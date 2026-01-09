ماں کے قتل اور بیٹی کے اغوا کی وجہ سے میرٹھ میں کشیدگی، اپوزیشن کا حکومت پر حملہ، پولیس کارروائی
سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ڈاکٹر وپن ٹاڈا نے بتایا کہ واقعہ کے ملزمین کی گرفتاری کے لیے 10 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔
میرٹھ: سردھانا تھانہ علاقے کے کپساد گاؤں میں ایک دلت خاتون کا قتل کر دیا گیا۔ اس کی 20 سالہ بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ واقعہ کے بعد سے گاؤں میں کشیدگی پھیل گئی ہے۔ 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود لڑکی کی گمشدگی نے عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔
اس واقعے نے سیاسی رخ اختیار کر لیا ہے۔ ایس پی لیڈروں اور بھیم آرمی کے عہدیداروں نے ریاستی حکومت سے بلڈوزر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دریں اثناء پولیس سپرنٹنڈنٹ نے 200 پولیس اہلکاروں پر مشتمل 10 ٹیمیں تشکیل دے کر ملزمان کی تلاش تیز کر دی ہے۔
بیٹے نے بتایا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا: متوفی خاتون کے بیٹے مندیپ نے بتایا کہ اس کی ماں سنیتا اور بہن روبی معمول کے مطابق جنگل جا رہی تھیں۔ جب اسی گاؤں کا رہنے والا پارس سوم وہاں پہنچا اور اس کی بہن کو اغوا کرنے کی کوشش کی۔ اس کی ماں نے مزاحمت کی تو اس نے اس پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ جب ہم پیچھے سے پہنچے۔ "پارس کے پاس پستول تھا۔ اس نے اسے گالی مار دی اور پھر اسے گنے کے کھیتوں سے اغوا کر لیا۔"
میرٹھ میں غم و غصہ: مندیپ نے کہا کہ انہوں نے دو ملزمان کے خلاف نامزد رپورٹ درج کرائی ہے۔ پولیس سخت کارروائی نہیں کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف یہ بتایا گیا کہ ہماری زخمی والدہ فوت ہو گئی ہیں۔
اس واقعے سے مقامی باشندوں میں غم و غصہ پھیل گیا ہے۔ متوفی خاتون کے پوسٹ مارٹم کے دوران لوگوں کی بھیڑ جمع ہوگئی۔ کچھ نے ایمبولینس میں توڑ پھوڑ بھی کی۔ تاہم ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے صورتحال پر قابو پالیا۔
میرٹھ کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ڈاکٹر وپن ٹاڈا نے بتایا کہ سردھنا واقعہ کے ملزمین کی گرفتاری کے لیے 10 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملزم کی گرفتاری اور نوجوان خاتون کو بحفاظت بازیاب کرنے کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں۔
ڈاکٹر ٹاڈا نے بتایا کہ اب تک کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزم اور متاثرہ ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ ملزم اور نوجوان خاتون پہلے سے واقف تھے۔ واقعے میں زخمی خاتون علاج کے دوران دم توڑ گئی۔
اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا ہے اور ویڈیو گرافی بھی کرائی گئی ہے۔ پولیس انتظامیہ متاثرہ خاندان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور انہیں ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے۔ صورتحال فی الحال قابو میں ہے۔ ملزم کو گرفتار کر کے نوجوان خاتون کو جلد بازیاب کرا لیا جائے گا۔
اس واقعہ نے سیاست کو گرما دیا ہے: سردھانا کے ایس پی ایم ایل اے اتل پردھان نے ریاستی حکومت پر ظنز کیا ہے۔ پردھان نے پوچھا کہ حکومت اب ملزموں کے خلاف بلڈوزر کا استعمال کیوں نہیں کر رہی ہے۔ ہستینا پور کے سابق ایس پی ایم ایل اے یوگیش ورما نے بھی کارروائی کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ حکومت چھوٹے چھوٹے معاملات پر بلڈوزر استعمال کرتی ہے۔ اب دلتوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف بھی بلڈوزر کا استعمال کیا جائے۔ بھیم آرمی اور آزاد سماج پارٹی کے ریاستی تنظیمی وزیر سنجیو پال نے مطالبہ کیا کہ خاندان کو سیکورٹی فراہم کی جائے اور ہتھیاروں کا لائسنس جاری کیا جائے۔
متاثرہ خاندان کو تمام دستیاب سرکاری مراعات ملنی چاہئیں۔ بی جے پی لیڈر اور میرٹھ کے وزیر انچارج دھرم پال سنگھ میرٹھ میں ہیں۔ انہوں نے حکام کو اس واقعہ میں سخت کارروائی کرنے کی ہدایت دی ہے۔