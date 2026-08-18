ڈاکٹر نریندر دابھولکر قتل کیس کے مرکزی ملزم کی ضمانت منظور، عمر قید کی سزا بھی معطل
بامبے ہائی کورٹ نےمہاراشٹر اندھ شردھا نرمولن سمیتی کے بانی ڈاکٹر نریندر دابھولکر کے قتل کیس کے سلسلے میں منگل کو ایک اہم فیصلہ سنایا۔
Published : August 18, 2026 at 2:39 PM IST
ممبئی: بامبے ہائی کورٹ نے آخرکار مہاراشٹر اندھ شردھا نرمولن سمیتی کے صدر ڈاکٹر نریندر دابھولکر کے قتل کیس کے ملزم سچن اندورے کو ضمانت دے دی ہے۔ اس معاملے میں، پونے سیشن کورٹ میں سی بی آئی کی ایک خصوصی عدالت نے 2024 میں شرد کالسکر اور سچن اندورے کو ڈاکٹر دابھولکر کو گولی مار کر قتل کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ اس کیس کے ایک اور ملزم شرد کالسکر کو پہلے اپریل 2026 میں بامبے ہائی کورٹ نے ضمانت دی تھی۔
دوسری جانب، اس فیصلے کے بعد ڈاکٹر نریندر دابھولکر کی بیٹی مکتا دابھولکر نے 'ای ٹی وی بھارت' سے خصوصی بات چیت میں کہا کہ وہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گی۔
Maharashtra: Bombay High Court grants bail to Sachin Andure, an accused in the Dr. Narendra Dabholkar murder case.— ANI (@ANI) August 18, 2026
Dr Dabholkar was shot dead in Pune on August 20, 2013, while he was out for a morning walk.
A Pune Sessions Court had convicted Sharad Kalaskar and Sachin Andure…
سچن اندورے کی ضمانت اور عمر قید کی معطلی:
ڈاکٹر نریندر دابھولکر قتل کیس میں، پونے کی خصوصی سی بی آئی عدالت نے ملزم ڈاکٹر وریندر تاوڑے، ایڈوکیٹ سنجیو پنالیکر، اور وکرم بھاوے کو ٹھوس ثبوت کی کمی کی وجہ سے بری کر دیا تھا۔ تاہم، سچن اندورے اور شرد کالسکر کو ڈاکٹر دابھولکر کو گولی مار کر قتل کرنے کا مجرم ٹھہرایا اور عمر قید کی سزا سنائی۔ اس کے بعد دونوں نے پونے سیشن کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔
ان کے وکلاء نے بھی عدالت سے درخواست کی تھی کہ ان کی اپیل پر فیصلہ آنے تک انہیں ضمانت دی جائے۔ اس کے مطابق، بامبے ہائی کورٹ نے اپریل 2026 میں شرد کالسکر کو پچاس ہزار روپے کے ذاتی مچلکے پر ضمانت دی تھی۔ اسی طرح کی بنیادوں پر، جسٹس سارنگ کوتوال اور جسٹس رنجیت سنگھ بھوسلے پر مشتمل ایک ڈویژن بنچ نے انہی شرائط و ضوابط کے تحت منگل کو اندورے کو ضمانت دی تھی۔ چونکہ عمر قید کی سزا کے خلاف ضمانت دی گئی ہے، اس لیے ان کی اپیل پر حتمی فیصلہ آنے تک سزا پر عمل درآمد معطل سمجھا جائے گا۔ چنانچہ اس کیس کے تمام ملزمان اب جیل سے باہر ہیں۔
پونے کی سی بی آئی عدالت کی طرف سے سنائی گئی سزا:
پونے میں سی بی آئی کی ایک خصوصی عدالت نے دو ملزمان کو قصوروار ٹھہرایا تھا اور انہیں عمر قید کی سزا سنائی تھی، جبکہ تین دیگر کو ثبوت کی کمی کی وجہ سے بری کر دیا تھا۔ پونے کی خصوصی سی بی آئی عدالت نے ڈاکٹر نریندر دابھولکر کے قتل کے الزام میں سچن اندورے اور شرد کالسکر کو مجرم قرار دیا تھا۔ اندورے اور کالسکر کو پونے میونسپل کارپوریشن کے صفائی کارکن اور صبح کی سیر کررہے ایک شخص کے بیانات کی بنیاد پر سزا سنائی تھی۔ مزید برآں، عدالت نے ان پر 5 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا تھا، ادائیگی نہ کرنے پر مزید ایک سال قید کی سزا سنائی تھی۔
ڈاکٹر نریندر دابھولکر کو 20 اگست 2013 کو قتل کر دیا گیا تھا۔ سی بی آئی نے ہندو جن جاگرتی سمیتی کے سربراہ ڈاکٹر وریندر تاوڑے پر نریندر دابھولکر کے قتل کی سازش کا الزام لگایا تھا۔ تاہم، اسے ٹھوس ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے بری کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ، ملزم کے وکیل سنجیو پنالیکر اور اس کے معاون وکرم بھاوے پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ ثبوت کو مٹانے میں ملزم کی مدد کر رہے ہیں۔ تاہم، سی بی آئی عدالت نے انہیں بھی ثبوت کی کمی کی وجہ سے بری کر دیا۔
دابھولکر کے خاندان نے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں عرضی بھی دائر کی تھی۔ سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے 2024 میں ڈاکٹر نریندر دابھولکر قتل کیس میں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ ڈاکٹر دابھولکر کو گولی مارنے والے سچن اندورے اور شرد کالسکر کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ وریندر تاوڑے، سنجیو پنالیکر، اور وکرم بھاوے کی بریت کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر دابھولکر کی بیٹی مکتا دابھولکر نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ اتنے سنگین الزامات کے باوجود ملزم کا بری ہونا، اور یہ حقیقت کہ قاتلوں کو بالآخر ضمانت مل گئی، تفتیشی ایجنسی کی ناکامی ہے۔
پورا کیس سمجھیں:
ڈاکٹر دابھولکر پونے میں بال گندھروا رنگ مندر کے پیچھے واقع مہرشی وٹھل رام جی شندے پل پر صبح کی اپنی باقاعدہ سیر کے لیے نکلے تھے۔ ملزمین، جو انتظار میں کھڑے تھے، ایک دو پہیہ گاڑی پر پہنچے اور ڈاکٹر دابھولکر پر گولی چلا دی۔ وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ فائرنگ کے بعد دونوں ملزمان اپنی موٹر سائیکل پر فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔ اس واقعے کے بعد، سماجی تحریک 'آمھی سارے دابھولکر' (ہم سب دابھولکر) کے تحت ریاست بھر میں ہزاروں کارکن سڑکوں پر نکل آئے۔ اس سے اس وقت کی کانگریس-این سی پی حکومت پر بہت زیادہ دباؤ پڑا تھا۔
پونے پولیس نے تفتیش شروع کی، جسے بعد میں سی بی آئی کو منتقل کر دیا گیا۔ تاہم، سی بی آئی کو اپنی کوششوں میں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر، کیس میں دراڑ اس وقت پڑی جب کرناٹک پولس نے صحافی گوری لنکیش کے قتل کے سلسلے میں ملزم کو پونے میں گرفتار کیا، اور ملزم نے بعد میں ڈاکٹر دابھولکر کے قتل سے متعلق اعترافی بیان بھی دیا۔
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