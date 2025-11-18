ETV Bharat / state

شاہجہاں پور میں دلت نوجوان کی لاٹھیوں سے پٹائی، گاؤں میں سبزی بیچنے گیا تھا نوجوان، ایف آئی آر کے بعد تین گرفتار

شاہجہاں پور میں نوجوان کی لاٹھیوں سے پٹائی کے بعد سی او پوائیاں پروین ملک نے بتایا کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔

dalit youth beaten with sticks in village in shahjahanpur uttar pradesh Urdu News
شاہجہاں پور میں نوجوان کی لاٹھیوں سے پٹائی (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 18, 2025 at 5:24 PM IST

3 Min Read
شاہجہاں پور، اترپردیش: سدھولی تھانہ علاقے میں ایک دلت نوجوان کو لاٹھیوں سے پیٹنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ مار پیٹ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔ متاثرہ شخص گاؤں میں سبزی بیچنے گیا تھا جس کے بعد اسے مارا پیٹا گیا۔ پولیس نے معاملہ درج کرکے کارروائی شروع کردی ہے۔

پولیس نے مقدمہ درج کیا

سی او پوائیان پروین ملک نے بتایا کہ سدھولی تھانہ علاقہ کے پائنا خورد کے رہنے والے اچل کمار نے تین لوگوں کو اس پر حملہ کرنے کا ملزم نامزد کیا ہے۔ اس معاملے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور دفعہ 443/25 کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔

سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل

یہ واقعہ سدھولی پولیس اسٹیشن کے دائرۂ اختیار کے گاؤں پینا خورد میں پیش آیا۔ منگل کو پینا خورد گاؤں میں ایک نوجوان کو لاٹھیوں سے پیٹا گیا۔ نوجوان نے اس سے چھوڑنے کی التجا کی لیکن ملزم اسے ڈنڈوں سے مارتا رہا۔ کسی نے پورے واقعے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ متاثرہ نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی ہے۔

نوجوان سبزی بیچنے گاؤں گیا تھا

سی او پوائیان نے بتایا کہ اچل کمار منگل کو پینا گاؤں میں سبزی بیچ رہا تھا۔ متاثرہ کا الزام ہے کہ اجیت سنگھ نے اسے پینا خورد گاؤں بلایا اور اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس پر حملہ کیا۔ سی او نے بتایا کہ اس معاملے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے مرکزی ملزم اجیت سنگھ اور دیگر تین ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے اور مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔

