعث اسکول جانا بند کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خاندان ہر وقت کسی ناخوشگوار واقعہ کے خدشے میں مبتلا رہتا ہے۔
یہ واقعہ 26 جنوری کو پیش آیا، جب مبینہ طور پر بجرنگ دل سے وابستہ عناصر نے 70 سالہ مسلم دکاندار وکیل احمد کو اپنی دکان کے نام سے “بابا” کا لفظ ہٹانے پر مجبور کرنے کی کوشش کی، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ یہ لفظ صرف ہندوؤں کے لیے مخصوص ہے۔ دیپک نے مداخلت کر کے بزرگ دکاندار کو ہراسانی سے بچایا، جس کے بعد شرپسند عناصر موقع سے فرار ہو گئے۔
تاہم 31 جنوری کو بجرنگ دل اور اس سے وابستہ تنظیموں کے افراد کوتدوار پہنچے اور دیپک کے خلاف احتجاج کیا۔ اس معاملے میں اب تک تین ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں۔ ایک دکاندار وکیل احمد کی شکایت پر، دوسری نامعلوم بجرنگ دل ارکان کے خلاف، اور تیسری دیپک اور ان کے دوست وجے راوت کے خلاف۔
دیپک کا کہنا ہے کہ وہ کسی سیاسی یا مذہبی لڑائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ “میں نے ایک شہری اور انسان ہونے کے ناطے بزرگ شخص کو بچانے کی کوشش کی، مگر اب یہی عمل میرے اور میرے خاندان کے لیے خوف کی وجہ بن گیا ہے۔”
انہوں نے کہا کہ ان کا جم، جو ذریعہ معاش ہے، 26 جنوری سے بند تھا اور انہوں نے منگل کے روز حوصلہ کر کے اسے دوبارہ کھولا۔ دیپک کے مطابق، 35 سال سے قائم دکان کے نام پر اچانک اعتراض ناقابلِ فہم ہے۔ انہوں نے سوال کیا “جب برسوں تک کسی کو اعتراض نہیں تھا تو اب یہ مسئلہ کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے؟”
دیپک، جو طویل عرصے سے کوتدوار میں مقیم اور سماجی سرگرمیوں میں سرگرم رہے ہیں، نے الزام لگایا کہ باہر سے آنے والے عناصر شہر کے پُرامن ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ سے عام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، “میں انسانیت اور سچ کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کسی کو بھی خوف میں جینے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔”