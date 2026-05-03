مورینا میں دلت نوجوان کی بے رحمی سے پٹائی، جوتوں کی مالا پہنا کر نیم برہنہ کر کے گھمایا گیا
مدھیہ پردیش کے مورینا سے انسانیت کو شرمسار کر دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے جہاں ایک دلت کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا۔
Published : May 3, 2026 at 12:23 PM IST
مورینا: مدھیہ پردیش کے چمبل کی سرزمین جو کبھی بدنام زمانہ ڈاکؤوں کی وجہ سے مشہور تھی، ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ یہاں مورینا کے سول لائنز تھانے کے حلقے میں بدمعاشوں نے ایک دلت کو بربریت اور غیر انسانی سلوک کا نشانہ بنایا ہے۔ ایک دلت ای رکشہ ڈرائیور، جو اپنی روزی روٹی کے لیے مسافروں کو اٹھا کر سنیچر کی شام اپنے گاؤں واپس آ رہا تھا، کو نیشنل ہائی وے 44 پر فلمی انداز میں اغوا کر لیا گیا۔ پھر اسے جنک پور گاؤں لے جایا گیا، جہاں اسے نہ صرف مارا پیٹا گیا، بلکہ جوتوں کی ہار پہنائی گئی اور نیم برہنہ کر کے گاؤں میں پریڈ بھی کرائی گئی۔
بدمعاشوں نے ای رکشہ ڈرائیور کا راستہ روکا
40 سالہ موہن لال (بدلا ہوا نام)، جو سول لائنز تھانے حلقے کے جتاور گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ وہ یومیہ مزدوری کے ساتھ ساتھ ای-رکشا چلا کر اپنے خاندان کی کفالت کرتے ہیں۔ حسب معمول سنیچر کی شام وہ بس اسٹینڈ سے مسافروں کو اٹھا کر اپنے گاؤں واپس آرہے تھے۔ ان کا ای رکشا جب نیشنل ہائی وے 44 پر سکروڈا نہر کے قریب چمبلدیپ ہوٹل کے سامنے پہنچا تو ٹریکٹر ٹرالی پر سوار 24 سے زیادہ بدمعاشوں نے ان کا راستہ روک دیا۔
لات اور گھونسوں سے پیٹائی، جوتوں کی مالا کے ساتھ نیم برہنہ پریڈ
جیسے ہی ٹریکٹر رکا، دلیپ گرجر، بھورا گرجر اور سریندر گرجر نیچے اترے اور دلت نوجوان موہن لال کو زبردستی رکشے سے کھینچ کر سڑک پر پٹخ دیا۔ اس کے بعد غنڈوں نے ان کی لات گھونسوں اور لاٹھیوں سے بے رحمی سے پٹائی کی۔ ان کا ظلم یہیں نہیں رکا۔ وہ موہن لال کو ٹریکٹر ٹرالی میں ڈال کر گنگا پور لے گئے، جہاں ان لوگوں نے انہیں نیم برہنہ کر دیا، ان کے گلے میں جوتوں کی ہار ڈال دی۔ اس کے بعد وہ اسے جنک پور گاؤں لے گئے، گاؤں کے بیچوں بیچ بٹھا کر مارا پیٹا، اور نیم برہنہ کر کے گاؤں کے چاروں طرف گھمایا۔ متاثرہ کے مطابق، "غنڈوں نے اسے تقریباً آدھے گھنٹے تک یرغمال بنائے رکھا اور بندوق کی نوک پر اس کی تذلیل کی۔"
پولیس نے متاثرہ کو غنڈوں کے چنگل سے چھڑایا
ای رکشہ میں سوار مسافروں نے پولیس کو واقعے کی اطلاع دی۔ اطلاع ملنے پر تھانہ سول لائنز پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور متاثرہ کو ملزمان کے چنگل سے چھڑایا۔ متاثرہ کی شکایت کی بنیاد پر، پولس نے کل رات بھورا گجر، سریندر گجر، مہیندر گجر، دلیپ گرجر، اور کاروا گرجر کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ ایک ملزم کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا گیا ہے جب کہ دیگر کی تلاش جاری ہے۔
پرانے کیس میں تصفیہ کے لیے دباؤ
متاثرہ نے اس پورے واقعے کے پیچھے چونکا دینے والی وجہ بتائی۔ موہن لال کا دعویٰ ہے کہ اس کا گزشتہ سال دیوالی کے دوران جنک پور گاؤں کے دلیپ گرجر، بھورا گرجر اور شیرو گرجر سے جھگڑا ہوا تھا۔ اس وقت ملزمین نے اس پر حملہ کیا تھا جس کے بعد اس نے تھانے میں ایف آئی آر درج کرائی۔ متاثرہ کے مطابق وہ اس پرانے معاملے پر سمجھوتے کے لیے مسلسل دباؤ ڈال رہے تھے۔ جب اس نے سمجھوتہ کرنے سے انکار کیا تو مجرموں نے یہ سازش رچی اور اسے نشانہ بنایا۔ متاثرہ کا الزام ہے کہ اغوا سے لے کر اسے گاؤں میں گھیرنے تک کا سارا واقعہ اس دباؤ کا حصہ تھا، جو اس پر مقدمہ واپس لینے کے لیے ڈالا جا رہا ہے۔
پولیس نے واقعے کو دو فریقوں کا تنازع قرار دیا
سول لائنز پولیس اسٹیشن کے افسر ادے بھان سنگھ یادو نے ابتدائی طور پر اس معاملے کو ایک سادہ جھگڑا بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ’’دونوں فریقوں کے درمیان ایک پرانا تنازع سامنے آیا ہے۔ پولیس افسر ادے بھان سنگھ یادو نے بتایا کہ دلت مزدور ای رکشہ چلاتا ہے۔ وہ انہی غنڈوں سمیت دیگر مسافروں کو لے جا رہا تھا۔ اس نے مسافروں کو ایک نہر کے قریب اتارنے کے بعد پیسے مانگے تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا اور اس پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد دلت نوجوان وہیں بھٹکت رہا تھا۔ اطلاع ملنے پر ہم مزدور کو یہاں لائے اور ملزمین کے خلاف مقدمہ درج کیا۔
اسٹیشن انچارج نے کہا کہ یہ پرانا جھگڑا ہوسکتا ہے لیکن اگر یہ سچ ہوتا تو وہ اس کے رکشے میں کیوں سوار ہوتے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ وہ اس پر سمجھوتے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔"تاہم، پولیس نے واقعے میں ملوث پانچ نامزد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، اور ایک کو گرفتار کر لیا گیا ہے، دیگر ملزمان کی تلاش جاری ہے۔
بھیم آرمی، بی ایس پی اور آزاد سماج پارٹی کا رد عمل
واقعے کی اطلاع ملتے ہی بھیم آرمی، بہوجن سماج پارٹی اور آزاد سماج پارٹی کے عہدیدار اور سیاسی لیڈران سول لائنز تھانے پہنچے۔ یہاں انہوں نے پولیس کو انتباہ جاری کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے متاثرہ کے لیے منصفانہ تحقیقات اور انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے بصورت دیگر تحریک چلانے کی دھمکی بھی دی۔
مزید پڑھیں:
دلت خاتون کا قتل اور بیٹی کا اغوا معاملہ: ملزم 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا، متاثرہ کا بیان درج
شاہجہاں پور میں دلت نوجوان کی لاٹھیوں سے پٹائی، گاؤں میں سبزی بیچنے گیا تھا نوجوان، ایف آئی آر کے بعد تین گرفتار
لکھنؤ میں دلت بزرگ کو 'پیشاب' چاٹنے پر مجبور کیا گیا، ملزم گرفتار، کانگریس اور سماجوادی کا شدید رد عمل
راہل گاندھی نے موب لنچنگ کے شکار ہری اوم والمیکی کے اہل خانہ سے ملاقات کی، کہا، دلت خاندان کو ڈرایا جا رہا ہے