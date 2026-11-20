سمندری طوفان 'اکوان' آندھرا پردیش اور اوڈیشہ کے ساحل سے ٹکرا گیا؛ تیز ہواؤں اور موسلا دھار بارش سے تباہی
محکمہ موسمیات کے مطابق، آنے والے چند دنوں میں کئی جنوبی ریاستوں میں بارش کا امکان ہے۔
Published : November 20, 2026 at 11:03 AM IST
نئی دہلی: سمندری طوفان 'اکوان' اوڈیشہ اور آندھرا پردیش کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا ہے۔ توقع ہے کہ موسم کی یہ صورتحال کچھ عرصے تک برقرار رہے گی۔ اس دوران، ان ریاستوں کے ساحلی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ ریاستی حکومتوں نے کسی بھی ممکنہ آفت سے نمٹنے کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں۔
ماہرینِ موسمیات نے آنے والے دنوں میں ملک کے کئی حصوں میں موسم کی خراب صورتحال کی پیش گوئی کی ہے، کیونکہ آندھرا پردیش اور اوڈیشہ میں سمندری طوفان 'اکوان' کے اثرات بدستور جاری ہیں۔ محکمہ موسمیات نے کئی ریاستوں میں بارش، گرج چمک کے ساتھ طوفان اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی کی ہے۔ دریں اثنا، دہلی، ہریانہ، پنجاب اور اتر پردیش کے کچھ حصوں میں شدید دھند کا بھی امکان ہے۔
Bhubaneswar, Odisha: IMD Bhubaneswar Director Manorama Mohanty says, "Cyclone Akvan has moved north-northwesterly and crossed the Odisha coast. The landfall has already occurred, and the process is also very likely to continue for the next two hours. Now it is over south coastal Odisha adjoining north Andhra Pradesh near Gopalpur. It is about 10 kilometers southwest of Gopalpur and 130 kilometers west-southwest of Puri. Cyclonic storm Akvan crossed the south coastal Odisha and north Andhra Pradesh coast close to Gopalpur with wind speeds of 70 to 80 kilometers per hour, gusting to 90 kilometers per hour, though the landfall process will take another two hours to complete..."— IANS (@ians_india) November 20, 2026
سمندری طوفان 'اکوان' آندھرا پردیش اور اوڈیشہ کے ساحل کی جانب بڑھ رہا ہے
خلیج بنگال کے مغربی وسطی حصے میں بننے والا سمندری طوفان 'اکوان'، شمال مغربی سمت میں آندھرا پردیش اور اوڈیشہ کے ساحلوں کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) کے مطابق، توقع ہے کہ یہ طوفان 20 نومبر کی دوپہر تک گوپال پور کے قریب ساحل کو عبور کر لے گا، جو شمالی آندھرا پردیش اور جنوبی اوڈیشہ کے علاقوں پر محیط ہے۔ اس دوران ہوا کی رفتار 70 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے، جبکہ ہوا کے جھونکوں کی رفتار 90 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے۔ یہ طوفانی نظام، جو پہلے ایک 'شدید سمندری طوفان' تھا، اب کمزور ہو کر محض ایک 'سمندری اسٹارم' کی سطح پر آ گیا ہے۔
#WATCH | Andhra Pradesh: In view of Severe Cyclonic Storm 'Akvan', thick clouds have gathered over several parts of Visakhapatnam, and a blanket of mist has enveloped the hills. https://t.co/gD60mswpsd— ANI (@ANI) November 20, 2026
اوڈیشہ اور آندھرا پردیش کے لیے شدید بارش کی وارننگ
محکمہ موسمیات نے 20 نومبر کو اوڈیشہ اور ساحلی آندھرا پردیش کے کچھ حصوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اوڈیشہ کے کچھ مقامات پر انتہائی شدید بارش بھی ہو سکتی ہے۔ کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ طوفان آ سکتا ہے، جس میں بجلی کا کڑکنا اور تیز ہوائیں چلنا شامل ہو سکتا ہے۔ 23 سے 25 نومبر کے درمیان تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل کے کچھ حصوں میں بھی شدید بارش متوقع ہے۔
جنوبی ریاستوں میں بارش کا امکان
آنے والے چند دنوں میں کئی جنوبی ریاستوں میں بارش کا امکان ہے۔ 20 سے 25 نومبر کے درمیان کیرالہ، ماہے، رائل سیما، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل کے مختلف مقامات پر بارش متوقع ہے۔ 25 نومبر کو ساحلی کرناٹک اور لکشدیپ میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ تلنگانہ میں 20 اور 21 نومبر کو کہیں کہیں بارش کا امکان ہے۔
Landfall process of commanced and wil continue for next 3 hours. https://t.co/hyNtaJJaSX— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 20, 2026
شمال مشرقی بھارت میں شدید بارش کا امکان
شمال مشرقی ریاستوں میں بھی بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے 20 سے 25 نومبر کے درمیان اروناچل پردیش، آسام اور میگھالیہ کے کچھ حصوں میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں 21 سے 25 نومبر کے درمیان بارش ہو سکتی ہے۔ 20 نومبر کو آسام اور میگھالیہ میں شدید بارش کا امکان ہے، جبکہ 21 نومبر کو کچھ علاقوں میں انتہائی شدید بارش بھی ہو سکتی ہے۔
مشرقی اور وسطی بھارت کے لیے بارش کا الرٹ
مشرقی بھارت کے کئی حصوں میں بھی بارش اور گرج چمک کے ساتھ طوفان آ سکتا ہے۔ 20 اور 21 نومبر کو گنگا کے میدانی مغربی بنگال میں نمایاں بارش متوقع ہے، جبکہ اوڈیشہ میں 20 نومبر کو شدید بارش ہو سکتی ہے۔ جھارکھنڈ، بہار اور مغربی بنگال کے کچھ حصوں میں بھی 20 سے 23 نومبر کے درمیان بارش ہو سکتی ہے۔
وسطی بھارت میں، 21 سے 25 نومبر کے درمیان مغربی مدھیہ پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش، ودربھ اور چھتیس گڑھ کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ چھتیس گڑھ میں 20 اور 21 نومبر کو بارش متوقع ہے۔
دریں اثنا، اوڈیشہ کے وزیر اعلیٰ موہن چرن ماجھی نے ’اسپیشل ریلیف کمشنر‘ کے دفتر میں تقریباً ڈھائی گھنٹے (رات 11 بجے سے ڈیڑھ بجے تک) گزارے۔ اس دوران انہوں نے ساحل کی جانب بڑھتے ہوئے طوفان کے تناظر میں پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا۔ جائزے کے موقع پر، وزیر اعلیٰ نے حکام سے براہِ راست گفتگو کی اور انہیں ہدایت دی کہ عوام تک ہر ممکن ضروری امداد پہنچائی جائے، ساتھ ہی ’زیرو کیژولٹی‘ (یعنی کسی قسم کے جانی نقصان نہ ہونے) کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔