سائبر کرائم ٹریپ: جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں پھنسے 270 بھارتیوں کی محفوظ وطن واپسی
کئی نوجوانوں کو آئی ٹی کے شعبوں میں اعلیٰ تنخواہوں کے وعدے پر نوکری کی پیشکش کے ذریعے میانمار لے جایا گیا تھا۔
Published : November 8, 2025 at 1:21 PM IST|
Updated : November 8, 2025 at 1:32 PM IST
حیدرآباد: ایک بڑے ریسکیو آپریشن میں، جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میانمار، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں کام کرنے والے بین الاقوامی سائبر کرائم نیٹ ورکس کے ذریعے پھنسے ہوئے 270 بھارتیوں کو جمعہ کو ایک خصوصی پرواز کے ذریعے وطن واپس لایا گیا۔ ان میں سے 23 کا تعلق تلنگانہ اور آندھرا پردیش سے ہے۔
بچائے گئے افراد میں 12 کا تعلق تلنگانہ اور 11 کا آندھرا پردیش سے ہے۔ گریٹر نوئیڈا میں انڈو تبتی بارڈر پولیس (آئی ٹی بی پی) کے اہلکاروں نے متاثرین کو تلگو بولنے والی ریاستوں کے ریزیڈنٹ کمشنروں کے حوالے کیا۔ بعد ازاں ان 23 نوجوانوں کو نئی دہلی میں تلنگانہ اور آندھرا پردیش بھون لے جایا گیا جہاں ان کی آبائی ریاستوں میں واپسی کے انتظامات کیے گئے۔
بچائے گئے نوجوانوں میں حیدرآباد، کریم نگر، ورنگل، وشاکھاپٹنم، گنٹور، وجئے واڑہ اور کڑپہ اضلاع کے نوجوان شامل ہیں۔ آندھرا پردیش بھون کے ریزیڈنٹ کمشنر پروین کمار کے مطابق، ان میں سے کئی نوجوانوں کو آئی ٹی اور ڈیٹا مینجمنٹ کے شعبوں میں اعلیٰ تنخواہوں کا وعدہ کرتے ہوئے نوکری دینے کا جھوٹا دعویٰ کرکے میانمار بھیج دیا گیا تھا۔ تاہم، پہنچنے پر، انہیں یرغمال بنایا گیا اور سائبر فراڈ اور گھوٹالوں سمیت غیر قانونی آن لائن سرگرمیوں میں حصہ لینے پر مجبور کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہت سے ہندوستانی اب بھی جنوب مشرقی ایشیا میں اسی طرح کے حالات میں پھنسے ہوئے ہیں۔
مرکزی وزارت خارجہ ان ممالک کی حکومتوں کے ساتھ فعال طور پر رابطہ کر رہی ہے تاکہ باقی متاثرین کو جلد از جلد بچایا جائے اور انہیں وطن واپس لایا جا سکے۔ ان نوجوانوں کی بحفاظت واپسی سے تلگو ریاستوں میں ان کے اہل خانہ کو راحت ملی ہے، جو ہفتوں سے اپنے پیاروں کی خبر کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔