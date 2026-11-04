سمندری طوفان 'موراسو' نے آندھرا کے کئی اضلاع میں تباہی مچا دی، عام زندگی مفلوج
مغربی گوداوری ضلع میں اوسطاً 8.04 سنٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سینکڑوں درخت اور بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے۔
Published : November 4, 2026 at 2:45 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 3:01 PM IST
وجے واڑہ: آندھرا پردیش وہ ریاست ہے جو سمندری طوفان 'موراسو سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ منگل کے روز جب یہ طوفان یہاں پہنچا تو اس نے شدید تباہی مچا دی۔ موسلادھار بارش اور تیز ہواؤں کے باعث سینکڑوں درخت جڑ سے اکھڑ گئے اور بجلی کے کھمبے گر گئے۔ کئی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے ٹریفک جام ہو گیا، جس کے نتیجے میں ریاست کے متعدد اضلاع میں معمول کی زندگی درہم برہم ہو گئی۔
اس سمندری طوفان نے پرکاشم، کرشنا اور گوداوری اضلاع میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی۔ پیر کی نصف شب کے قریب شروع ہونے والی بارش منگل کی دوپہر تک مزید شدت اختیار کر گئی۔ تیز ہواؤں اور بارش نے ان اضلاع میں عام زندگی بری طرح متاثر کیا۔ کئی مقامات پر بڑے درخت اور بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے، نالے ابل پڑے اور آمد و رفت کا نظام شدید متاثر ہوا۔ حکام نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پیشگی اقدامات کیے کہ عوام کو کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔
طوفان کے اثر سے پرکاشم ضلع میں عام زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئی۔ اونگول شہر تاریکی میں ڈوب گیا کیونکہ بجلی کے کھمبے اور ٹرانسفارمرز کو شدید نقصان پہنچا۔ جگہ جگہ درخت جڑ سے اکھڑ گئے۔ اونگول کلکٹریٹ میں بڑے درخت گر گئے، جس کے نتیجے میں پرکاشم پنٹولو کے مجسمے کو نقصان پہنچا۔ این ڈی آر ایف کی ٹیموں نے گرے ہوئے درختوں کو صاف کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ سب سے زیادہ بارش، 22.8 سنٹی میٹر، ناگولوپلاپڈو منڈل میں ریکارڈ کی گئی۔
تیز ہواؤں نے اونگول اور ٹنگوتورو منڈلوں میں کئی مکانات کو نقصان پہنچایا۔ گنڈامالا میں اونچی لہروں نے کئی ماہی گیر کشتیاں الٹ دیں۔ بجلی کے متعدد کھمبے گر گئے جس کے باعث دن بھر بجلی کی فراہمی میں خلل پڑا۔
طوفان کی وجہ سے آر ٹی سی بسیں اپنے ڈپو میں پھنسی رہیں۔ کوٹھا پٹنم کے قریب ایک خاتون غلطی سے بکنگھم نہر میں پھسل کر ڈوب گئی۔ اڈانکی اور درسی میں اہم سڑکوں پر درخت گرنے سے ٹرانسپورٹ متاثر۔ مقامی باشندوں نے ٹریکٹروں کے ذریعے انہیں صاف کیا۔
کرشنا ضلع میں شدید بارش ہوئی، جہاں اوسطاً 6.6 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ وجے واڑہ شہر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں موسلا دھار بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں نشیبی علاقے زیرِ آب آ گئے۔ ابراہیم پٹنم میں 10.3 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ پرکاشم بیراج کے دس دروازوں کو ایک فٹ تک اوپر اٹھایا گیا اور 7,250 کیوسک پانی سمندر میں چھوڑا گیا۔
مغربی گوداوری ضلع میں اوسطاً 8.04 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ضلعی ہیڈکوارٹر بھیماورم کے ساتھ ساتھ پالاکولو، تانوکو اور نرسہ پورم قصبوں کے اہم چوراہوں پر پانی جمع ہو گیا۔ بھیماورم بس اسٹینڈ گھٹنوں تک پانی میں ڈوب گیا۔ اچنتا منڈل میں شدید بارشوں کے باعث معمولاتِ زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ وزیر نملا رمنائیڈو نے یلامانچیلی منڈل میں طوفان سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا؛ شدید بارش کے باوجود، وہ رہائشیوں کے پاس پہنچے اور ان کی مشکلات کے بارے میں دریافت کیا۔
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مشرقی گوداوری ضلع میں بھی سمندری طوفان کے اثرات کے باعث شدید بارش ہوئی۔ راجامہیندرورم اور کووور کے رہائشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کونا سیما ضلع میں مسلسل بارش کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، جبکہ نشیبی علاقوں اور سڑکوں پر پانی بھر گیا ہے۔