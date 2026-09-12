حراست میں تشدد پولیس کی سرکاری ڈیوٹی نہیں بلکہ جرم ہے: الہ آباد ہائیکورٹ
پولیس اہلکاروں پر غیرقانونی مارپیٹ، خواتین کے ساتھ دست درازی، حراستی تشدد، لوٹ مار اور اسے جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کے سنگین الزامات عائد کیے۔
Published : September 12, 2026 at 5:10 PM IST
پریاگ راج : الہ آباد ہائیکورٹ نے پولیس حراست میں افراد کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنانے اور خواتین کے ساتھ دست درازی کے الزامات کا سامنا کرنے والے پولیس اہلکاروں کی ڈسچارج درخواستیں مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ حراست میں موجود افراد پر اس نوعیت کا تشدد پولیس کی سرکاری ڈیوٹی کا حصہ قرار نہیں دیا جاسکتا بلکہ اسے صرف جرم ہی کہا جاسکتا ہے۔
جسٹس مدن پال سنگھ نے ملزم پولیس اہلکاروں، جن میں شوانی جوشی سمیت دیگر اہلکار شامل ہیں، کی جانب سے دائر دو درخواستوں پر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ کے اس فیصلے کو برقرار رکھا جس میں ملزم پولیس اہلکاروں کی ڈسچارج درخواستیں مسترد کردی گئی تھیں۔ عدالت کے سامنے پیش ریکارڈ کے مطابق پولیس حراست میں شکایت کنندہ اور اس کے رشتہ داروں کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھے گئے، انہیں پیٹ کے بل لٹایا گیا اور مبینہ طور پر بار بار مارا پیٹا گیا۔
طبی رپورٹس میں ان کے کولہوں، رانوں، ٹانگوں، سینے اور جسم کے دیگر حصوں پر متعدد چوٹوں، سوجن اور نیل کے نشانات کی تصدیق ہوئی۔ یہ معاملہ اترپردیش کے باندا ضلع کے بابیرو تھانے سے متعلق ہے۔ سال 2022 میں بابیرو پولیس اسٹیشن میں تعزیرات ہند کی دفعات 147، 323، 504 اور 506 کے تحت ایک ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔
تفتیش کے دوران سب انسپکٹر دلیپ کمار مشرا نے ملزمان کو تفتیش میں تعاون کے لیے ضابطۂ فوجداری (سی آر پی سی) کی دفعہ 41A کے تحت نوٹس جاری کیے۔ ان نوٹس کی تعمیل کے لیے چار کانسٹیبل پدری گاؤں بھیجے گئے تھے۔ استغاثہ کے مطابق، گاؤں پہنچنے پر ملزمان اور ان کے اہل خانہ نے پولیس اہلکاروں کے ساتھ مبینہ طور پر گالی گلوچ اور مارپیٹ کی۔
الزام ہے کہ نوٹس چھین لیے گئے یا پھاڑ دیے گئے، پولیس اہلکاروں پر اینٹیں اور پتھر پھینکے گئے اور کانسٹیبل سکھبیر سنگھ کا موبائل فون بھی چھین لیا گیا۔ واقعے کے بعد پولیس کی ایک اضافی فورس گاؤں بھیجی گئی۔ 13 مئی 2022 کی رات چار خواتین کو گرفتار کیا گیا، جبکہ اگلے روز چار مردوں کو بھی گرفتار کرلیا گیا، جن میں شکایت کنندہ بھی شامل تھا۔
بعد ازاں شکایت کنندہ نے پولیس اہلکاروں پر غیر قانونی مارپیٹ، خواتین کے ساتھ دست درازی، حراستی تشدد، لوٹ مار اور اسے جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کے سنگین الزامات عائد کیے۔ شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے عدالت کے حکم کے بعد نو نامزد افراد، جن میں موجودہ درخواست گزار پولیس اہلکار بھی شامل تھے، اور بعض نامعلوم پولیس اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی۔
الہ آباد ہائیکورٹ نے مقدمے کے ریکارڈ اور زخمی افراد کی طبی رپورٹس کا جائزہ لیا۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ طبی معائنے میں متعدد افراد کے جسم پر چوٹوں کے واضح نشانات موجود تھے۔ عدالت کے مطابق، چوٹوں کی نوعیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ متاثرین کو تھانے میں حراست کے دوران بار بار مارا پیٹا گیا۔
ریکارڈ میں یہ بھی درج تھا کہ شکایت کنندہ اور اس کے رشتہ داروں کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھے گئے، انہیں پیٹ کے بل لٹایا گیا اور خاص طور پر کولہوں، رانوں اور پنڈلیوں پر ضربیں لگائی گئیں۔ عدالت نے واضح الفاظ میں کہا کہ اس طرح کا تشدد پولیس کی سرکاری ذمہ داری یا فرائض کی انجام دہی کا حصہ نہیں ہوسکتا۔
ٹرائل کورٹ نے تمام آٹھ زخمی افراد کے طبی معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیا تھا۔ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ سے زخمی افراد کو پہنچنے والی چوٹوں کی نوعیت اور شدت سامنے آئی۔ ہائیکورٹ نے مشاہدہ کیا کہ اگر میڈیکل بورڈ کے ذریعے معائنہ نہ کرایا جاتا تو پولیس کی جانب سے تیار کردہ رپورٹ ہی ریکارڈ پر باقی رہ جاتی اور مبینہ جرم کا پردہ فاش ہونے کا امکان ختم ہوجاتا۔
ملزم پولیس اہلکاروں نے اپنی درخواستوں میں CrPC کی دفعہ 197 کا حوالہ دیتے ہوئے مؤقف اختیار کیا تھا کہ مبینہ کارروائیاں سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران ہوئی ہیں، اس لیے ان کے خلاف مقدمہ چلانے سے قبل متعلقہ اتھارٹی سے منظوری ضروری ہے۔ ہائیکورٹ نے اس دلیل کو مسترد کردیا۔ عدالت نے کہا کہ مبینہ کارروائیوں کی نوعیت اور متاثرین کو پہنچنے والی چوٹوں کو دیکھتے ہوئے انہیں سرکاری فرائض کی انجام دہی قرار نہیں دیا جاسکتا۔
ریکارڈ کے مطابق پولیس نے بعد میں ملزمان کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعات 147، 148، 323، 504، 452، 354 اور 395 کے تحت چارج شیٹ داخل کی تھی اور ٹرائل کورٹ نے اس کا نوٹس بھی لیا تھا۔ عدالت نے خاص طور پر دفعہ 354 کے الزام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ CrPC کی دفعہ 197(1) کی وضاحت کے تحت کسی سرکاری ملازم پر دفعہ 354 کے تحت جرم کا الزام ہو تو اس کے خلاف کارروائی کے لیے مذکورہ پیشگی منظوری کا تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔
عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ملزم پولیس اہلکار پہلے ٹرائل کورٹ کے نوٹس اور سمن کے حکم کو ہائیکورٹ میں چیلنج کرچکے تھے، تاہم انہیں مجاز عدالت کے سامنے پیش ہوکر باقاعدہ ضمانت کی درخواست دائر کرنے کی اجازت ملنے کے بعد انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے نہ تو ٹرائل کورٹ کے سامنے خودسپردگی کی اور نہ ہی ڈسچارج درخواست دائر کرنے سے قبل ضمانت حاصل کی۔
یہ بھی پڑھیں: برکس سربراہی اجلاس 2026: چینی صدر شی جن پنگ دہلی پہنچے، آج وزیراعظم مودی سے کریں گے ملاقات
ہائیکورٹ نے ان حالات میں بھی ملزمان کی درخواستوں کو قابلِ سماعت نہ سمجھا اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں کسی قانونی یا بنیادی خامی سے انکار کرتے ہوئے دونوں درخواستیں خارج کردیں۔ عدالت کا یہ فیصلہ اس اصول کو واضح کرتا ہے کہ حراست میں موجود افراد کے ساتھ غیر قانونی تشدد کو سرکاری ڈیوٹی کا نام دے کر قانونی تحفظ حاصل نہیں کیا جاسکتا۔